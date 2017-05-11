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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1684) реестр (120) электронное декларирование (528) НАПК (418)

 НАПК предоставило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций

декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставило Национальному антикоррупционному бюро полный доступ к реестру электронных деклараций чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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"10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Теперь детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений бюро.

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Отмечается, что это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений.
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Кто вам верит ? Шолупонь , отделяет нас от европы . Они рогами и копытами упрутся . Лижбы воровать. Помню Шевченко ; Хоть маленьку , хоть пiв дулi , а би пiд пику .
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"через защищенную криптографическими методами закрытую сеть" как пафосно звучит обычный впн
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