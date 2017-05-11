 "Бессмертный полк" - это фальшивое шоу в ублюдочной РФ" - российский террорист Гиркин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом террорист написал на своей странице Вконтакте.
"Ну, отгремели праздничные салюты, завершились застолья, отмаршировал многомиллионный "Бессмертный полк" (в данном случае - это "имя собственное", поэтому менять букву я не вправе). Вот теперь можно и высказаться по поводу того, как наша обожаемая власть продолжает следовать путем подмены реальных дел безконечным "шоу на тему былой победы". Причем - "шоу" насквозь фальшивое, картонно-пенопластовое... как тот "рейхстаг", который "брали" под благосклонным взором новоявленного "маршала победы" Шойгу (увидев его в раззолоченном и усыпанном орденами парадном мундире - я едва не расхохотался, но помешало ощущение глубокой грусти).
И кто у нас во главе "шоу"? Кто прославляет "подвиг народа" (не советского и не Русского, а новоизобретенного "российского")? Кто "командует парадом"? Президент, который активно (в качестве приспешника "пламенного перестройщика" Собчака) участвовал в уничтожении той самой страны, которая победила в Великой Отечественной войне? Или уже упомянутый "фельдмаршал", мало того, что ни одного дня не служивший в армии, но являвшийся ближайшим соратником одного из главных разрушителей СССР?", - отмечает Гиркин.
"И ладно бы, если бы эти клоуны давно раскаялись в содеянном и встали на путь восстановления при их же участии разрушенного... Нет, нисколько! Победу предков отмечают (выступая в качестве "главных героев") те, кто совсем недавно позорно "сдал" врагам почти всю Украину. Кто поддержал и по сей день поддерживает "уважаемых партнеров", убивающих русских людей и даже не скрывающих желания уничтожить остатки России в лице ублюдочной РФ (напомню, что эпитет "ублюдок" означает в русском языке понятие "незаконнорожденный", а какая "законность" в происхождении у РФ? Никакой). На трибунах "улыбаются и машут" те, кто передал практически всё народное достояние в карманы кучки олигархов, на 3/4 - нерусских по национальности и самоощущению, и минимум наполовину - уже даже не граждан РФ. И свою трусость, жадность и тупость эти людишки маскируют, выставляя себя "наследниками народного подвига". Зрелищами заслоняя в глазах людей ту неприглядную картину мира, в создании которой они приняли и продолжают принимать участие", - добавил российский террорист.
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Майже не залишилося живих учасників тих подій, які закінчилися 8 травня 1945 року капітуляцією Німеччини.
Але в Росїі Кремль саме закінчення війни вклав у мізки росіян як програмну ідею месіанської ролі радянських людей. Ця подія з огляду неймовірних жертв, принесених у ДСВ з боку так званого СРСР є дійсно священною. Але священність не в перемозі, а бездарно і зумисне пролитих рік крови тим СРСР.
Деякі росіяни вже починають розуміти суть тих подій. А кацапи ні. Як і українці - розуміють, що вже мають знання, інформацію про те, що тоді відбувалось. А хохли ні. Кацапи і хохли до цього часу «празднуют Вєлікую Пабєду». Отож, що святкують, чи що треба відзначати.
Що є для України і українців є ота «Побєда»?
