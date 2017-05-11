 Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"И крымчане, которые сейчас находятся в оккупации, и наши граждане, простые, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также сегодня получили очень четкий сигнал: они являются гражданами Украины и безвизовый режим касается всех граждан Украины", - сказала Геращенко журналистам, комментируя решение Совета Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной, принятое в четверг.
Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине в условиях продолжающейся против нее гибридной войны является очень важным аргументом в пользу того, что "будущее Крыма, будущее Донбасса с Киевом, а не с русским миром".
Напоминаем, сегодня, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.
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И название подошло бы тоже живописное: "Ад".
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На ватофоруме готовятся ехать в Херсон за загранпаспортами, а некоторые КАК ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ получают визы в украинские паспорта в Москве
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Именно за это гибнут наши ребята.
Кстати, ЕС может нам лавочку с безвизом и прикрыть.
Очередная соевая перемога!!!
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А Плотве?
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такие граждане нужны?
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Когда эта нечисть начнет распадаться своих людей нельзя оставлять китайцам, и об этом нужно думать уже сегодня.
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Да можно и с НАСТОЯЩИМИ русским, если общечеловеческий подход. Все придет, рано или поздно. По крайней мере - будем надеяться. Каждый за свое и это правильно, но без рук. А эти? Мне часто их жаль, но не жаль, когда убивая своих же - НАС, на наших спинах с "господским - видом", где нибудь в Берлине - "звиздить" тротуарную плитку будут и дверные ручки с "пазалотай" будут отрывать. По это ораве о нас судить всех будут, без различий.
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Та вони сцать їхати кудись крім Раїсі і Абхазії!
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