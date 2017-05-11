 Оккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
"Итак, Евросоюз уладил последние формальности, связанные с предоставлением Украине безвизового режима. Поздравляю всех граждан Украины. Европа стала для нас чуточку ближе. В этом контексте хочу привести статистику, которая станет своего рода точкой отсчета. Не является секретом, что жители оккупированного Крыма, в том числе те, кто радостного призывал Путина, уже давно повадились делать украинские биометрические загранпаспорта. Ну, не хотят они любоваться красотами российского Урала и "Золотого кольца", хоть убей", - написал он.
Тымчук отметил, что по данным Государственной миграционной службы, которые были официально предоставлены мне, в 2015-2016 гг. лицам, зарегистрированным в Крыму и Севастополе, было выдано:
- 26 140 биометрических загранпаспортов
- 18 622 небиометрических загранпаспортов
- 5 304 биометрических документов для выезда за границу детям до 16 лет
- 7 075 небиометрических документов для выезда за границу детям до 16 лет
"Т.е., более 57 тыс. лиц, официально зарегистрированных в Крыму, получили загранпаспорта Украины. В это число входят беженцы из Крыма, которые были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Но львиная доля - это лица, проживающие в Крыму. В частности, почти 12 тыс. загранпаспортов жителям Крыма и Севастополя выдали органы ГМС Херсонской области. На втором месте Киев - 9,4 тыс. Много документов также выдано в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях (люди садятся на поезд в Новоалексеевке и едут в тот регион, где сумели договориться). Интересно будет сравнить статистику по итогам 2017 г. В Крыму и Севастополе уже масса объявлений "Оформим украинский загранпаспорт. Без выезда на материк", - резюмировал Тымчук.
7320 68
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
В течение майских праздников два боевика на Донбассе покончили с собой, - ГУР(0)
Боевики "Л/ДНР" используют военный транспорт для хищений, разбоя и поездок за водкой, - ИС(21)
В "ДНР" хотят ограничить ввоз автомобилей из РФ, Абхазии и Южной Осетии, - ИС(33)
"Шоп-тур" + паспорт: жители "Л/ДНР" массово едут на подконтрольную Украине территорию за биометрическими паспортами, - ИС(162)
Тымчук: Рекордсменом по «распродажам» и «дарениям» украинской армии был Ежель(0)
Процесс верификации заключенных по спискам "ДНР" завершен, - представитель омбудсмена Чаплыга(8)
Российская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе(78)
Ответить
Хотя, о чем это я, - этожнашилюди.
Хрен с тем, что предали, что ненавидят, но - "этожнашилюди"...
Сколько можно заигрывать с подонками?!
Ответить
Ответить
Русня за українськими паспортами.
Ответить
Ответить
"...львиная доля - это лица, проживающие в Крыму."
Ответить
Ответить
Трохи офф: у вересні 2014, відпочиваючи в Туреччині, познайомився з шикарною молодою пані з гест рілейшнз готелю. Вона була наполовину туркеня, наполовину полька, вільно розмовляла російською і розуміла українську. Під її керівництвом працювали три якісь бліді тіні зі слов'янськими рисами обличь. Спитав звідки вони, Дженнет відповіла - "з луганська. Доводиться їх ганяти, бо ледащі. Мріють підчепити молодих заможніх турків, але їхм тут нічого не світить."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они,получив украинский паспорт,что(?!) начнут любить Украину?
Да как ненавидели,так и будут ненавидеть.
Спасибо Липецкой Жопе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я фуею!
Ответить
Тут надо как с пенсиями - живешь на оккупированной территории, так пускай оккупант о тебе заботится.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Твари вы позорные, торгуете украинским гражданством как сутенёр шлюхами.
Ответить
Ответить
1 ч ·
Отдельным пунктом сообщается, что безвиз не вводится для граждан, которые говорили, что не дадут:
1. Если не пустим Самойлову на Евровидение
2. Если не разрешим свободный экспорт леса-кругляка
3. Если не назначим аудитора для НАБУ от квартальянса
4. Если не прогоним злочынну владу барыг
5. Если не отделимся стеной от ОРДиЛО
6. Если не примем план Мореля
7. Если не признаем уход Крыма
8. Если не смягчим санкции для России
9. Потому что ЕС от нас устал
10. Потому что всё равно некому ездить
11. Потому что беженцы от нас наводнят ЕС
12. Если не уберём декларирование для антикоррупционеров
13. ...
"Blinov vam na lopate, a ne bezviz" - говорится в коммюнике Совета ЕС по случаю предоставления безвизового режима Украине.
Ответить
Ответить
Когда эта нечисть начнет распадаться своих людей нельзя оставлять китайцам, и об этом нужно думать уже сегодня.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому, что база Интерпола пополнится не только фотографиями жителей Крыма и Лугандонии, но и и их отпечатками пальцев, что очень немаловажно для последующей идентификации их личностей.
Ответить
Ответить
Ответить