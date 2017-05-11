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 Еще 20 заключенных из оккупированного Крыма хотят перевестись на материковую Украину, - офис омбудсмена

михаил чаплыга

Еще около 20 заключенных попросили о переводе из оккупированного Крыма на материковую Украину для отбывания наказания в местах лишения свободы.

Об этом заявил представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Сейчас речь идет о следующей группе. По нашим данным, это около 20 человек, которые хотели бы отбывать наказание на территории Украины. Это те, кто обращался к нам. Я думаю, что их значительно больше", - сказал Чаплыга.

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Он напомнил, что ранее из Крыма для отбывания наказания на материковую Украину были переведены 12 заключенных. В этой связи он выразил в надежду, что процесс перевода следующих 20 заключенных завершится быстрее.

"Контакты с российской стороной нормальные. Понимание со стороны омбудсмена РФ Москальковой есть", - подчеркнул Чаплыга.

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