Якщо коротко. А це дуже потрібно знати кожному. У 1917 році, після невдалих своїх спроб - 1905 року та Першої світової, предки сьогоднішніх глобалістів методом майже безкровного перевороту, повністю спираючись на фінансування і підтримку фінансових спекулянтів з США Ротшильдів, Кунів, Шиків, їхніх німецьких джерел і ін. здійснили переворот у царській Росії по узгодженому плану сіоністського зборища-конгресу у Базелі 1897р. по здійсненню «світової революції». І утворили з Росії гетто. В прямому сенсі. Чисто юдейське старозавітне, ізольоване від всього світу, з усіма ознаками безмежної жорстокості левітів, гетто. Столицю перенесли у татарську Москву, «неугодних» москвичів масово розстріляли, Москву наводнила містечкова хвиля лапсердачників «руководіть новим, пролєтарскім государством» - їх там стало біля половини Москви. «Кто бил нікем, тот стал всєм» - як їм обіцяли, так і сталося. Не пролетарії стали "всєм", а вони. Глобалісти фінансували колосальні чужі армії з китайців, чехів, латишів і інших найманців, бо у самій Росії охочих пристати до містечкових більшовиків було не так багато, не дивлячись на неймовірну «робоче-крестьянскую» агітацію. Україна вела війну за свою незалежність, але глобальні сили її перемогли. Не так військовим чином, як головне - деструкцією української влади УНР зсередини. Це їхній головний геополітичний інструмент проти держав і народів. І Україна була втягнута у те гетто. Гетто стали готувати як інструмент для захоплення світу, створення з держав свого власного «мірового пролєтарского інтернаціонала». У тому числі глобалісти провели у СРСР так звану індустріалізацію, побудувавши там американські заводи. Тягнули совєцьких «революційних» левітів, шинкарів, гендлярів своїми грошима, бо містечкові ніколи нічого не вміли будувати, лише спекулювати й обманювати. Така природа їх, їхньої віри-ідеології. Ідеологічний базис гетто замість церков і віри - теорія «комунізму», практично списана з Тори, починаючи з Марксового «Маніфесту» і вказує пряму ціль - окупацію всього світу через підняття революцій у країнах - «ми міровой пожар раздуєм», «із іскри возгоріцца пламя». Людність СРСР мала стати виконавцем тих забаганок левітів. Аби не ремствували, їм обіцяно "світле майбутнє комунізму". Хоча планували оте майбутнє левіти для лише себе,для своїх. Німеччина, яка у 1918 р. не дала червоній заразі захопити її, піднялася і у особі лідерів вирішила очистити від червоної зарази Європу, добре розуміючи природу і цілі отієї сіоністської зграї. Буквально врятувати світ. Бо на західних кордонах гетто-СРСР вже була зосереджена величезна червона армада для захоплення Європи. Про це документально почав був писати Суворов у «Криголамі». Перш за все німці допомагали єврейству покинути Європу і виїхати у створюваний сіоністами при підтримці Лондона і Москви Ізраїль. Навіть організували з євреїв підрозділи «охоронних загонів(«СС»), які вичищали тих євреїв у спецтабори для подальшої відправки у Палестину але знищували тих, хто відмовлявся їхати у пустелю, чи був непридатний для «нового Ізраїлю». Свої своїх. Гітлер випередив Сталіна і напав першим. Фактично війну він вигравав, але вся глобалістська рать почала витягувати потворне «совєцьке» гетто, вступивши у війну і забезпечуючи в порядку ленд-лізу СРСР буквально всім, від танків і літаків, кораблів і снарядів, до взуття, бензину, «тушонки». Сіоніст Сталін написав істеричного листа Черчіллю, що СРСР не вистоїть проти Німеччини, загине.
Отже, якби Гітлер, Німеччина виграли війну.
