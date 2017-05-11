 "Открой Европу": представительство ЕС запустило информационную кампанию, которая расскажет о правилах и преимуществах "безвиза"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Коммуникационная кампания стартует с запуска информационной платформы по адресу www.openeurope.in.ua.
"Материалы ориентированы на самую широкую аудиторию - от студентов до пенсионеров, путешествующих, бизнесменов. Все главные аспекты безвизовых поездок в ЕС разъясняются в удобной форме вопросов и ответов, простым и доступным языком. Разделы для путешественников подробно объясняют правила и возможности безвиза - роль биометрического загранпаспорта, правила пересечения границы, сроки пребывания в ЕС, возможности для туризма, краткосрочного обучения и развития бизнеса", - говорится в сообщении.
Также на сайте есть отдельные разделы для путешественников с детьми, для жителей аннексированного РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, для тех, кто планирует учиться и работать в ЕС, а также раздел о возможностях участия в программах ЕС для студентов и ученых из Украины.
Сайт доступен на украинском и русском языках и будет действовать до конца 2018 года.
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Кто хотел - и так давно уже там ...
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Могут(ЕС)привязать отмену до любой проблемьі,которую они посчитают нужной,увидим в ближайшее время что они задумали
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