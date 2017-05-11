 Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, о неспособности российских кораблей отследить ракетный удар США российскому изданию "Ведомости" рассказал человек, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, на тот момент в Средиземном море было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота.
При этом сразу после удара американских эсминцев, 7 апреля, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море для возвращения в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. "Адмирал Григорович" возвращается в состав соединения в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции", - пояснил тогда собеседник агентства. Источник отметил, что "фрегат вышел еще 5 апреля в соответствии с планом и пересекает черноморские проливы".
Тогда же автор сайта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы, Йорук Ышык отметил в своем Twitter, что "Адмирал Григорович" пересекает Босфор и возвращается в Средиземное море. Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат войдет в Средиземное море в 14:00 7 апреля и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе.
13 апреля начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан I ранга Вячеслав Трухачев сообщил, что "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе, после чего вышел в море и продолжил выполнение задач в составе группировки кораблей ВМФ РФ.
До сих пор информации о проходе фрегата в обратном направлении не было, отмечают "Ведомости". Военно-дипломатический источник РИА "Новости" сообщал, что корабль останется в Средиземном море до лета 2017 года.
Кроме того, 5 мая Трухачев заявил, что фрегат "Адмирал Эссен", совершавший межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, прошел Гибралтар и начал службу в составе соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным "Ведомостей", корабль должен был перейти на место службы в Черное море еще в прошлом году, но получил повреждения при швартовке и находился в ремонте.
Капитан Трухачев тогда же добавил, что в настоящее время в составе российской группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два однотипных корабля - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".
27 апреля Минобороны сообщило, что большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота, обогнув Африку, тоже вошел в Гибралтар.
5 мая российское военное ведомство сообщило, что в пролив вошла дизельная подлодка "Краснодар", которая прибудет к месту базирования на Черном море в июне. Это судно было построено для Черноморского флота и тоже должно было быть сдано в прошлом году, однако задержалось на Балтике после навигационной аварии и ремонта.
Два фрегата проекта 11356 и подлодка "Краснодар" располагают возможностью суммарного залпа 36 крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям, отмечает издание. Для сравнения, американские эсминцы 7 апреля запустили из Средиземного моря 59 ракет Tomahawk по сирийскому правительственному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, из которых достигли цели 58.
После ракетного удара США в Хомсе журналисты гадали, почему российские ЗРК в Сирии не помешали удару по аэродрому. Отмечалось, что сирийские военные имеют на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-200. Россия использует в Сирии более современные ЗРК - С-300 и С-400.
Эксперты предположили, что при обстреле авиабазы американцы составили маршрут полета своих ракет так, что они не попадали в зону действия российских средств ПВО. В Пентагоне при этом заявили, что предупредили Россию о готовящемся ударе за два часа. В Кремле подтвердили, что предупреждение было. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оставил "без комментариев" вопрос журналистов, специально ли Россия не стала перехватывать американские ракеты.
Отметим, что премьер-министр РФ Медведев после ракетного удара заявил, что администрация Дональда Трампа этими действиями поставила Соединенные Штаты на грань "боевых столкновений с Россией".
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Фся отслеживающая аппаратура уничтожена какими-то баранами Ашота...
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о чем новость?
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Чтобы солнечным днем 11 мая на пляже Коктебеля не было ни души - вообще никого, это надо было постараться. И твари кацапские постарались. Надеюсь, очень скоро наш Крым и наш Коктебель у них поперек горла станут. Смерть кацапским оккупантам!
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вступивший в силу 1 июня 1988 года. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
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А що ж Крейсер Аврора? Чи як там правильно - Авгога Кгейсег? Одна з двох євреєк які залишилися в Пітері. Другу звати Дора Говізна.
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Пентагон рассматривает возможность размещения в Литве зенитно-ракетных комплексов Patriot во время проведения учений НАТО летом 2017 года. Об этом сообщили Associated Press несколько источников в оборонном ведомстве США, пишет Meduza.
ЗРК, по словам собеседников агентства, планируется развернуть в Литве в июле во время учений по противовоздушной обороне. К концу августа - началу сентября, когда РФ и Беларусь планируют проводить учения "Запад-2017", Patriot покинут регион, добавили они.
Если решение о временном развертывании Patriot в Литве будет принято, отмечает AP, это станет первым случаем размещения этих комплексов в странах Балтии.
Министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший 10 мая с визитом в Литву, отказался напрямую отвечать на вопросы журналистов о размещении ЗРК Patriot в этой стране. Мэттис лишь в очередной раз подчеркнул, что США считают эти комплексы сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с Мэттисом также ограничилась заявлением, что страны Балтии нуждаются "во всех разумных средствах защиты и сдерживания".
Ранее Грибаускайте неоднократно выступала за создание в регионе системы противовоздушной обороны.
Российские власти ранее крайне негативно реагировали на возможность размещения у границ страны ЗРК Patriot. РФ, в частности, истерит против размещения таких комплексов в Польше.
Осенью 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область комплексы С-400 и "Искандер". Госдепартамент США тогда назвал это решение "угрозой европейской безопасности".
В конце августа - начале сентября 2017 года на территории Восточной Пруссии (оккупир. Калининградской области) и в Беларуси должны пройти крупные совместные учения "Запад-2017". По оценке Пентагона, сообщила The Washington Post, в учениях будут задействованы от 70 тысячи до 100 тысяч российских военнослужащих.
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А у (внимание) "разведывательного военного корабля рф" не было обородования, что бы заметить (внимание) СКОТОВОЗ!!!...
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А потому , шо вся военная техника маде ин ссср - гавно мамонта . Попросту говоря - металлолом
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