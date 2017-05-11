 "Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Вконтакте написал террорист, бывший так называемый "министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
"Путин - снова чемпион! И легенда хоккея. Почти как "Спартак". Может, его, после отставки (если она случится в текущем веке), продать куда-нибудь в НХЛ получится? В качестве "легенды хоккея"? А еще "альфа-самца" стерхов, спасителя амурских тигров, дайвера-ныряльщика и наводчика-оператора батискафа... Будет стоять за стеклом в музее где-нибудь в Канаде, улыбаться... А по ночам - детишек дошкольного возраста в хоккей обыгрывать... Может быть, даже принесет родной стране хоть какую-то пользу... Хотя бы пенсию президентскую ему платить не надо будет", - заявил российский террорист.
Напомним, вчера Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, где забил шесть шайб. Президент выступил в одной команде с Сергеем Шойгу, Алексеем Дюминым и Вячеславом Фетисовым. Против них вышли миллиардеры из ближнего круга президента РФ.
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Я думал, шо это его роль народ смешить и удары принимать.
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Я Вас умоляю: Гиркин - оппозиционер )))))))
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это я уже говорила гиви, после "последнего звонка" моторолы
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если мужик не пьет..он или больной..или падлюка...
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Ради этого сотрудникам ФСБ, изображавшим хоккеистов (а до этого - рыбаков, а еще раньше студентов, доярок, дельфинов и амфоры со дна моря) шесть раз вылезали на ограждение, чтобы не мешать полету шайбы. А майор ФСБ Пронин, которому выпало в этот раз быть вратарем, запарился ловить шайбы воротами. Они же тяжелые! Ворота в смысле.
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жінку вигнав (навіть замуж вдруге вийшла), другої не привів - непотрібна наперно а вот чому?
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