Що то би було для України, вірогідний варіант. Без емоцій. По плану Розенберга Україна географічно мала бути у своїх етнічних межах. А це і східні «креси» Польщі, і Стародубщина, Берестейщина, вся Прип'ять, що СРСР віддав утвореній ним державі Білорусь. Це Кубань, і лінія на північ - Вороніж, Курськ, Білгород… Це розвинене сільське господарство як продовольча база Німеччини. Це модерні заводи того ж Криворіжжя і Донбасу, навряд чи німці обійшли би наше вугілля і нашу залізну руду, марганець. Тільки українських заводів і міст, а не кацапоїдних-рускоговорящіх. Це дороги як у Німеччині. Це порядок, трудова дисципліна і професійність. Це і українська мова абсолютно у всій Україні. Російська мова в німецькій окупації була заборонена, як тільки «німецький чобіт ступав на українську землю». Забудьте за дурню, яку сіоністи понавидумували, що «Гітлєр планіровал унічтожіть всєх славян». Він планував колонізацію України і інших окупованих країн. Між іншим, єдина нація, з якою були дозволені шлюби німцям, була українська. Це після того, як Гітлер побував в Україні на Вінниччині і побачив українців-аріїв. Звичайно, Україна була би під окупацією, але не більшовицькою з Троцькими, Кагановичами, Бронштейнами і Юдошвілі, а німецькою. І те і те погано. Найкраще своє. Але німецьке зло було би меншим. Бо Гітлер не вічний, як і Райх. Колись би чи падішах помер, чи ішак здох. А після обов'язкового розпаду німецької імперії(якби Німеччина була переможцем у ДСВ) була би Україна українською, і швидко надолужила би те, чого їй не вистачало б. Але … сталося по-глобалістськи. Аби зберегти сіоністське гетто СРСР, як завжди, керівники гетто кинулися закидувати свого ворога тілами. Перш за все - українськими, ненависними їм, це записано в книгах Тори(русичів-українців левіти знали давно). Українців зумисне кидали на найважчих ділянках, створювали частини з українців, підставляли німцям, які їх нищили. Створювалися тогочасні «іловайські котли». Українських ополченців кидали проти німецьких частин без зброї і навіть без форми. Як нас нищили під Харковом, у Криму оті Мехліси, всі знають. Хто ще не чув про чорнопіджачників, може прочитати. Єдине лише на території України діяли так звані «польові воєнкомати», котрі зачищали територію України від чоловіків, підгрібаючи їх у армію, де їх у боях багато нищили. Брали і неповнолітніх. Так у «Красную Армію» було забрано мого дядька Миколу у 16 років. Він загинув десь у Прибалтиці, за чотири дні до закінчення війни. Де саме, так і не знайдено. Дуже цікавив більшовиків Ленінград, перша столиця новоутвореної амстердамськими тогочасними глобалістами Росії(1721 рік) на місці ординської Московії, який саме вони, а не німці, виморили голодом, виморозили насмерть. Мільйон ленінградців виморочили. Компартійне керівництво, НКВС у зумисне створеній блокаді жирувало. Той досвід тримання фронтук навколо ленінграду Порошенко і Ко. використовують, утримуючи, вже разом з Путіним отой недофронт з "ЛНР-ДНР". Після війни туди, у Ленінград, як і у Москву після «революції», населили містечкових у спустілі вцілілі та збудовані квартири ленінградців. Містечкові всі вціліли, бо при відступі їх, «революційних» тюркських ашкеназів, евакуйовували глибоко у тил першими, на батьківщину всіх татар - Узбекистан, в Ташкент - «город хлєбний» підприємства евакуйовували другими, дітей третіми, наскільки вистачало вагонів після евакуації старозавітних, котрі чи не всі мали "броню" від призову у армію. Відступаючи, більшовики звично проводили тактику випаленої землі. Україна була вся понищена. Навіть центр Києва, коли німці вже зайшли у Київ, більшовики підірвалий й спалили спеціально залишеними у підвалах і на дахах будинків вибухівкою і сотнями тисяч коктейлів Молотова. Першим підірвали й запалили "Дитячий світ" на теперішній Б.