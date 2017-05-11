EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1961  64
Все про:Коханивский (34) ОУН (141) Нацполиция (7303)

 Коханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов"

днепр

Лидер ОУН Николай Коханивский объяснил появление в окне офиса организации человека с тубусом от гранатомета во время столкновений 9 мая желанием "напугать" блокировавших здание полицейских.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Коханивский пояснил, что полиция в тот день с утра заблокировала членов ОУН в их офисе на улице Мазепы, чтобы не пропустить националистов на акцию, где те планировали "срывать запрещенную символику" и в целом препятствовать шествию "путинского так называемого Бессмертного полка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В окне офиса стоял человек в маске, на плече у него был гранатомет, - Аваков о штурме полицией офиса ОУН в Киеве. ВИДЕО

"Внизу стояли бойцы спецподразделения. У нас в штабе есть музей. Там есть тубусы, каски. Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов (полицейских. - Ред.)", - сказал лидер ОУН.

По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло. "Что касается человека с гранатометом, эта версия у полиции возникла только сегодня. Хотя тубус действительно был. Но если бы его не было, штурм все равно бы был", - отметил Коханивский.

"Все равно бы штурмовали и сказали, что нашли взрывчатку. Слава богу, что ребята высовывали этот тубус, потому что если бы его не было, у нас "нашли бы" тонну взрывчатки. Не было никаких понятых. Людей сразу прибили, вывели, а потом они занесли бы туда все, что угодно. Поэтому тубус спас нас от более тяжелой статьи", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today

Также, по словам Коханивского, во время штурма полицейские якобы изъяли в офисе компьютеры, деньги, мобильные телефоны. "Естественно, нам никто ничего не вернет. Это уже не первый раз происходит", - добавил лидер ОУН. Он также сообщил, что почти всех задержанных 9 мая в офисе организации уже отпустили, одному ОУНовцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сегодня, 11 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники полиции штурмовали офис ОУН в Киеве, потому что увидели в его окне человека с предметом, якобы похожим на гранатомет.

Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, были госпитализированы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А голой жопой ёжика, как хуйло мир пытается напугать не пробовали. А вдруг прокатит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зигованием кого пугали?? Только страну подставили (((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
картинку для кацапо-СМИ сделали, подхуйловники запроданые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
со стороны можно подумать что им Россия тодей отсегнула чтобы повыпендривались (( И тот кто зиговал - его в тюрягу упечь за фашисткую символику ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та похрен кацосми.

А вот то, что сделали...
Когда менты вломились, думал - ну, звери.
А когда узнал, что гранатомёт из окна высунули, вопросы к ментам пропали.
Наоборот - повезло ещё, что не стреляли, а только дубинами били.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що скажеш? Довбні.. Тепер їм засунуть той тубус..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дебилы блять. а если бы менты их напугали в голову на поражение ? провокаторы тупоголовые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда, умный ход. Ну и как? Напугали? А потом "почему нас пресуют".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так ментов на пляже ещё лет 20 назад напугал,при чём не тубусом от гранатомёта а обыкновенной трубой цвета хаки ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видишь, ты оказался умнее их. И ментов напугал, и предъявить тебе нечего. Туба себе и труба. Пусть даже зеленого цвета.
А теперь пусть доказывают, что тот пустой тубус гранатомета, что нашли в помещении и предмет, очччень напоминающий боевой гранатомет в руках чувака - это одно и то же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получилось напугать
мусора обделались по самые уши. согнали к офису наверное не меньше сотни сабаковцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С перепугу взяли штурмом и набили морды идиотам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в США менты валят сразу насмерть, если на них направить даже игрушечный пистолет. разбираются уже когда труп остыл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В США свободное ношения оружия, потому и правила другие. Зачем тут свою безграмотность демонстрировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а у нас война, оружие у любого долбоеба может быть. "Зачем тут свою безграмотность демонстрировать?"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где ты войну увидел, болезный? Ты на брюхо Авакяна со товарищами глянь - небось от тяжелой военной жизни с голодухи так распухли
 показать весь комментарий
Ответить
 
