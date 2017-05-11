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Все про:безвизовый режим (1139) Евросоюз (11789)

 "Открой Европу": представительство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"

безвизовый режим

Представительство Европейского Союза запустило информационную кампанию "Открой Европу" с целью рассказать гражданам Украины о правилах и преимуществах безвизового режима со странами ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Безвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС

Коммуникационная кампания стартует с запуска информационной платформы по адресу www.openeurope.in.ua.

"Материалы ориентированы на самую широкую аудиторию - от студентов до пенсионеров, путешествующих, бизнесменов. Все главные аспекты безвизовых поездок в ЕС разъясняются в удобной форме вопросов и ответов, простым и доступным языком. Разделы для путешественников подробно объясняют правила и возможности безвиза - роль биометрического загранпаспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса", - говорится в сообщении.

Также на сайте есть отдельные разделы для путешественников с детьми, для жителей аннексированного РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для тех, кто планирует учиться и работать в ЕС, а также раздел о возможностях участия в программах ЕС для студентов и ученых из Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Сайт доступен на украинском и русском языках и будет действовать до конца 2018 года.




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Как бы у нас волосы на голове дыбом не встали от тех правил .....
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Хардин , там нормально . Воров здесь убрать надо .
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Ничего против этого не имею а наоборот всячески поддерживаю ...
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Специализируйся на чём-то одном, но не прерывай паузу!
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Во впаривают силюкам, да пишите вы как есть УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА, какой НАХ БЕЗВИЗ...
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ну например в германии цена на продукты почти в два раза дешевле украинских кроме хлеба
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Благодаря Роттердаму + , даже не надеюсь . Вогнали страну в нищету , ради договорняков . Теперь один выход .
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Если будут какие то проблемьі с паРашей на официальном уровне,военное обострение,то ЕС сразу же отменит безвиз
Могут(ЕС)привязать отмену до любой проблемьі,которую они посчитают нужной,увидим в ближайшее время что они задумали
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ПаРашенко под безвизом представляет себе совсем другое-надеется очень,шо молодеж рванет на Запад,а он тут будет править вечно,Оно ж падло жадное до немогу
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пенсионеры на низком старте... тут непенсионеры не особо спешат в связи с финансами пустыми а уж пенсионеры
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отдельные разделы для путешественников с детьми, для жителей аннексированного РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Источник:http://censor.net.ua/n439453 - им тоже , в Европу без виз будет можно ?!
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самое приятное в безвизе то, что он дает возможность наблюдать москалей со стороны и немного свысока, как опарышей под микроскопом, а все остальное баловство просто
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кацапы,пофиг под каким флагом, такие смешные сегодня - так хотят испортить новость украинцам,а никак))))))очень видно ,что многие никуда дальше райцентра и не выезжали
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Нехай біснуються чорти , а нам своє робить- бити москальню на нашій землі !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Открой Европу": представительство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"
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