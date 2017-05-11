" В ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка "

Об этом в четверг на своей странице в Фейсбуке сообщил советник мэра Днепра Максим Музыка, передает Цензор.НЕТ.
"Только что состоялась встреча активистов и ветеранов с руководством прокуратуры, руководством СБУ в Днепропетровской области и руководством УСБ МВД о ходе следствия по событиям 9 мая в Днепре. На сегодня: 7 "титушек" установлены и задержаны (под стражей); 7 "титушек" разыскиваются (лица установлены); 9 пострадавших дали показания. Очень просят очевидцев и пострадавших, а также всех, кто имеет фото и видеоматериалы (особенно нужно видео с коптеров) обращаться по адресу: ул. Боброва, 32 (приемная прокуратуры). Начальник следственной группы Лисаченко Сергей Владимирович. Нужны все, кто может дать показания и опознать "титушек" и сотрудников МВД, которые били ребят. Нас заверили, что делают все возможное, чтобы виновные были наказаны по закону и не было нужно совершать самосуд. Информацию о ходе расследования, а также время и место судебных заседаний обещают предоставлять регулярно и своевременно", - рассказал он.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Плиз.
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5 испарилось за сутки???
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Сергей Трофимов "Аристократия помойки".
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Алкаш Луценко говорил , шо аж 12 задержали , а тут только 7 ... Где еще 5 потеряли
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Ну-ну. И сколько наказано за убийства на Институтской и избиения на Майдане?
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скотовня в Днепре гнездо свила походу...
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Лео Кот
Я правильно понимаю, что Вилкула арестуют уже сегодня, а Авакян подаст в отставку?
09.05.2017 22:09
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А нам потрібно, щоб тих покидьків дійсно покарали, а не відмазувались ... А ще краще - вбили!
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Или всё "на дядю" надеетесь ?
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Или днепровские мусора зыбыли как ПР-74 задержаному в зад совать ?
Пусть , таким образом и тутушек допросят - через 5 мин. все адреса и фамилии у них будут !
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сгнило все в Днепре....
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а люди добрі.
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Вы серьезно, млять? Не знаете собственных сотрудников?
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