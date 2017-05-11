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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (889) Крым (19670) безвизовый режим (1139) Донбасс (14499) Евросоюз (11789)

 Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко

геращенко

Безвизовым режимом с ЕС смогут воспользоваться жители временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И крымчане, которые сейчас находятся в оккупации, и наши граждане, простые, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей также сегодня получили очень четкий сигнал: они являются гражданами Украины и безвизовый режим касается всех граждан Украины", - сказала Геращенко журналистам, комментируя решение Совета Европейского Союза по либерализации визового режима с Украиной, принятое в четверг.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине в условиях продолжающейся против нее гибридной войны является очень важным аргументом в пользу того, что "будущее Крыма, будущее Донбасса с Киевом, а не с русским миром".

Также читайте: Оккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук

Напоминаем, сегодня, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.
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Ну канєшна. Вже зібрали чумадани в Гейропу.)))
Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7751
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Щас делают модные цветные тату. Вот им на лбу и нужно набить красивые, нарядные, модные колорадские ленточки. Это и будет отличительным признаком, шо в Европу - зась!
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Фото потрясяющее - как картина живописца.
И название подошло бы тоже живописное: "Ад".
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Безвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7238КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 3 год3 години тому

На ватофоруме готовятся ехать в Херсон за загранпаспортами, а некоторые КАК ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ получают визы в украинские паспорта в МосквеБезвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8390
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Ну не совсем так. Для этого нужен загран паспорт биометрический. А выдается он на основании украинского, которого у большинства крысчан и части дыр уже нет.
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Виталька, ты почитай здесь же, на "Цензоре" - как активно крымчане получают украинские биометрические паспорта!!! Я так думаю - Лугандон то же не сильно отставать будет!!! Еще и будут в Европе кричать "мы пострадали от войны, помогите!!!"
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Замечательно. Теперь вся вата, оравшая "путен памаги", дружно двинется в Европу.
Именно за это гибнут наши ребята.
Кстати, ЕС может нам лавочку с безвизом и прикрыть.
Очередная соевая перемога!!!
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Жизнь удалась: отстрелял "укропа" - и на отдых в Ниццу без визы
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Скоро в наших магазинах появятся объявления: Граждане, проживающие на оккупированных территориях обслуживаются вне очереди.
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Или:так как им трудно,то Украина ещё обязана дать по 500 евро на рыло!Уже хер чему удивлюсь..
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Неплохой хитрый ход.Но в дальнейшем должна быть оговорка,что это возможность дана для граждан не совершавших преступления против нации и страны.
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Давно стоит вопрос накой нам эти "граждане". А теперь и ЕС рано или поздно спросит накой им там эти "граждане".
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Их нельзя пускать в Европу без тщательной фильтрации и поражения в правах. Они нормальным украинцам всё пересрут, из-за них этот безвиз и приостановят(
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Вот именно. Будут специально вредить там, чтобы представить украинцев дикарями, какими эти люмпены по факту и являются. Вот и прикроют безвиз для Украины....
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Да они тут вякнут про любовь к кацапаулу и все)пинок в попку и здравствуй родина)))
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А вот это зря! Ни в какие ворота не лезет! Мало того, что они там по две пенсии получают, проклиная Украину при этом, мало того, что обвиняют нас во всех смертных грехах и в том, что у них война, мало того, что молятся на Путина и Россию, ставят памятники Сталину, проводят гнусные "парады пленных", обожествляют обезьяноподобных Моторол и т.д., без конца можно перечислять (хотя есть, безусловно, какой-то очень маленький процент и нормальных людей, по каким-то причинам не могущих уехать), - еще и этим гопнико-люмпенам безвиз! Чтобы они смеялись там над нами... Ну и ну!.. Неужели до сих пор непонятно, что там за особи остались в массе своей?
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Так уверенно рассказываешь, а сам ты там был? Сразу видно, что не был. Процент ватников примерно одинаковый и в Днепре и в Харькове и в Донецке. И соответственно процент проукраинских граждан, тоже примерно одинаков.
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В Рейкьявик Курощуп полетит.В концлагерь,где бабушку исландо-фашисты мучали.