Хмельницького, на розі з Хрещатиком. Затим, наступаючи, Україну більшовики нещадно бомбардували. Радянські літаки розбомбили і будинок, де жила моя мама і чудом залишилася живою з бабусею серед руїн хати з однією стіною. Війна завжди погано. Війна це смерть. Але ми знаємо від очевидців, що німців населення, що залишалось, зустрічало насторожено, але з надією. Бо радянського гетто всі наїлися. Відношення вже цих окупантів до місцевого населення було зовсім іншим, набагато кращим від більшовицького. Масове дезертирство на початку війни викликало необхідність навіть видати наказ Сталіним про розстріли «прєдатєлєй», а за спинами бійців КА поставити НКВДистські «заградотряди». «Смерш» влаштовував провокації проти німців, аби розвести «по полюсам» місцеве населення і окупантів, викликати у цивільних і німців взаємну ненависть. Провокація т.з. Зої Космодем'янської - типовий приклад. Тільки її місцеві люди самі виловили. Додали до цього роздмухуваного Кремлем протистояння ще й деякі націоналісти, які не пішли на колаборацію з німцями, як домовлялися старійшини націоналістів, а спровокували знищення німцями націоналістичного руху, зокрема була знищена ОУН, розстріляна Київська організація з О.Телігою. Так українські націоналісти стали для Німеччини ворогами. Історія знає приклади, коли національні, патріотичні рухи використовували співпрацю з однією з ворожих сторін, щоб у кінцевому результаті досягти визволення. Можливо, Німеччина з Україною тоді премогли б отой «інтернаціональний» СРСР. Хто зна…
У війну різне було. Бо воюють різні люди. Але ні у яке порівняння не йшли злочини німців зі тими злочинами, що творили у війну більшовики. А найбільші злочини окрім кремлінського керівництва творили тюрки, які завжди є дикими і жорстокими: угорці(Корюківку знищили саме вони), німецькі найманці калмики, татари… А пізніше інтернаціоналістами було зфальш
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Якщо підбити підсумки, то для України і інших народів того СРСР нічого не змінилося на краще. Врятувалася лише страшна злочинна сіоністська левітська влада т.з. СРСР. Було зогублено мільйони людей бездарним і зумисне злочинним чином. Україна втратила 14,5 мільйона воєнних втрат(ніби розсекретили дані совєцького Мінстату, де вказано про 42 мільйони всіх совєцьких втрат, але то поки не перевірена інформація, можливо Кремль сьогодні намагається у ці цифри сховати мільйони жертв репресій юдобільшовизму, а втрати українців - більше половини всіх воєнних втрат у ДСВ). Найкривавіші, найбільш руйнівні дії Другої світової відбувалися на території Украни. Найбільше у тій війні була зруйнована Україна, дощенту. Знищено багато архівів, історичних, документальних, архітектурних і інших цінностей, що не вивезені у Росію. Україна найбільше сил вкладала у довоєнне будівництво у всьому СРСР і у себе, а також сама себе і той СРСР відбудовувала після війни. 2 тисячі заводів, евакуйованих з України у Росію, Росія не повернула.
Глобалісти(Ялта) після війни розділили Європу: східноєвропейські країни, країни Балтії було увіпхнуто у оте сіоністське «совєцьке» гетто. Німеччину розділили. Заздримо фінам - у них був Манергейм і вони вистояли. Коли у 1956 році повстала Угорщина, «західні» глобалісти не прийшли їй на допомогу і повстання проти «радянського» сіонізму сіоніста Бела Куна було придушене. Те саме було у Чехословаччині у 1968 році. Після війни глобалізм вчинив міжнародний Брестон-Вудський договір, у якому більшість країн світу визнавали долар світовою валютою. А долар друкують Ротшільди у своїй приватній фірмі - ФР Таким чином, банківська ротшильдівська система з безкінечною запланованою інфляцією підгребла під себе світ, який став її боржником по насильницьки всученим кредитам. Лише Румунія не захотіла брати кредити. Що вони зробили з-за цього з сім'єю Чаушеску, відомо. Тодішні глобалісти у Нюрнбергу влаштували неправедне судилище над німецьким народом - вперше в історії судили народ. Покарали всіх, хто зривав їхні плани, у тому числі Розенберг, який аж ніяк не був воєнним злочинцем. Євреї Гесс, Ейхман і інші страчені не були. Головний винуватець, хто дійсно призвів до війни - світовий сіонізм і його кубло - Кремль - засуджені не були. «Переможці»…
Деякі концентраційні табори для євреїв під егідою сіоністської т.з. Антидиффамаційної Ліги, в котрі їх збирали для майбутнього Ізраїля, а не нищили, а також трудові, після війни працювали ще кілька років. В них вже реально винищували… але антикомуністів. Тих, хто боровся з сіонізмом-глобалізмом. Це було у американській і радянській зонах. На відміну від міфів про газові камери і печі для масового спалювання.
