 С начала суток один украинский воин погиб, трое ранены, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
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