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Безвиз мы добивались от Европы, а кто же мешает нам ввести визовый режим с Мордором???
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А в это время граждане ОРДЛИЩА, берут калаши и гранатометы в руки и убивают наших солдат, разрушая мирные города. Только меня одного раздражает эта тупая и сопливая дура???
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Писк!!Друго я и не ждал!.Вот будет пи..ц,и по делом,что потом из за этих ссук нам его ,этот мнгострадальный ,еле высраный безвиз,и приостановят!Просто лохи!
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Ви тут прікалуєтесь, а я зайшов почитати "сєвастопольскій форум", там у кримскої вати пєрдаки горять!
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А чё гореть-то? от радости, что теперь в Европу путь открыт?
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Ну получат украинский паспорт и поедут в Европу при етом не откажутся от разейского и будут над нами ржать. В приднестровье уже второй десяток лет так живут и особо не переживают.
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Отличненько! Это им "награда" за "рюзьке мир" и потерю Украиной территорий! Очень "мудрый" шаг! Пусть эти абизяны еще шокируют и Европу. Как-то начинаешь понимать европейцев, почему они так долго тянули с безвизом для Украины.......
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ну это понятно. паспорт есть, загранка есть, вперед окультуриваться))
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Охренеть,эти твари нас грязью поливают,воюют против нас а мы им безвиз.На)(уя нам
такие граждане нужны?
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Ну собственно никак иначе быть не могло, пока Украина называет эти территории своими.
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Украине не плохо бы начать раздавать свои паспорта на оккупированные территории ростовской, воронежской, белгородской области и краснодарского края, а также в районах компактного проживания этнических украинцев за уралом.
Когда эта нечисть начнет распадаться своих людей нельзя оставлять китайцам, и об этом нужно думать уже сегодня.
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Я очень раз, что Захерченко с Плотницким смогут посещать Европу, потом взорвать там бомбу и подкинуть украинский паспорт. Хуйло так очень просто раз и навсегда добьется закрытия безвиза для всей Украины.
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Это нужно понимать им подарок за предательство и убийства?
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в окопы б тебя пришмандюля ющенска !! под мины и снаряды от " наших людей" с лугандонии а потом в подвальчик в плен шо б ты их " ласки во всей прелести на себе испытала !! шобло шоколадное !
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Лугандонцы будут ездить в Европу по украинским паспортам, а мы за лугандонцев и крысчан будем платить налоги и за газ с електроенергией... Зашибись нам хорошо будет...
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ах, да, еще мы будем отдавать кредиты в том числе и кредит Януковоща за лугандонцев с крысчанами.
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Думаю що декого з лугандонів і за сраку візьмуть при звертанні за біопаспортом.
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Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине в условиях продолжающейся против нее гибридной войны является очень важным аргументом в пользу того, что "будущее Крыма, будущее Донбасса с Киевом, а не с русским миром".

Да можно и с НАСТОЯЩИМИ русским, если общечеловеческий подход. Все придет, рано или поздно. По крайней мере - будем надеяться. Каждый за свое и это правильно, но без рук. А эти? Мне часто их жаль, но не жаль, когда убивая своих же - НАС, на наших спинах с "господским - видом", где нибудь в Берлине - "звиздить" тротуарную плитку будут и дверные ручки с "пазалотай" будут отрывать. По это ораве о нас судить всех будут, без различий.
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Ви шо реально вірите, що жирний кабан Плотніцкий чи бухарь Захарченко наважаться поїхати в ЄС і хтось їх туди пустить?! :D

Та вони сцать їхати кудись крім Раїсі і Абхазії!
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раненые и убитые почти каждый день по вине лугандона, а им пенсии, паспорта.
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а якого куя - хотели в пидєрацию - пусть туда и пистуют
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набуя спрашивается?дебилы блд. власть импотентов
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Странная у нас логика у государства. Значит безвизовый режим распространяется на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. А вот пенсии платить - хрен распространяется на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях. Где логика? Или все они граждане Украины или все предатели. А то странно однобоко получается.
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Че та шлюха еще радуется? Ето называется да здраствует приднестровье на дамбасе. Лугандонцы будут жить под протекторатом Рашки а кормить и давать украинские привилегии будем мы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизовый режим распространяется и на граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, – Ирина Геращенко
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