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 Политика Украины
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Все про:апелляция (243) долг (1024) Лондон (270) Минфин (1135) Россия (70384) Янукович (32446)

 Украина намерена обжаловать решение суда Лондона по "долгу Януковича" в начале июня, - Минфин

Министерство финансов Украины намерено подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску РФ к Украине относительно еврооблигаций на $3 млрд в начале июня.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Других комментариев по этому вопросу министерство не предоставляет.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции. Помимо этого, во время суда истец подчеркнул стандартную структуру транзакции по выпуску еврооблигаций. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

Как сообщалось, в декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

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Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.
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Когда Украина будет в тех границах в которых брала деньги тогда и поговорим. АТО как то не хорошо получается, крысчаны и лугандонцы тоже пользовались етим кредитом, а отдавать почему то должны мы. Да и вообще нужно разобраться были ли деньги.
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Непонятно, як это дело вообще можна було так бездарно просрать, хиба шо специально.
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вот-вот бы москва денег получила, еще чуть-чуть и вот-вот. А тут на тебе, снова Минфин Украины судиться решил. Держаться уже и не за что, а денег все нет и нет, не к Димону ж россиянам до получки одолжить идти... хотя отчего бы не сходить-то к Димону на компот, наверняка так и думают многие россияне.
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Это не только дело просрали бездарные адвокаты "патриоты Украины" это показывает на сколько Европе наплевать на Украину. Так как думает что страна не может самостоятельно принимать решения в интересах своих, ведут переговоры с убийцами Украины и тд. Все это ни когда не будет уважаться ни кем. Вот и пинают страну, ставят условия.
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та россия нам Крымские активы должна и на Донбассе. ей самой сто лет расплачиваться.
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там только вышки и скважины на эту сумму. але трамвай!? бездарное правительство... мало того вообще пусть забудут за ту взятку овощу, у овоща пусть ее и отбирает. деньги оставляют след.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина намерена обжаловать решение суда Лондона по "долгу Януковича" в начале июня, - Минфин
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