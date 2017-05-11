 Процедура верификации граждан, отказывающихся от возвращения в ОРДЛО в рамках обмена заложников, будет завершена до 15 мая, - Ирина Геращенко

Об этом она заявила на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я надеюсь, что до 15 числа точно эта процедура будет завершена, и мы хотим подвести итоги для того, чтобы приблизиться к формированию полного списка и определению даты освобождения заложников", - сказала Геращенко.
По ее словам, около 300 человек из 600, которых требуют освободить боевики, отказываются от перемещения на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.
Геращенко отметила, что Украина выступает за заслушивание информации о проведении процедуры верификации в ходе заседания ТКГ, запланированного на 15 мая.
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