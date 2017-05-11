 Прокуратура допрашивает Вилкула в качестве свидетеля по делу о событиях в Днепре 9 мая, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и предоставил важные для следствия показания на организатора одной из групп, которые совершили массовые беспорядки", - написала она.
"Кроме того уже допрошен в качестве свидетеля представитель Соцпартии Иван Ступак. Сейчас проводятся следственные действия с семью задержанными. Следователи прокуратуры работают, чтобы выйти на организаторов массовых беспорядков", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Как там Зорян ибн Шкиряк говорил - погавкают и успокоятся ...
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не ходить на победобесие...
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Все знают, что это священная корова, нужная для запугивания "русским миром".
Чтоб не думали о распилах бюджета, отсутствии реформ и тп.
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Желаю ему, чтобы из свидетеля его как можно скорее переквалифицировали в обвиняемого.
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У нас рыги не сидят, это запрещено.
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І таких Лісників, які б не писали у мережах - що роблять, або збираються робити, щоб промоскальська мафія не вбила їх своїми мусорами...
Де наші Лісники? Бо чистильщики зброї і проголошувачі "останніх попереджень" нікому вже геть не потрібні. Тому українці на їх "акції" вже не йдуть, бо знають - діла не буде...
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а болтаться на фонарном столбе в качестве пугала
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Ещё как в действии ! ОПЗ проиграл суд компании Фирташа на $193 млн
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надеюсь с пристрастием........
и также надеюсь, что этому жучаре прищимят "хвост"........
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ОЧЕРЕДНОЙ ПУК в голубое украинское небо...........
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Вера Измайлова @veraizmaylova41 8 ч.8 часов назад
У Києві тітушня була від Медведчука, і вони особливо це не приховували
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May 9 at 9:09pm ·
Президент доручив своїм бізнес партнерам зайнятися питанням мого громадянства.
Петре Олексійовичу, а ви не хочете позбавити українського громадянства російського громадянина Медведчука, організатора сьогоднішнього пропутінського шабашу з «безсмертним полком»? Ой так, я забув, Саша Боровик, якого ви вже позбавили громадянства куди небезпечніше, а з Медведчуком завжди можна домовитися, ви ж з одного тіста і прекрасно розумієте мову один одного.
А Україну ми все ж захистимо упереч будь-яким олігархічним міжсобойчикам.
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Сергій Руденко
23 ч ·
Схоже, хтось у владі вирішив: якщо не можна зупинити реванш "ригів", то його треба очолити.
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Якщо цього не станеться, то українці мають право розпочати ВСЕУКРАЇНСЬКУ акцію ігнорування і непокори підлеглим цих керівників... Якщо, звичайно, українці реально хочуть мати свою країну, а не провінцію москальщини...
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