 "Бессмертный полк" - это фальшивое шоу в ублюдочной РФ" - российский террорист Гиркин

(напомню, что эпитет "ублюдок" означает в русском языке понятие "незаконнорожденный", а какая "законность" в происхождении у РФ? Никакой).

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом террорист написал на своей странице Вконтакте."Ну, отгремели праздничные салюты, завершились застолья, отмаршировал многомиллионный "Бессмертный полк" (в данном случае - это "имя собственное", поэтому менять букву я не вправе). Вот теперь можно и высказаться по поводу того, как наша обожаемая власть продолжает следовать путем подмены реальных дел безконечным "шоу на тему былой победы". Причем - "шоу" насквозь фальшивое, картонно-пенопластовое... как тот "рейхстаг", который "брали" под благосклонным взором новоявленного "маршала победы" Шойгу (увидев его в раззолоченном и усыпанном орденами парадном мундире - я едва не расхохотался, но помешало ощущение глубокой грусти).И кто у нас во главе "шоу"? Кто прославляет "подвиг народа" (не советского и не Русского, а новоизобретенного "российского")? Кто "командует парадом"? Президент, который активно (в качестве приспешника "пламенного перестройщика" Собчака) участвовал в уничтожении той самой страны, которая победила в Великой Отечественной войне? Или уже упомянутый "фельдмаршал", мало того, что ни одного дня не служивший в армии, но являвшийся ближайшим соратником одного из главных разрушителей СССР?", - отмечает Гиркин."И ладно бы, если бы эти клоуны давно раскаялись в содеянном и встали на путь восстановления при их же участии разрушенного... Нет, нисколько! Победу предков отмечают (выступая в качестве "главных героев") те, кто совсем недавно позорно "сдал" врагам почти всю Украину. Кто поддержал и по сей день поддерживает "уважаемых партнеров", убивающих русских людей и даже не скрывающих желания уничтожить остатки России в лице ублюдочной РФНа трибунах "улыбаются и машут" те, кто передал практически всё народное достояние в карманы кучки олигархов, на 3/4 - нерусских по национальности и самоощущению, и минимум наполовину - уже даже не граждан РФ. И свою трусость, жадность и тупость эти людишки маскируют, выставляя себя "наследниками народного подвига". Зрелищами заслоняя в глазах людей ту неприглядную картину мира, в создании которой они приняли и продолжают принимать участие", - добавил российский террорист.