Слава Богу, «Варшавський договір» розвалився і східноєвропейські країни отримали свободу, світ дещо змінився. А Україна веде війну за свободу від кремлінського єздрівського сіонізму та їхніх тюркських братів по крові - ординців-татар(Ахметови,Алікперови, Мухаммедови...) і сьогодні. По поведінці 9-го травня «української» поліції, "українського" керівництва, ми ще раз пересвідчуємося: боротьба не закінчена, ми окуповані, діти президента носять толстовки з есесерівською символікою, а іуди України ведуть бізнес зі своїми партнерами у Мордорі. Аваківські "птєнци" вбивають Музичко, бійців НГ біля ВР 31.08.15, добровольців, вже відкрито тероризують націоналістів, як у офісі ОУН 9 травня, патріотів. Для мерзотників з того і цього боку кордонів країн не існує. Вони одного генетичного коріння. Цю війну організували й розпочали необільшовики з боку Банкової і Кремля. Під час цієї війни виконують свої і глобалістські плани.
Ми 8-го Травня, коли увесь світ вшановує пам'ять загиблих у тій війні, маємо пам'ятатати, як наших батьків і дідів вели на убій обороняти сіоністське гетто СРСР, а потім добивати всім світом Німеччину, яку інтернаціоналісти недонищили у 1914 році у організованій сіоністами ж Першій світовій. Ніхто нікого не переміг у підсумку, якщо для людства і нас, українців. «Переможені» німці живуть добре, «переможці», як і належить рабам із гетто, у злиднях. Бо ця братія має найбільшу силу, вплив тут. Поза гетто вони є, як глобалісти, але їхня влада там набагато менша і часто їхній влив там міняється.
Тож 8 Травня - День Пам'яті по загиблим. А 9 травня - то не є наше свято, то свято вцілілих кремлівських сіоністів, і керований кремлінами шабаш зомбованих ідіотів.
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хотя рано или поздно эту мразь все равно найдут где нибудь в канаве с простреленной башкой.
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2.Шмель
3.Чашка кофе
4.Замочат в чебуречной
5.ДТП...
Делаем ставки...
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Лежат два наёмных убийцы-снайпера на позиции, ожидают заказанную жертву.
А жертва не появляется...
- Слышишь, я уже начинаю переживать, как бы с ним НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ!
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Нет никакой блядь росии , и никогда не было . Вся эта муть - сплошной фейк . Долбоеб Петр ляпнул про какую-то росию и вся тупая чернь это подхватила
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ГыыыыЫЫЫЫЫ.,..
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. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ !!! Спасиба деду за портрету
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антипутинист нашелся
моторола, гиви, стрелок - приготовиться
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Тоже мечтает вернуть "былое величие". Как будто оно когда-то было, это величие.
Как говорится: мания большая, величия мало.
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І таких Лісників, які б не писали у мережах - що роблять, або збираються робити, щоб промоскальська мафія не вбила їх своїми мусорами...
Де наші Лісники? Бо чистильщики зброї і проголошувачі "останніх попереджень" нікому вже геть не потрібні. Тому українці на їх "акції" вже не йдуть, бо знають - діла не буде...
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Быстренько переключил.
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Все соображает, но увяз по шею в дерьме, от которого уже никакими заявлениями не отмазаться.Даже если он путлера пристрелит, даже если будет украинский флаг взасос целовать. Ничто уже не вернет к жизни тех украинских парней, погибших из за дыркиного шабаша.
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чем больше читаешь Стрелкова, тем больше патриотизма к Украине и тем больше ненавидишь хуйла
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