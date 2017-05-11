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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Крым (19670) оккупация (6923) биометрические паспорта (139) безвизовый режим (1139) Евросоюз (11789) Тымчук (1408)

 Оккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук

паспорт

Граждане Украины, которые проживают в аннексированном Крыму и Севастополе, за период 2015-2016 годов оформили более 57 тысяч загранпаспортов на материковой Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

Смотрите также: В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины. ФОТО

"Итак, Евросоюз уладил последние формальности, связанные с предоставлением Украине безвизового режима. Поздравляю всех граждан Украины. Европа стала для нас чуточку ближе. В этом контексте хочу привести статистику, которая станет своего рода точкой отсчета. Не является секретом, что жители оккупированного Крыма, в том числе те, кто радостного призывал Путина, уже давно повадились делать украинские биометрические загранпаспорта. Ну, не хотят они любоваться красотами российского Урала и "Золотого кольца", хоть убей", - написал он.

Тымчук отметил, что по данным Государственной миграционной службы, которые были официально предоставлены мне, в 2015-2016 гг. лицам, зарегистрированным в Крыму и Севастополе, было выдано:

- 26 140 биометрических загранпаспортов
- 18 622 небиометрических загранпаспортов
- 5 304 биометрических документов для выезда за границу детям до 16 лет
- 7 075 небиометрических документов для выезда за границу детям до 16 лет

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Открой Европу": представительство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"

"Т.е., более 57 тыс. лиц, официально зарегистрированных в Крыму, получили загранпаспорта Украины. В это число входят беженцы из Крыма, которые были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Но львиная доля - это лица, проживающие в Крыму. В частности, почти 12 тыс. загранпаспортов жителям Крыма и Севастополя выдали органы ГМС Херсонской области. На втором месте Киев - 9,4 тыс. Много документов также выдано в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях (люди садятся на поезд в Новоалексеевке и едут в тот регион, где сумели договориться). Интересно будет сравнить статистику по итогам 2017 г. В Крыму и Севастополе уже масса объявлений "Оформим украинский загранпаспорт. Без выезда на материк", - резюмировал Тымчук.
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Ну и слава Богу: наконец-то заблудшие начинают прозревать... А ШО ДЕЛАТЬ... ПУТЛЕР КАПУТ !
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да не. Эти твари на форумах отрываются, мол мы и здесь хАхлов поимеем, их преференциями попользуемся... Нормально?!
Хотя, о чем это я, - этожнашилюди.
Хрен с тем, что предали, что ненавидят, но - "этожнашилюди"...
Сколько можно заигрывать с подонками?!
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Тю, это, как правило, лица с раиспапортом (гражданством)... Дык, это дело можно легко подрепетировать, через "Миротворец", таким, понятно, - "серый" паспорт. Можете считать , шо я вангую.
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Не нужно так говорить , - сколько граждан Украины из Крыма воюет в Лугандонии , много переехали в Украину. У меня друг с пропиской Крыма и воюет на передовой . 57 000 - это не 2,5 млн. , и ненужно под одну гребенку всех ровнять.....
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Читайте внимательнее источник:
"...львиная доля - это лица, проживающие в Крыму."
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вот только в Евро- спрашивают откуда мол касатик заявился .Ни переводы, ни почта в ту сторону не идут
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Вони нам не потрібні. Ані в криму (луганді), ані в рашці і тим більш у Великій Україні.
Трохи офф: у вересні 2014, відпочиваючи в Туреччині, познайомився з шикарною молодою пані з гест рілейшнз готелю. Вона була наполовину туркеня, наполовину полька, вільно розмовляла російською і розуміла українську. Під її керівництвом працювали три якісь бліді тіні зі слов'янськими рисами обличь. Спитав звідки вони, Дженнет відповіла - "з луганська. Доводиться їх ганяти, бо ледащі. Мріють підчепити молодих заможніх турків, але їхм тут нічого не світить."
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ничего они не прозревают, они пользуются лазейками, а на деле поклонники раиси
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не прозревать, а просто кому то заплатили за паспорт и тот кто живет в том самом Киеве, свой получит попозжей. Как можно такое фиксировать и не делать ничего.
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Рекомендую всем заблудшим в 2014 году блудить дальше в направлении Колымы. Вряд ли у нас найдется много людей, которые будут рады их тут видеть.
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Ну и чего вы удивляетесь?
Они,получив украинский паспорт,что(?!) начнут любить Украину?
Да как ненавидели,так и будут ненавидеть.
Спасибо Липецкой Жопе.
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тому не треба давати паспорти кацапам.Тільки чому ти про Ліпецьк пишеш,таких імперців усюди вистачає!
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БИОметрические паспорта для БИОмассы Крыма....Оригинально
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Что ещё раз подтверждает: вата - это жадный жлоб, готовый за халяву продать кого угодно.
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Країнам ( окремій татар) видавати лише закордонні паспорти не чіповані І Лугандону також
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Пусть бы сидели со своими аусвайсами в крыму.
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срочно принимать закон о "негражданах", справку в зубы о том что был гражданином Украины и нах за поребрик
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на виборах до Ради в 2019 проголосуй за тих,хто точно проголосує за цей закон!
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Интересно почему этого ликующего депутата не интересует как можно оформить загран паспорт без личного присутствия (выезда на материк)? А может можно и без гражданского паспорта? А может и без гражданства?..
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Не вздумайте морячку паспорт выдать. Пусть едет в Улан-Уде в отпуск.
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57 тысяч уже получили. еще около того получат. а скольким нужно заблудиться в полях и лесах Европы для того, чтобы безвиз был отменен? а, отдавая должное этим многогражданственным особям, надо признать что блуждать они умеют ...
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Вот по этому Украине и тормозили безвиз, по тому что во власти продажные шкуры сидят и они нашли способ заработать на продаже Украинских паспортов биометрических, откровенным врагам.
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ИНТЕРЕСНО, биопаспорт выдается лицам с двойным, особенно раисгражданством
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А что сделано для того, чтобы граждане оккупированных территорий почувствовали разницу между жизнью в Украине и возможностью ездить в Европу без виз, и жизнью в том гауне, в которое они сами себя затянули? Или помимо бесплатной воды, электричества и прочих благ будем еще их снабжать биометрическими паспортами со всеми вытекающими возможностями? Це "перемога"?
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..все крымским "беркутятам"" титушне" и "предателям Украины" выдать биометрические паспорта Украины ,для безвизовых безпределов в ЕС..
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Правильно Пэтя! Они развязали у нас войну, а ты им биопаспорта и безвиз!
Я фуею!
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А стоит ли выдавать этим людям загранпаспорта?
Тут надо как с пенсиями - живешь на оккупированной территории, так пускай оккупант о тебе заботится.
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может выдавать с дырочкой, раз уж владелец после москалей прокомпостированный?
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Не понимаю чего довольно хрюкает этот шоколадный индеец? В результате действий жителей двух гадючников. -Крысам и Долбасюрии привели к власти Шапкокрада . Потом они приезжали обсцикать Киев на антимайдане. Потом они визжали - путен, введи войска и убивали за украинский флаг. В итоге. Эти паскуды платят за комуналку втрое меньше, их личинки поступают в ВУЗы на льготных условиях, их считают бедными-несчастными вынужденными жить под усякими там оккупантами. Теперь эти суки будут еще и пользоваться безвизом! И все только потому что эти прокацапские скотопотамы нужны офшорному Крендедю, чтоб вывеливместе ним во второй тур его однопартийца-рана Бойка - единственного у кого эта брехливая рожа может выиграть.
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Но стоить только,Коханивському,наставить на них тубус,так его сразу винтят менты.Сюр пля
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Ватная крымская быдломасса снова проявляет свою хитрожопость. В 2013 показательно рвали, жгли укр.паспорта, радовались расеянским з/п и пенсиям, а сейчас вразумели что долбо#бы и уже готовы жрать говно чтобы получить и здесь выгоду. Ушлепки, что вам делать в гейропе? Радуйтесь, что у вас есть хутин-пуйло!
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Предатели свиноріліе начнут срать в ЕС а руснявіе скоті будут кричать что єто хохлі
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пусть калбасники при получении паспорта на камеру говорят Крым Украина ,на кацапии за это статья
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власть понимает что творит?они шоколад не полюбят и ненависть к Украине сохранят. и по всему ЕС срать нас будут.
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Этим крысам надо "волчий билет" выдавать, а не украинские биометрические паспорта. Что нареферендили, то и жрите, паскуды! А вообще, крымская вата - это полный пипец. Я тут почитала коменты из Крыма про 9 мая и обалдела. Это даже не уровень плинтуса. Это ДНИЩЕ!!!
Оккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук - Цензор.НЕТ 2862
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Успокойтесь , музыка долго играть не будет. Ведь ЕС оставили возможность и закрыть безвиз в случае нарушений. Представьте если из Украины дамбу прорвёт ввиде беженцев в том числе из того же Крыма и лугандона .И в первую очередь рванут как раз те кто зовёт её Гейропой , ненавидят "проклятый" запад и готовы пуйлу залезать очко. Думаете Европа будет терпеть?
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Не станут они любить Украину. У них только личные интересы в голове.
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Самое обидное что эти говноеды, продавшиеся за паспорт с тремя полосками будут, с украинским же паспортом в ЕС еще и позорить страну ведя себя как российские свиньи.
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Пускай с лугандонскими паспортами , или с паспортами пидерации в ЕС едут .
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И чем вы, суки, гордитесь? Что хрымчане вас лично при получении паспорта не обоссали?
Твари вы позорные, торгуете украинским гражданством как сутенёр шлюхами.
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беженцам ок, но какого хуя давать паспорта предателям которые до сих пор там живут?
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Богдан Зробок
1 ч ·