калашников по 500 баксов можно найти в интернете "оттуда". кому надо - тот запросто купит, даже гранатомет. а у обычных граждан только охотничьи ружья и карабины, и они ими на улице не размахивают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да и кстати, что введено военное положение и приостановлено действие закона о полиции? Про безграмотность еще мягко сказал
 показать весь комментарий
Ответить
 
да что мне с тобой спорить ? щас у любого гопника пистолет может быть. а у тебя нету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам видел или по козломордому ящику тебе рассказали ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это логично и нормально абсолютно. направил на полицейского предмет похожий на оружие - получи пулю, или разряд из электрошокера, в лучшем случае.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По-моему уже всем должно стать ясно, что Кохановский провокатор
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОУН -- сборище идиотов и провокаторов? Похоже, да.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОУН нет, а вот Коханивськый, которого выперли из ОУН провокатор. И "ОУН" и "ОУН Коханивського"( тот который с блэк джэком и шлюхами) это разные организации
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
колись ще не дуже давно було собі угрупування "братство"ім. Дмитра Корчинського схожого напрямку. Маю думку, що естафету передали молодому поколінню
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот интересно - а если бы это оказался тубус для плакатов, чтобы тогда чирикал этот армян?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
депилов допусти надо учить, даже за шутку с тубусом для плакатов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тубус для плакатів не ставлять на плече і не імітують зброю.От де були снайпери поліцаїв? Стрельнув би йолопу в чоло - це був би добрий вчинок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бугага Менты бы и испугались, если бы ТОЧНО не знали, что в офисе именно отстрелянный тубус. Идиот Коханивський, если ты сам не "крот", то ИЩИ "крота" среди своих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
который заранее с рашкой-тудей договорился и зигование устроил .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А што эти "молодцы" не пугают сепаратистов где нить под Широкино или Авдеевкой?
Ааа, ну да, там ведь могут убить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пугают и в лугандонии сепаров .и тут шоколадных полицаев . и правильно делают ! Или всем жить стало лучше . сытнее . веселее?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты вылезь на балкон с такой трубой и прицелься по пешеходам... будешь иметь возможность высказать свое мнение им напрямую...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Высовывали"?
Вот теперь засунь этот тубус в жопу тому 3/14дарасу, который "зиговал" на камеру "Х@йлоТВ"!!!
Гавноеды дырявые...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это что бы напугать... напугать... напугать... ну короче что бы не обос.раться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пи**ец... напугать ментов.... Отмазка в стиле: "ОНИЖЕДЕТИ"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо б коханівський не пояснив би то сабаков бойовий рпг підсунув би. він і так зараз як прокажонний....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По его мнению, полиция штурмовала бы офис, даже если бы инцидента с гранатометом не произошло.

А по моему мнению, если человек идиот, то это надолго. Надо не куйню сейчас нести, а следить за своими людьми, особенно если они ИДИОТЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это патриот или отморозок, какова нынче ходовая версия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по болтовне вроде как патриот, по действиям - дятел. С такими "патриотами и врагов не надо". Напугали ментов,менты напугали вас, все молодцы, чего же теперь жалуетесь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что полиция не штурмует резиденцию Захарченко. У него кроме учебного самолета и музейного танка еще есть гранатометы, ПЗРК, ЗРК.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
идиоты прокаторы..
а если б снайпер, а еслиб слезоточивым газом в ответ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хоть их даже и гранатометом из окна пугали, да все равно вся Европа видела как мужественно не допустила беспорядков украинская власть в день полуфинала Евровидения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
этих дебилов кастрировал бы за красивую картинку для роств.может специально на камеру?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тук как бы сами идиоты, выгребли в принципе заслуженно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
во йобнутое..в следующий раз снайпер не будет долго думать
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ведь это была реальная угроза. Так почему этот "патриотический"офис менты не расхерачили в куски? Откуда такая беззубость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так бы рыпались на фронте или 2014 г. .Прокладки .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вместо того, чтобы начать РЕАЛЬНО карать рыгов, они "пугают" ментов не заряженными трубами и отталкивают от себя сторонников....... Нет слов......
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоханивский подтвердил наличие в офисе ОУН тубуса гранатомета: "Ребята высовывали этот тубус, чтобы напугать ментов"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти