 "Россия не является стороной минских договоренностей", - Песков ответил на заявление Трампа о соблюдении Россией "минска"

В Кремле ответили на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия ответственна за полное выполнение Минских договоренностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Россия не должна выполнять никаких условий, а только быть страной-гарантом.
"Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано - кто и какие условия должен выполнять", - сказал Песков, отвечая на вопрос по урегулированию ситуацию на Донбассе и отношению Кремля к заявлениям Трампа о том, что выполнение минских соглашений лежит на России.
Песков добавил, что минские соглашения не приемлют разночтений и не предусматривают дополнительных трактовок.
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Песков всего лишь потроллил Шокохряка.
Сначало надо назвать все своими именами. А свинорылое византийство рано или поздно вылазит боком. Давно пора определяться.
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Хуйло 3 годна подряд и не скрывает - его цель посадить Украину и сепаров за стол переговоров и т.обр сравнять их в глазах все мира ... Минскими соглашениями это и было достигнуто ! Вот и результат ..
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