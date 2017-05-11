 Затраты на ЧМ-2018 растут из-за санкций и коррупции, - экс-генсек Российского футбольного союза

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Как следует из документа, подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым, необходимую разницу закроют дотации из федерального бюджета, чья доля в общем "пироге" составит теперь 355,16 млрд руб. Доли регионов и частные инвестиции со стороны юридических лиц останутся прежними и составят 92,2 млрд и 196,2 млрд руб. соответственно.
Инициатором "дополнительных бюджетных ассигнований" в объеме 4 млрд 709,0 млн руб. выступило Министерство спорта РФ, где еще в марте уверили, что увеличение стоимости подготовки турнира произойдет за счет внесения в общую смету субсидий оргкомитету "Россия-2018" и "не повлечет за собой выделения дополнительных средств федерального бюджета на реализацию программы". Для каких целей потребовалось внеплановое увеличение расходов, в ведомстве не уточнили.
Международная федерация футбола (ФИФА), в свою очередь, намерена инвестировать в проведение ЧМ $1,948 млрд. 40 млн от этой суммы планируется направить на призовые участникам, а $241 млн будет вложен в производство телевизионного контента. Еще 209 млн достанутся клубам, игроки которых выступят на турнире. Финансирование оргкомитета "Россия-2018" обойдется ФИФА в $99 млн.
Нынешнее удорожание ЧМ-2018 - не первое в текущем году. В феврале платежная ведомость соревнований выросла сразу на 19,2 млрд руб. - с 619,6 до 638,8.
В значительной степени расходная смета росла из-за удорожания строительства стадионов. Так, еще в конце марта стало известно о вероятном увеличении стоимости арены в Самаре на 1,7 млрд руб. В то же время ввод объекта в эксплуатацию, равно как и стадиона в Калининграде, из-за наметившихся проблем был перенесен на год.
Один из авторитетных спортивных функционеров страны, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев полагает, что бюджет ЧМ мог вырасти из-за санкций стран Запада, вынужденного замещения иностранных материалов отечественными, а также по причине коррупционной составляющей.
"Как экономист широкого профиля, я могу сказать, что очень много крупных объектов - от Панамского канала до Евротоннеля - в конечном счете стоили дороже первоначальной стоимости: где-то не были учтены почва и породы, которые приходилось преодолевать, где-то архитектурные решения оказались труднореализуемыми, из-за чего требовалось находить другие варианты, плюс нельзя забывать и санкции с импортозамещением, - рассказал Воробьев. - То есть причин всегда может быть крайне много - в том числе и для объяснения удорожания проведения ЧМ-2018.
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http://www.pressball.by/news/olimpiada/158252
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на самом деле они уже под санкциями... т.е. уже стоит вопрос: а будет ли ЧМ проводиться в РФ вообще?
до 18-го года ещё больше "накосячат" по невыполнению решений международных судов и...
сПАРТАК получит новое поле... для игры сам с собой...
ну а виолончелист подсчитывает прибыль от строительства....
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