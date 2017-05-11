 Павелко заменил президента УЕФА Чеферина в комитете ФИФА

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко избран членом дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение было принято на заседании 67-го Конгресса ФИФА, который состоялся 11 мая в столице Бахрейна Манаме.Делегаты Конгресса ФИФА поддержали предложение президента организации Джанни Инфантино и проголосовали новый состав Дисциплинарного комитета, который будет работать следующие четыре года.Кандидатуру Андрея Павелко на рассмотрение Совета ФИФА внес президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Ранее в дисциплинарном комитете ФИФА работал сам Чеферин, но после его избрания руководителем УЕФА словенский спортивный функционер предложил передать свои полномочия Андрею Павелко.Президент ФФУ, получивший высокую должность в ФИФА, назвал это большой честью и большой ответственностью. "Мы тесно сотрудничаем с Александером Чеферином с самого начала его президентства. Украина является надежным союзником президента УЕФА в проведении системных реформ в европейском футболе", - отметил Андрей Павелко.Решение Конгресса ФИФА стало историческим для Украины, представители которой никогда ранее не занимали должностей в комитетах Международной футбольной организации.Андрей Павелко уверен, что это отличная возможность не только представлять Украину в ФИФА, но и обмениваться уникальным опытом с коллегами из других стран. "Мы сделаем все возможное, чтобы перенимать и внедрять в Украине лучшие наработки мирового футбольного сообщества, обучать отечественных специалистов и заложить фундамент для принципиального улучшения работы украинских дисциплинарных органов. Появление представительства Украины в ФИФА будет содействовать успешному реформированию нашей футбольной системы", - отметил президент ФФУ.