EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  282  4
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (889) заложник (1139) обмен (551) плен (1773) Минск (1089) Донбасс (14499) минские соглашения (2130) пленные (92)

 Процедура верификации граждан, отказывающихся от возвращения в ОРДЛО в рамках обмена заложников, будет завершена до 15 мая, - Ирина Геращенко

геращенко

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко надеется на завершение до 15 мая процесса согласования граждан, отказывающихся от перемещения на территорию ОРДЛО в рамках обмена заложниками.

Об этом она заявила на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я надеюсь, что до 15 числа точно эта процедура будет завершена, и мы хотим подвести итоги для того, чтобы приблизиться к формированию полного списка и определению даты освобождения заложников", - сказала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс верификации заключенных по спискам "ДНР" завершен, - представитель омбудсмена Чаплыга

По ее словам, около 300 человек из 600, которых требуют освободить боевики, отказываются от перемещения на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Геращенко отметила, что Украина выступает за заслушивание информации о проведении процедуры верификации в ходе заседания ТКГ, запланированного на 15 мая.

Также читайте: ТКГ в Минске повторно договорилась о подтверждении списка заложников, которые не хотят возвращаться в ОРДЛО в рамках обмена
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О как. Оказывается кому-то из сепаров украинская тюряга слаще "рая ДНР".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
им там тоже тюрьма. есть те кто начинал в Славянске и они почти все сидят в подвалах СИЗО Донецка. все это время больше двух лет уже и ни суда ни следствия. и там их ждет высшая мера не всех но половина точно. когда гиркиновскую и белзеровскую группировки разгромили всех высокоприближенных посадили и тех кто не сдал награбленное. сейчас вскрывают могильники где они закапывали людей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцедура верификации граждан, отказывающихся от возвращения в ОРДЛО в рамках обмена заложников, будет завершена до 15 мая, - Ирина Геращенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти