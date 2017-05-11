 Конгресс США рассмотрит возможность выделения средств для Украины в 2018 году, - Маккол

Об этом на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом сообщил конгрессмен, председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"В 2016 и в этом году мы предоставляли средства на поддержку Украины. И также мы будем рассматривать возможность бюджетирования средств на 2018 год", - сказал он.
Также Маккол подчеркнул, что главной задачей визита представителей Конгресса США в Украину является получение информации о ситуации в стране, которую впоследствии они будут доносить Конгрессу и американскому обществу.
Как сообщалось ранее, 5 мая Посольство Украины в США заявляло, что Конгресс США принял консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым предусмотрено выделение Украине помощи в размере не менее 560 млн долларов.
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- Совет министров Евросоюза окончательно утвердил введение безвизового режима для Украины. Петро Порошенко об этом рассказал эмоционально и чертовски здорово.
- Министр иностранных дел Украины встретился с президентом США, вице-президентом США и госсекретарем США: обсуждения, помощь, партнерство.
- Укроборонпром подписывают меморандумы о сотрудничестве с турецкой стороной: электроника, тепловизоры, технологии, совместные разработки.
- мировые финансовые институты подтверждают рост экономики Украины.
А... И да, УнылойЛошади напомнили о санкциях и продемонстрировали рубильник, отключающий SWIFT.
P.S. Министр обороны Украины Степан Полторак прямо сейчас на встрече с делегацией Конгресса США. Тоже... не просто чай пьют.
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Пентагон рассматривает возможность размещения в Литве зенитно-ракетных комплексов Patriot во время проведения учений НАТО летом 2017 года. Об этом сообщили Associated Press несколько источников в оборонном ведомстве США, пишет Meduza.
ЗРК, по словам собеседников агентства, планируется развернуть в Литве в июле во время учений по противовоздушной обороне. К концу августа - началу сентября, когда РФ и Беларусь планируют проводить учения "Запад-2017", Patriot покинут регион, добавили они.
Если решение о временном развертывании Patriot в Литве будет принято, отмечает AP, это станет первым случаем размещения этих комплексов в странах Балтии.
Министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший 10 мая с визитом в Литву, отказался напрямую отвечать на вопросы журналистов о размещении ЗРК Patriot в этой стране. Мэттис лишь в очередной раз подчеркнул, что США считают эти комплексы сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с Мэттисом также ограничилась заявлением, что страны Балтии нуждаются "во всех разумных средствах защиты и сдерживания".
Ранее Грибаускайте неоднократно выступала за создание в регионе системы противовоздушной обороны.
Российские власти ранее крайне негативно реагировали на возможность размещения у границ страны ЗРК Patriot. РФ, в частности, истерит против размещения таких комплексов в Польше.
Осенью 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область комплексы С-400 и "Искандер". Госдепартамент США тогда назвал это решение "угрозой европейской безопасности".
В конце августа - начале сентября 2017 года на территории Восточной Пруссии (оккупир. Калининградской области) и в Беларуси должны пройти крупные совместные учения "Запад-2017". По оценке Пентагона, сообщила The Washington Post, в учениях будут задействованы от 70 тысячи до 100 тысяч российских военнослужащих.
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За чверть століття в дипломатії і з цих років повних 5 у Вашингтоні не можу пригадати, щоб українського Міністра в один день прийняли відразу Президент, Віце-президент, і Державний секретар США. Люди, які розуміють, що таке Вашингтон, мабуть все ще щиро не можуть у це повірити. #зрадавсепропало має перебувати у стані клінічної смерті, а ті, хто все ще ворушиться мабуть знеміли від болю ... Але головне - це зміст діалогу з Адміністрацією США, який завдяки особистим контактам Президента і Міністра, а також Посла Валерій Чалий (Valeriy Chaly) залишається безпрецедентним... Цікаво, чи "альтернативні дипломати" тепер піднімуть тарифи? Чи перепрофілюються ... імовірно у ботів ...
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