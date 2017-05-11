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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17041) награда (1135) волонтеры (2387) День матери (9)

 В воскресенье волонтеры наградят 15 выдающихся украинских матерей

В воскресенье, 14 мая, Благотворительный Фонд "Стричка Надии" организует масштабное мероприятие - ежегодную национальную премию "Мать года", приуроченную к Международному Дню Матери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие состоится 14 мая 2017 в 15.00 в "Украинском Доме".

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Премией "Мать года" за особые достижения, будут награждены 15 выдающихся матерей Украины.

"День матери - один из крупнейших трогательных праздников, когда мы имеем возможность еще раз с любовью и уважением поклониться матерям нашей Украины за их святое призвание Берегини и с теплыми воспоминаниями и благодарностью почтить тех, кто Ангелом оберегает нас из вечности", - отмечают организаторы.

Приглашенные из 20 областей Украины, более 500 мам: матери Героини за особые достижения, матери политиков, мать Героя Украины, матери звезд украинской эстрады и кино, матери погибших Героев АТО, матери известных журналистов, мамы талантливых и успешных детей, матери инвалидов, многодетные матери, хранительницы домов семейного типа, матери волонтеры, матери семей военнослужащих.

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Программа праздничного концерта включает: церемонию награждения выдающихся женщин-матерей, которые прославили Украину своим примером, выступления звезд украинской эстрады, поздравления и награждения от выдающихся людей Украины.
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А тем временем в Москве проходит второй полуфинал "Скреповидения".

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то, видно, популярная рок-группа "Ватники", с хитом:" Я, дебил, надел ушанку и теперь я, поцреот"
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"В воскресенье волонтеры наградят 15 выдающихся украинских матерей..."
Волонтеры. Значит - будет самооценка. Удачи всем. Марку держим?! Сделайте это правильно, достойно и красиво. Как волонтеры.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ воскресенье волонтеры наградят 15 выдающихся украинских матерей
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