Отдельным пунктом сообщается, что безвиз не вводится для граждан, которые говорили, что не дадут:
1. Если не пустим Самойлову на Евровидение
2. Если не разрешим свободный экспорт леса-кругляка
3. Если не назначим аудитора для НАБУ от квартальянса
4. Если не прогоним злочынну владу барыг
5. Если не отделимся стеной от ОРДиЛО
6. Если не примем план Мореля
7. Если не признаем уход Крыма
8. Если не смягчим санкции для России
9. Потому что ЕС от нас устал
10. Потому что всё равно некому ездить
11. Потому что беженцы от нас наводнят ЕС
12. Если не уберём декларирование для антикоррупционеров
13. ...
"Blinov vam na lopate, a ne bezviz" - говорится в коммюнике Совета ЕС по случаю предоставления безвизового режима Украине.
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Головне,щоб всі ці люди в один момент дружно не поїхали до Європи. З порушеннями, криками і т.д. А потім ЄС згадав про порядок призупинення. Але все це контролюється нашими державними органами. Тому я спокійний)))
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Украине бы не плохо начать раздавать свои паспорта на оккупированные территории ростовской, воронежской, белгородской области и краснодарского края, а также в районах компактного проживания этнических украинцев за уралом.
Когда эта нечисть начнет распадаться своих людей нельзя оставлять китайцам, и об этом нужно думать уже сегодня.
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Когда ты начнёшь раздавать паспорта всему миру, европейцы скажут что ты ёбнутый и закроют границу для всех.
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КрымРукаЛицо‏ @crimea_john 2 ч.2 часа назадЕщеЕсли бы были деньги путешествовать дальше роботы, в Крымчане бы Херсоне подняли печатающую "биометрические" промышленность..
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Какая добрая влада! а может начать нужно с владивостока раздавать? тамже есть нашилюди!
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Чем больше будет оформлено биометрических паспортов, тем лучше.
Потому, что база Интерпола пополнится не только фотографиями жителей Крыма и Лугандонии, но и и их отпечатками пальцев, что очень немаловажно для последующей идентификации их личностей.
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Мне конечно неизвестны основания на каких можно было бы отказать или же отложить выдачу биометрических паспортов для такого контингента, но 450 чмошников в Верховной Раде могли бы хоть в чем то проявить свои креативные способности. Им за это деньги платят в конце концов. А то у нас наверное только с хлебом и солью их на линии размежевания не встречают.
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"золотым кольцом расеи", "золотым петушком", ....., как и "красотами гор урала", с недавних пор, вживую, могут любоваться даже якуты, недалеко отьезжая от своих яранг. скоро и "кремль златоглавый" увидят, с мироточащим бюстом вождя в нём. возможно уже следующей зимой. ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупированный Крым принял эстафету "ЛДНР" в гонке за украинскими биометрическими паспортами, - Тымчук
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