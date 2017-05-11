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 "Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин

путин хоккей

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) саркастически прокомментировал новость о победе хоккейной команды Владимира Путина над "Сборную Ночной хоккейной лиги".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Вконтакте написал террорист, бывший так называемый "министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

"Путин - снова чемпион! И легенда хоккея. Почти как "Спартак". Может, его, после отставки (если она случится в текущем веке), продать куда-нибудь в НХЛ получится? В качестве "легенды хоккея"? А еще "альфа-самца" стерхов, спасителя амурских тигров, дайвера-ныряльщика и наводчика-оператора батискафа... Будет стоять за стеклом в музее где-нибудь в Канаде, улыбаться... А по ночам - детишек дошкольного возраста в хоккей обыгрывать... Может быть, даже принесет родной стране хоть какую-то пользу... Хотя бы пенсию президентскую ему платить не надо будет", - заявил российский террорист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт


Может удастся продать Путина куда-то в виде альфа-самца? Хоть принесет стране какую-то пользу - российский террорист Гиркин 01

Напомним, вчера Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, где забил шесть шайб. Президент выступил в одной команде с Сергеем Шойгу, Алексеем Дюминым и Вячеславом Фетисовым. Против них вышли миллиардеры из ближнего круга президента РФ.
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Скорее всего Дыркин все ето говорит с разрешения Хуйла. Кремль так сказать готовит для себя контролируемую оппозицию.
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А чем нынешний мальчик для битья Медвед плох?

Я думал, шо это его роль народ смешить и удары принимать.
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Так Медведа Хуйло решил утопить предварительно списав на него все свои неудачи и провалы.
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Ну как утопить... Я так понимаю, шо это и есть основная работа Медведа - брать на себя все просеры и нести всякую ахинею.
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айфончик хорош только в роли подавателя ночного горшка , как оппозиция оно ноль
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да то гебня троллит, шо б показать, типа, на россии есть свобода семя-,пардон,мыслеизвержения...
Я Вас умоляю: Гиркин - оппозиционер )))))))
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беги, дыркин, беги.....
это я уже говорила гиви, после "последнего звонка" моторолы
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разве что альфа-педофила,тем более что неизвестно какого оно роду
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скорее не закусывающий. или нюхающий, судя по его речам.
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На раиссии говорят так..
если мужик не пьет..он или больной..или падлюка...
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Тьфу ты, позорище. Да они друг друга стоят...
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... где забил шесть шайб.
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Ради этого сотрудникам ФСБ, изображавшим хоккеистов (а до этого - рыбаков, а еще раньше студентов, доярок, дельфинов и амфоры со дна моря) шесть раз вылезали на ограждение, чтобы не мешать полету шайбы. А майор ФСБ Пронин, которому выпало в этот раз быть вратарем, запарился ловить шайбы воротами. Они же тяжелые! Ворота в смысле.
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Ты за что на средней фотке птеранодона в красный цвет разукрасил? Паразит, Вы эдакий!!!
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Та то его первобытные коммунисты свежей кровищей тюнинговали. У них этого добра - хоть залейся - репрессии только начинаются.
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Ночная хоккейная лига - это что? Ночные бабочки на коньках?
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В бронежилете попробуй покатася на коньках,того оно и падало постоянно
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а хуйло імпотент чи підарас - москалі вам як більше подобається?
жінку вигнав (навіть замуж вдруге вийшла), другої не привів - непотрібна наперно а вот чому?
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жинка его в парижАх проживает, мальчиком-муженьком (оно типа олиХарх).... думается, что это приставной охранник, которого хуйло купило для нее...
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гиркинд, не выёживайся все равно ты и твои друганы ответите за все смерти и горе, которые вы твари принесли в Украину....
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Альфа-самец, молодец: и в хоккей игрец, и на дуде-дудец
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У свиделей Иеговы на материалах такие же картинки. Люди в траве, солнечно, у всех радостные лица..."Свидетелей" изгнать, идею сп..дить. "Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 6895
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В дом терпимости его продайте при Гаагской тюрьме.
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В клетку и возить по миру,как плешивую обезьяну людям показывать.
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Игаль Гиркинд втирает в сознание масс образ небандитский и не более того.
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Настанет день и за чучело Путлера подерутся музей педофилии, музей зоофилии и музей военных преступников.
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Кому он на хер нужен, чмо ботоксное ! "Альфа-самец" - обрыгаться можно ! Окурок плешивый ! Фу, бля ...
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то же нашли альфа самца , скорченное @уйлишко...вот где настоящий русский альфаС :D
"Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 9995
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под статьями о путине нет комментов кормящейся из фонда русского мира пятой колонны из отогнанных от корыта милицейских, судейских, прокурорских; нет комментов и от колбасных мигрантов -ныне испанцев, немцев, итальянцев с утра до ночи гневно обличающих украинцев.
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Звание "Заслуженный альфа-самец всея рассия" мало устраивает ботоксного . Планы забраться повыше. "Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7228
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"Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин" - этот поддонок, иногда говорит умные вещи, только он не понимает, что изрядно поддержанный, плешивый кремлёвский мясник, уже никому не нужен, кроме зомбированной москальской опущенной биомассы, ну, возможно из него сделать чучело и продавать тупым москалям в качестве оберега от американцев.
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И почему я не удивляюсь метамарфозам произошедшим с позицией Гиркина? Наверное потому, что три года назад я бы тоже вряд ли думал о нынешней украинской власти то, что я сейчас о ней думаю.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Может удастся продать Путина куда-то в виде "альфа-самца"? Хоть принесет стране какую-то пользу" - российский террорист Гиркин
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