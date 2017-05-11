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 Политика Украины
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 Полиция допросила 3 тысячи человек в ходе расследования убийства Шеремета

шеремет

Полиция допросила 3 тыс. человек в ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом журналистам сказал начальник департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Были допрошены 3 тысячи человек", - сообщил он.

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Кого именно допросили правоохранители, Шевченко назвать отказался, сославшись на тайну следствия.

При этом он отметил, что было допрошено много журналистов.

В то же время он отказался сообщить, был ли допрошен бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, который, согласно журналистскому фильму-расследованию "Убийство Павла", следил за Шереметом накануне его убийства.

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Шевченко сообщил, что правоохранители намерены изучить указанный фильм и при необходимости вызвать на допрос его авторов.

Как известно, 10 мая было представлено расследование журналистов OCCRP и "Следствия.Інфо" относительно убийства Павла Шеремета, произошедшего 20 июля 2016 года.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь!". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: "Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

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Після побиття "реформованою " поліцією пана Авакова ветеранів АТО в Дніпрі - не минає години як з'являються нові і нові пафосні новини про здобутки "реформованих" поліціянтів.. Співпадіння?
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Тогда там , что то про "дело чести" Аваков с Порохм говорили ...
Как там с делом и как там с их честью ... ?
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Ви б краще про честь та цноту повії на пенсії мене запитали.. Вважаю , що з честю та чесністю у повії справи значно кращі, ніж у названих Вами панів..
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Сам не киевлянин , но я спрашиваю у тутешних киевлян , пусть ответят - почему так мало людей щас на протесте Коханивського ? Всех устраивает Авакян и его менты ?!
Или в инете возмущаться легче , чем на улицу выйти ?
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Ходили по улицам и спрашивали прохожих,что они знают про убийство Шеремета ...
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извините, вы тут случайно убийц Шеремета не видели?
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Убийцу Гонгадзе кучмистые мусора так - же искали .Здесь результат будет точно такой- же!
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Довбо..би, а чому не допитати 10 тисяч, чи всі 100 тисяч!? А може, коли опитають всю країну, то розслідування саме собою завершиться позитивно. Араваков уже дискретував себе скрізь де лише можна, і що? А нічого, бо це пряма гарантія перебування говногаранта парашенки на троні.
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"...Дайош стране угля - мелкого но ...много !!! :D
Не качеством , так количеством возьмём - ещё через год "перможно" будут докладывать про 10 000 "опрошено-допрошенных" ...
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А чому не 30 тисяч , або 300 тисяч , або 3 мільйони , це надало б ваги розслідуванню.
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