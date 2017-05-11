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 Общество
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Все про:флаг (754) безвизовый режим (1139) Евросоюз (11789) Светличная (29)

 В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины. ФОТО

В областных центрах Украины вывешивают гигантские флаги Евросоюза.

Акция проводится в поддержку безвизового режима, сообщает РБК-Украина.

Первый флаг ЕС на здании ОГА появился в Харькове еще 10 мая, накануне принятия окончательного решения о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. Также она призвала другие области поддержать флэш-моб.

"Верим, что Рада ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины. Это первый, но очень важный шаг к интеграции Украины в Европейский Союз", - отметила Светличная.

Уже 11 мая гигантский флаг ЕС появился в Житомире на здании УТОСа в центре города. Там планируют даже зафиксировать рекорд Украины - флаг должен стать самым большим флагом ЕС в стране - 454 кв. м.

После принятия решения о безвизе, флаги Украины и ЕС появился на здании Киевской ОГА. Сегодня также планируют поднять флаг Евросоюза на самом высоком флагштоке Запорожья - на острове Хортица.

В Ужгороде, Ровном и Херсоне решение о безвизе отметят торжественным поднятием флагов ЕС.

Как известно, сегодня, 11 мая, Совет министров утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. На следующей неделе решения должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, а 17 мая пройдет церемония официального подписания документа в Европарламенте.


В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины 01

Харьков

В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины 02

Киевская обл.

В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины 03

Житомир

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може місцеві бариги почнуть платити, нє?
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Нема лаве нема роботи - у Львові вже зараз фірми заманюють робітників рекламою (бонусами, приведи друга і т.д.)
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Чем поможет безвиз ?
Благодаря Европе, мы в июне получим безвиз, это доброе дело с их стороны. Причем, хочу отдельно отметить - безвиз получат и жители оккупированных территорий ...
.... Если в Брюсселе говорят, что 11 июня - так оно и будет. Это вам не Порошенко, который три года заявлял, что "уже через неделю".
Безвиз будет постепенно разрушать власть клептократов, ведь народ получит больше возможностей для сравнения. В этом вижу основную пользу. Порошенко отвел нам роль дешевой рабочей силы, и публично этим гордится, но не все украинцы до конца понимают насколько ничтожны наши зарплаты и велики затраты.
Надеюсь, безвиз сделает прозрение более массовым и в стране начнутся хотя бы забастовки на тему оплаты труда. Сейчас все довольны, пашут за 200-300 долларов, никаких забастовок и протестов нет. На глазах шоры, а значит - и ярмо на шее, и кнут свистит над головой.

Надеюсь, украинцы более массово смогут сравнить работу полиции в нормальных стран с беспределом "отреформированных" ублюдков Авакова у нас.
Надеюсь, смогут сравнить всё - уровень жизни, чиновников, инфраструктуру, мировоззрение, прессу и многое другое.
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Те кто "сравнили" - уже давно в Италии, Португалии и Канаде )))
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Сенат США призвал запретить въезд в Европу детям и соратникам Путина... Полное видео "Голос Америки" по ссылке: https://youtu.be/dF515BVIbdc
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А на лента сруу бла бла , бла бла, пуканы короче в дребезги
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интересно, интересно
пойдем посмотрим на фейерверки
я уже из за того лунта сру пятый ящик на малл ру открываю под одним и тем же ником
тупые думают что вечными банами они могут что то сделать мне
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В поддержку безвиза в областных центрах вывешивают флаги ЕС и Украины. ФОТО

ДАДУТ БЕЗВИЗ - НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ...
УЖЕ ИЗ УКРАИНЦЕВ ФОРМИРУЮТ ОТРЯДЫ ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ПОРЯДКА В МУСУЛЬМАНСКИХ ГЕТТО, КОТОРЫЕ ЛОМАНУЛИСЬ В ЕВРОПУ И СИДЯТ НА ПОСОБИИ.
2300 евро ЗАРПЛАТА И ОБЩАГА (казарма) С СТОЛОВОЙ !!!








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Де набирають? до якого віку? я вже трохи застарий але ж можу організувати "тирстів"
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Да ладно тебе. На вышке да с губной гармошечкой и пулеметом... Справимся.
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Может, хоть теперь в Украине введут визовый режим с Поребрикстаном?
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