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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (308) День Победы (1081) Днепр_город (2630) Днепропетровщина (1254) допрос (1111) прокуратура (2869) Сарган (150)

 Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган

вилкул

Следователи прокуратуры Днепропетровской области в настоящее время допрашивают народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях 9 мая в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Также читайте: В ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка

"Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и предоставил важные для следствия показания на организатора одной из групп, которые совершили массовые беспорядки", - написала она.

"Кроме того уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак. Сейчас проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Поэтому его никто не тронет !
Как там Зорян ибн Шкиряк говорил - погавкают и успокоятся ...
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А ты чего за рыгов впрягаешься? Своих за фаберже щупают........ай-яй-яй!
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Так сначала нужно, чтобы Закон был превыше всего, а не договорняки!
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не,сначала нужно самому начать его выполнять...а не постить на сайте "на кол всех" .
не ходить на победобесие...
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Поучи свою жену борщ варить! А победобесие -- это к вилхую, так тобой любимым!
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вот...и научиться не решать за всех,шо у кого любимое .вот тогда и законы начнут выполнятся,учёный
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А если бы на Майдане пару уродов посадили на кол, то те уроды, которые сейчас при власти и за которых ты так свое очЪко рвешь, хотя бы берега наблюдали в своей жадности!
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хотел как в бишкеке мацкве удалось?шоб все передрались-у хуйло своего посадило?
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Так хуйло своего еще в 2014 в один тур посадил, если ты не заметил. А еще смешно читать у тебя, что у нас не совок! Ты где живешь, на Марсе? Вот через месяц дадут безвиз и у нас будет страна-евророшения! Все будут счастливы!
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вот потому ты т -злой такой,шо ничо у вас комуняк недобитых не получается...чай не рашка какая...это там зюганову благополучно удалось гэбне сдать страну в обмен на теплое место со своей долей лохтората
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Прикольно с тобой, гЫга, пообщаться! Твои "умозаключения" пониманию нормального человека не поддаются! Давай, жги иСЧо.
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ты проверься...может тебя обманули,шо ты нормальный?
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Да кто-же его посадит? Тогда весь "Ротердам+" развалится!
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Он свидетель, рыгов у нас никгда не садят, это запрещено.
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эта мразь , уже на несколько судов линча дел натворила
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Да его уже 100 раз допрашивали! А толку! Конверт делает свое дело.
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Прокурора в его офис вызвали или в приёмной подождать сказали?

Все знают, что это священная корова, нужная для запугивания "русским миром".
Чтоб не думали о распилах бюджета, отсутствии реформ и тп.
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... Александра Вилкула в качестве свидетеля ...
----------------
Желаю ему, чтобы из свидетеля его как можно скорее переквалифицировали в обвиняемого.
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Такого не бывает в Украине . Сепары - самые уважаемые люди в этой стране
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а если ты порошенко в клетке увидишь у тебя уровень жизни поднимется?
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Для пипла, для картинки, чтобы не возмущались, одного взяли под стражу, да и того скоро выпустят.
У нас рыги не сидят, это запрещено.
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Думаешь он сейчас в клетке? Сидит уже в чьем то шикарном загородном доме и ждет лучших времен.
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ну да, усиленно спортом занимается, похудел...
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Скликати сесію і знімати недоторканіть!!!Але хто буде знімати,якщо Петьові Вілкун відстібає кожного місяця зі свого бізнесу
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Перебування на волі татуся і синочка вілкулів - основна загроза дестабілізації в Дніпрі та області.. Да - й про ступака нехай прокуратура не забуває..
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Леня, с тобой И НЕ ПОСПОРИШЬ!!! Но ведь придерживают их...кому-то, зачем-то нужны...
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Чому "кому-то"? Впевнений - Петрові.. Вони йому не заважають, а Корбан - заважав..
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Этого гуся шепелявого уже давно задерживать и сажать надо!
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Пальцы в двери попробуйте. Нехай явку с повинной намутит!
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Бытовой детектор лжи? Прародитель полиграфа)
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Ето же "ректальньій криптоанализатор" )
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Україна потребує ЛІСНИКІВ. Якомога більше Лісників...
І таких Лісників, які б не писали у мережах - що роблять, або збираються робити, щоб промоскальська мафія не вбила їх своїми мусорами...
Де наші Лісники? Бо чистильщики зброї і проголошувачі "останніх попереджень" нікому вже геть не потрібні. Тому українці на їх "акції" вже не йдуть, бо знають - діла не буде...
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Евгений, у нас только рыбаки от прокуратуры, которые якобы хотят ловить крупную рыбу
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та ещё и при поддержке бронетехники ...реально думали , синагога на восстание пойдёт
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Причем так приглашала, что пол города было заблокировано и связь не работала, и везде мальчишки нарядные в дорогущих носках!
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єта сепарская мразь должна бить не свидетелем
а болтаться на фонарном столбе в качестве пугала
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Ничего ему не будет. Договор Пороха и Фирташа(путина) в действии - регионалов не трогать. Вилкул и Порох работали в одном уряде, це святе.
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Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая
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надеюсь с пристрастием........
и также надеюсь, что этому жучаре прищимят "хвост"........
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Если не посадят - значит власть в сговоре с ним.И у них общие интересы. И если украинцы это схавают,то проще уйти с фронта чем подыхать за зря.Тот же режим,только шиворот на выворот.
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я тоже так думаю,на кой хер жертвовать своей жизнью ради развития сепаратизма и порошенковских афер в тылу.
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Это я конечно с горяча махнул. Правительство нужно свергать.Иначе кранты.Все к тому идет.
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тебе немцы вагон выделят...?\как Ильичу тогда...\
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Ильич,судя по всему сильно вгрызся в твой мозг. Я против ильичей.
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хрен с тем Ильичём - вагон то выделят...?(а то тут только словоблудные свергатели...)
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возможно и так,так как легитимность у порошенко 0,1 % ,не сдержал обещаний,воровал и мутил аферы то с курсом,то с тарифами,его в клетку под суд(!) и ПЕРЕВЫБОРЫ !
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У неюра Генпрокурора такие следователи...
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"Допрашивает Вилкула" на югином языке "извиняется перед Вилкулом"? :D
ОЧЕРЕДНОЙ ПУК в голубое украинское небо...........
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Что же дело идет к тому, что организатором окажется бабушка божий одуванчик, которая является гражданкой Кипра. А что не понятно, кто был организатором? Или по крайней мере, полевым командиром? Правохранители могут быть очень умелыми, когда это нужно. Или же играть роль неблаговидную, если когда нет воли к расследованию, как к примеру, с журналистом Павлом Шереметом. Нам рассказывают, что уже допрошего 3000 человек, пытаясь подменить качество и результативность какой-то статистикой. Они могут и 100 000 человек опросить, но где результат и продвижение? Недавно вышел документальный фильм, как результат журналистского расследования убийства Павла Шеремета, где совершенно непрофессиональные следователи, не обреченные властью, не получающие от нас зарплату как полиция, смогли показать большую эффективность в данном расследовании. Я далек от мысли, что в полиции одни дураки. А значит, нет для расследования политической воли. Пользуясь несовершенством законодательства, эти люди в погонах просто саботируют расследование, за наши же деньги. И что нам в этом случает делать? Так это речь идет о резонансном убийстве. А что же будет, если пострадают рядовые граждане? Просто никто не узнает, где могилка моя. Пора реорганизовывать эту армию дармоедов и саботажников, сидящих на нашей шее и не дающих результатов.
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а Медведчука- кормильца ссыкатно?

Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган - Цензор.НЕТ 3116 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 8 ч.8 часов назад
У Києві тітушня була від Медведчука, і вони особливо це не приховували

Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган - Цензор.НЕТ 5152
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Mikheil Saakashvili
May 9 at 9:09pm ·



Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства.
Петре Олексійовичу, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з «безсмертним полком»? Ой так, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного.
А Україну ми все ж захистимо упереч будь-яким олігархічним міжсобойчикам.
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Если пришел своим ходом(без каталки и одеяла),все это не серьезно.
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Вилкулу ничего не будет . КАЛолиция разбежалась . Никто не хочет сидеть в тюрьме с Барыгой за рехвормы ))))). Поэтому Рыгаки ( Рыги ) дают голоса за бандитские законы по разграблению Украины .Поэтому Петя вытянет эмбицыла из суда .Они повязаны и идут по одним статьям .
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Шото мне его фамилия напоминает, на языке крутится... То ли Вовкулака, толи Вий, то ли Вельзевул... В общем нечисть какая-то!
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Если нет до сих пор приговора по Штепе, где доказательств через край, о чем можно говорить . Свою партию регионов Порох не тронет.
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Титушня охраняла регионалов , которые сейчас в разных партиях прижились , Кожара , регионал, со своими партийцами был в компании титушек, ОБ тоже , они все спровоцировали и знали что реакция будет обратная.
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к чему допросы-то... самое лучшее, что следует сделать в этой ситуации, так это доходчиво и убедительно рассказать всем тем, из кого Вилкул делает козлов отпущения то, каким именно образом Вилкул их дурит и использует, и предупредить потом самого Вилкула, чтобы полицию не вызывал, все равно не успеет приехать, вот как проблема решается на самом деле-то.
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Тут или дать добробатам, волонтерам и патриотическим организациям право защищать себя с оружием или через год-два, - крышка, захваты горсоветов и городов будут проходить быстро и мирно с помощью полиции на новых Nisan-ах. Идет к этому.
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Сергій Руденко
23 ч ·

Схоже, хтось у владі вирішив: якщо не можна зупинити реванш "ригів", то його треба очолити.
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Шепелявого Вилкула,ещё и в потерпевшего переквалифицируют.Вот увидете.

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Після подій 9 травня керівники сбу та мвс повинні піти у відставку.
Якщо цього не станеться, то українці мають право розпочати ВСЕУКРАЇНСЬКУ акцію ігнорування і непокори підлеглим цих керівників... Якщо, звичайно, українці реально хочуть мати свою країну, а не провінцію москальщини...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган
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