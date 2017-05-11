 НАПК предоставило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Теперь детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений бюро.
Отмечается, что это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений.
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