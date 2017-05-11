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 С начала суток один украинский воин погиб, трое ранены, - штаб АТО

потери

В результате обстрелов боевиками позиций ВСУ среди украинских военнослужащих есть погибшие и раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне АТО подорвались двое украинских саперов: один погиб, еще один - ранен, - штаб


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