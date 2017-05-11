EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1430  32
Все про:Кремль (468) Песков (687) Россия (70383) Трамп (1054)

 "Россия не является стороной минских договоренностей", - Песков ответил на заявление Трампа о соблюдении Россией "минска"

В Кремле ответили на заявление Трампа об ответственности за выполнение Минских соглашений

В Кремле ответили на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия ответственна за полное выполнение Минских договоренностей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Россия не должна выполнять никаких условий, а только быть страной-гарантом.

"Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано - кто и какие условия должен выполнять", - сказал Песков, отвечая на вопрос по урегулированию ситуацию на Донбассе и отношению Кремля к заявлениям Трампа о том, что выполнение минских соглашений лежит на России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президента она ненавидит нашего! Единственного приличного человека - не пьяницу", - российские "патриоты" набросились на питерскую художницу Осипову. ВИДЕО

Песков добавил, что минские соглашения не приемлют разночтений и не предусматривают дополнительных трактовок.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ещё как является и выгребать за срыв соглашений придётся по полной .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они, минские договорняки, в пожизненном срыве с самого рождения. но по полной отвечает только Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас по Петиной воле АТО,а не война и поэтому хуйло играет на этом в своих интересах за счёт нашего дурака.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Формально он прав. Так как прекрасный препиздент на мировом уровне декларирует, что Украина воюет с Россией? У нас же АТО, а это - внутренний конфликт. И лугандон не окупирован, всего лишь эффективно контроллируется.
Песков всего лишь потроллил Шокохряка.
Сначало надо назвать все своими именами. А свинорылое византийство рано или поздно вылазит боком. Давно пора определяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
петруха давно определился,ещё когда в институте подписывал бумагу о сотрудничестве с КГБ СССР !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такие знаки должны быть установлены на всех КПП на выезде из Украины на территорию пидеРации:
"Россия не является стороной минских договоренностей", - Песков ответил на заявление Трампа о соблюдении Россией "минска" - Цензор.НЕТ 3215
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Песков, можешь то же сказать о Будапештском меморандуме?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
МЗС визнали, що Мінські домовленості не є міжнародним договором і не мають юридичної сили - «РФ вважає себе не стороною конфлікту та домовленостей, а контролером та спостерігачем за діями України та «ополченцями Донбасу». Сторонами конфлікту вона вважає Україну та бойовиків «ДНР» і «ЛНР»..»". / "Стоит отметить, что в официальных документах Кабмина и Администрации Порошенко нет ни единого упоминания о том, что Россия агрессор а Донбасс это оккупированные Россией территории. Во всех официальных документах заявляется, что Россия осуществляет эффективный контроль в #Украине " / Юридично у нас АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и оброченцы, на официальном уровне, у нас признаны, как торговые партнёры, а не бандиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это то, о чем говорили давно, что засРань рано, или поздно закрутит подобную шарманку: - "Я не я и хата не моя"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацы так долго включали дурачка, что он теперь уже не выключается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ога. И на американские томагавки Песков тоже может прям из туалета отвечать незамедлительно и грозно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сев. и балт. флоты наглядно показали, как нужно "сматывать удочки".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-же, "страной-гарантом". Как в Сакартвело в 1991-2008? И чем это закончилось? Мерзкая и подлая страна. Одним словом - русня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КацаПсинсая сторона не воевала с братом Гитлером,поскольку был Договор на 10 лет братский Молотов-Риббентроп 28 сентября 1939,Германия строго соблюдала данное БРАТСТВО и не напала на СССР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оно пыталось, но слышно было только "иго-го".
 показать весь комментарий
Ответить
 
да страной расия тоже не является, так, территория, населенная генетическими уиппанами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як говорила бабця ; Хто всравсь ? Невiстка !
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацаПсины дома сидят,в берлоге, лапу вонючую сосут.Шакалов нет даже в Сирии,это всё происки Госдепа...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия не является договороспособной, песков, поэтому и будет наказана за неправильное восприятие минска, иные формы отношения с недоговороспособными невозможны
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну , молодцы чо ..
Хуйло 3 годна подряд и не скрывает - его цель посадить Украину и сепаров за стол переговоров и т.обр сравнять их в глазах все мира ... Минскими соглашениями это и было достигнуто ! Вот и результат ..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия не является стороной минских договоренностей", - Песков ответил на заявление Трампа о соблюдении Россией "минска"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти