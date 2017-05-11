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 Политика Украины, Происшествия
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 В ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка

день днепр 9 победы мая

Следователи просят свидетелей и потерпевших обращаться в прокуратуру, а также просят передать следствию фото и видео с места событий.

Об этом в четверг на своей странице в Фейсбуке сообщил советник мэра Днепра Максим Музыка, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялась встреча активистов и ветеранов с руководством прокуратуры, руководством СБУ в Днепропетровской области и руководством УСБ МВД о ходе следствия по событиям 9 мая в Днепре. На сегодня: 7 "титушек" установлены и задержаны (под стражей); 7 "титушек" разыскиваются (лица установлены); 9 пострадавших дали показания. Очень просят очевидцев и пострадавших, а также всех, кто имеет фото и видеоматериалы (особенно нужно видео с коптеров) обращаться по адресу: ул. Боброва, 32 (приемная прокуратуры). Начальник следственной группы Лисаченко Сергей Владимирович. Нужны все, кто может дать показания и опознать "титушек" и сотрудников МВД, которые били ребят. Нас заверили, что делают все возможное, чтобы виновные были наказаны по закону и не было нужно совершать самосуд. Информацию о ходе расследования, а также время и место судебных заседаний обещают предоставлять регулярно и своевременно", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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теперь все то же самое,но в Одессе,Николаеве,Киеве,Мелитополе ..
Плиз.
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Харькове , Запорожье , Полтаве ... где там ещё , за последнее время , титухи отсвечивали ?
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луценко звиздел что "девять задержано".. потом аж 12 их было..
5 испарилось за сутки???
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Главная титушка сидит в Украине в президентском кресле ....
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По-современному неси ахинею!
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Вилкула!!!!! Исполнители рядовые, пятикопеечные, то таке, чтоб больше никому не повадно было. Главное организаторов!!!!
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у одного руки нiчого не крали ...у другого очи нiчого не бачать ...шош нам так "везёт" на гидрантов
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Всё логично - пока народ не поймёт что им назначают гидрантов , а выборы - фейк , к-й просто лигитимизирует это назначение .
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Олигархи назначили - что , в принципе , то же самое ..))
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У югика вчера было 6-8-12,наверное рюмки считал
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" В ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка "

Алкаш Луценко говорил , шо аж 12 задержали , а тут только 7 ... Где еще 5 потеряли
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"Нас заверили, что делают все возможное, чтобы виновные были наказаны по закону"
Ну-ну. И сколько наказано за убийства на Институтской и избиения на Майдане?
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днепровскую палицию, как минимум под домашний арест.
скотовня в Днепре гнездо свила походу...
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Седые старики вспоминают, что в марте задержали Насирова, а в апреле Мартыненко. Ну и?
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А еще более "седые старики" помнят что когда-то давно задерживали "бриллиантовых прокуроров", но что с ними стало не знает уже никто ...
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Абсолютный рекорд , среди коментов , по одобрению
В ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка - Цензор.НЕТ 2064 Лео Кот
Я правильно понимаю, что Вилкула арестуют уже сегодня, а Авакян подаст в отставку?
09.05.2017 22:09

Мне нравится 172
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Создана новая модель СССР в исполнении московских поЦриотов: "Власовско-бандеровская антисоветская держава" - суть одна и центр в мацкве
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ні, я всеж таки за самосуд.. Бо зараз намалюють їм яке небуть дрібне хуліганство та відпустять на поруки тієї ж суки вілкула чи його посіпак..
А нам потрібно, щоб тих покидьків дійсно покарали, а не відмазувались ... А ще краще - вбили!
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Так начинайте ... кто мешает ?
Или всё "на дядю" надеетесь ?
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А якби були покарані ті організатори й тітушки , котрих вілкул завозив в Дніпро для побиття людей в 2014 - не було б побиття людей в 2017 році.. Загравання влади з ригоаналами разом з безкарністю як влади так і ригоаналів - ось основна причина того, що сталося 9 травня в Дніпрі..
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Менты допрашивать разучились ? Или этих боятся ?
Или днепровские мусора зыбыли как ПР-74 задержаному в зад совать ?
Пусть , таким образом и тутушек допросят - через 5 мин. все адреса и фамилии у них будут !
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Все равно полицаи будут крайними. Нужно было от них требовать убрать символику неподобную но самим этого делать не стоило- у них нет такого права устанавливать красное знамя или малиновое- как у социалистов вполне законное утвержденное Минюстом Украины при регистрации. Это формальности но закон и есть формальность при рассмотрении дел в суде и те же социалисты будут в суде 100% оправданы без вариантов...
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в днепровской полиции должны служить львовские ребята.
сгнило все в Днепре....
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львівські роб'ята занадто толерантні.ТОй хто бував у Львові - той мене зрозумів.
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В днепровской полиции должны служить днепровские нормальные ребята , и не надо делать фетиш с западенцев .
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Интересно титушек задерживали те же менты которые им помагали бить ветеранов АТО, допрашивать они же будут ?
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Безнаказанность порождает преступление. Пока Вилкул и его сообщники на свободе, история с титушками будет продолжаться. Титушек на Майдане тоже организовывал Вилкул
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100% - мы сами виноваты . Ещё 3 года назад надо было , по всей стране , вылавливать титушек и продажных мусоров ... А теперь - поздно ...
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Нужны все, кто может дать показания и опознать "титушек" и сотрудников МВД, которые били ребят.Источник:http://censor.net.ua/n439462

Вы серьезно, млять? Не знаете собственных сотрудников?
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задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются - шоколадные хотят сказать,что на 9-е по всей Украине работали 14 титушни?А в противном случае это бред и остальные подонки так и останутся как всегда без наказания
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Вчора ж Луценко казав що вже 12 затриманих тітушок в поліції. Сьогодні вже 7, а решту ще не впізнали. За один день -5.
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Власть обгадилась по самое не балуй и думает, что народ одни олухи.
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Бля, уже 9 мая их рожи на всех сайтах были засвечены, или, как с Шереметом - стоит подключить журналистов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ходе следствия по событиям в Днепре на 9 мая задержаны 7 "титушек", еще 7 - установлены и разыскиваются, - советник мэра Музыка
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