 Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов"

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Коханивский пояснил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали "срывать запрещенную символику" и в целом препятствовать шествию "путинского так называемого Бессмертного полка".
"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)", - сказал лидер ОУН.
По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. "Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", - отметил Коханивский.
"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", - добавил он.
Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сегодня, 11 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции штурмовали офис ОУН в Киеве, потому что увидели в его окне человека с предметом, якобы похожим на гранатомет.
Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, были госпитализированы.
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А вот то, что сделали...
Когда менты вломились, думал - ну, звери.
А когда узнал, что гранатомёт из окна высунули, вопросы к ментам пропали.
Наоборот - повезло ещё, что не стреляли, а только дубинами били.
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А теперь пусть доказывают, что тот пустой тубус гранатомета, что нашли в помещении и предмет, очччень напоминающий боевой гранатомет в руках чувака - это одно и то же.
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мусора обделались по самые уши. согнали к офису наверное не меньше сотни сабаковцев.
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Ааа, ну да, там ведь могут убить.
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Вот теперь засунь этот тубус в жопу тому 3/14дарасу, который "зиговал" на камеру "Х@йлоТВ"!!!
Гавноеды дырявые...
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А по моему мнению, если человек идиот, то это надолго. Надо не куйню сейчас нести, а следить за своими людьми, особенно если они ИДИОТЫ!
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а если б снайпер, а еслиб слезоточивым газом в ответ..
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ну не маладец ли?
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