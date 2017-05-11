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Все про:корабль (862) ракеты (501) Сирия (2427) Черноморский флот РФ (1129)

 Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ

ракета

На момент ракетного удара США по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля в Средиземном море не было российских военных кораблей, способных организовать слежение за осуществившими атаку американскими эсминцами. Также там отсутствовали суда с ракетным вооружением. Уже после удара Россия нарастила группировку ВМФ у сирийских берегов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о неспособности российских кораблей отследить ракетный удар США российскому изданию "Ведомости" рассказал человек, близкий к Министерству обороны РФ. По его словам, на тот момент в Средиземном море было лишь два средних десантных корабля, занимавшихся доставкой военных грузов в Сирию, и два тральщика Черноморского флота.

При этом сразу после удара американских эсминцев, 7 апреля, информированный источник "Интерфакса" сообщил, что новейший фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" вышел в Средиземное море для возвращения в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. "Адмирал Григорович" возвращается в состав соединения в Средиземном море после участия в совместных учениях с кораблями ВМС Турции", - пояснил тогда собеседник агентства. Источник отметил, что "фрегат вышел еще 5 апреля в соответствии с планом и пересекает черноморские проливы".

Тогда же автор сайта Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы, Йорук Ышык отметил в своем Twitter, что "Адмирал Григорович" пересекает Босфор и возвращается в Средиземное море. Военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что фрегат войдет в Средиземное море в 14:00 7 апреля и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе.

13 апреля начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан I ранга Вячеслав Трухачев сообщил, что "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе, после чего вышел в море и продолжил выполнение задач в составе группировки кораблей ВМФ РФ.

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До сих пор информации о проходе фрегата в обратном направлении не было, отмечают "Ведомости". Военно-дипломатический источник РИА "Новости" сообщал, что корабль останется в Средиземном море до лета 2017 года.

Кроме того, 5 мая Трухачев заявил, что фрегат "Адмирал Эссен", совершавший межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, прошел Гибралтар и начал службу в составе соединения ВМФ России в Средиземном море. По данным "Ведомостей", корабль должен был перейти на место службы в Черное море еще в прошлом году, но получил повреждения при швартовке и находился в ремонте.

Капитан Трухачев тогда же добавил, что в настоящее время в составе российской группировки ВМФ в Средиземном море выполняют задачи два однотипных корабля - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".

27 апреля Минобороны сообщило, что большой противолодочный корабль "Североморск" Северного флота, обогнув Африку, тоже вошел в Гибралтар.

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5 мая российское военное ведомство сообщило, что в пролив вошла дизельная подлодка "Краснодар", которая прибудет к месту базирования на Черном море в июне. Это судно было построено для Черноморского флота и тоже должно было быть сдано в прошлом году, однако задержалось на Балтике после навигационной аварии и ремонта.

Два фрегата проекта 11356 и подлодка "Краснодар" располагают возможностью суммарного залпа 36 крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям, отмечает издание. Для сравнения, американские эсминцы 7 апреля запустили из Средиземного моря 59 ракет Tomahawk по сирийскому правительственному аэродрому Шайрат в провинции Хомс, из которых достигли цели 58.

После ракетного удара США в Хомсе журналисты гадали, почему российские ЗРК в Сирии не помешали удару по аэродрому. Отмечалось, что сирийские военные имеют на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-200. Россия использует в Сирии более современные ЗРК - С-300 и С-400.

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Эксперты предположили, что при обстреле авиабазы американцы составили маршрут полета своих ракет так, что они не попадали в зону действия российских средств ПВО. В Пентагоне при этом заявили, что предупредили Россию о готовящемся ударе за два часа. В Кремле подтвердили, что предупреждение было. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оставил "без комментариев" вопрос журналистов, специально ли Россия не стала перехватывать американские ракеты.

Отметим, что премьер-министр РФ Медведев после ракетного удара заявил, что администрация Дональда Трампа этими действиями поставила Соединенные Штаты на грань "боевых столкновений с Россией".
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они даже барашек с Ашота-7 не отследили. ДБЛ БЛТ...
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Они заточены под кузнечиков . А тут барашки , не дай бог коровы перевозить будут . Звиздец всему флоту , подводно-космическому.
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А там разница не большая , у них истребители по дну рулят и слушают оркестр песни и пляски.
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А это такая козломордая задумка , они под водой до сих пор летают , под звуки оркестра . Отслеживают передвижение кораблей стран НАТО . Не так все просто , кеды не зря воевали .
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Так они не только ракеты, они целый овцевоз не заметили.
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та ниии...украинского флота там не было, так бы навели порядок. а так 36 из 59 пендоских томагавков куда то пропали, но об этом тихо умалчивают..

Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 6772
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а из Крыма селюки, когда свои подлодки заберёте...??


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Будешь с колен вставать, смотри хозяина чеченца за куй не укуси, а то придется неделю орать "Чечня круто!"
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Какие там корабли,корыта которые бараны топят !!!
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Если в начале апреля не могли отследить, то теперь и подавно:
Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 4287

Фся отслеживающая аппаратура уничтожена какими-то баранами Ашота...
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А что кацапия может вообще, да не хрена, ракеты падают, кузя дымит, скотовоз топит их флот. Зато вяликая и сколько, как скрепки от тетради.
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Невже старесенькі "Томагавки" здатні так цинічно й нагло поглумитися над вялічієм?
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И тут, внезапно АШОТ-8 протаранил и пустил на дно судно "Адмирал Григорович" . Овци не пострадали, бараны утонули.
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как они в принципе могут ракеты отследить если после каждой швартовки или навигации их чинить надо?
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овцы топят корабли рф - обещали повторить.
о чем новость?
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Тоже на морскую тему
Чтобы солнечным днем 11 мая на пляже Коктебеля не было ни души - вообще никого, это надо было постараться. И твари кацапские постарались. Надеюсь, очень скоро наш Крым и наш Коктебель у них поперек горла станут. Смерть кацапским оккупантам!
Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 8044
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Я наблюдал этот пляж еще в 2014г. Тогда там не росла трава.
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Расия выпустила свои Калибры, что бы показать, что у нее действительно, супротив договора о ракетах, таки уже имеются ракеты с радиусом куда более 500 км. Америкосы предупредили за 2 часа и выпустили Томогавки и показали расии чего реально стоит ее С400. Я уже молчу об чудесах израильских ВВС (даже не космических) которые летают по Сирии как у себя дома и бомбят все что нравится.
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По договору дальность ракет ограничивается в 300 км. для экспортных модификаций.Для ракет на вооружении армии страны-производителя дальность не ограничивается.
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+++++++++++++
вступивший в силу 1 июня 1988 года. Участники договора обязались не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
+++++++++++
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надо-бы еще пару барановозов послать к этим баранам раз нарастили и докладывают о готовности. Все таки отмазка про то, что Земля круглой оказалась была круче, барановозов бояться после нее не надо было
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Был просто неудачный момент для велирусских РЛС. Один из поддерживающих Землю слонов заслонял обзор.
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Если кацапские плавучие корыта тонут от барановоза, то что они могут отследить?
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Проте "краснотряпочний блатфлот" відслідкував появу американського прогулянкового кораблика, на якому мабуть екіпаж розважався з інтернаціональною командою хвойд. Адміралтейство гуртом всралося і відмінило військово-морський парад в "калибелі рєвалюції".
А що ж Крейсер Аврора? Чи як там правильно - Авгога Кгейсег? Одна з двох євреєк які залишилися в Пітері. Другу звати Дора Говізна.
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Да их корабли не могут отследить и "Ашота - 7" с мелким рогатым скотом на борту, не то что "Томагавки".
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По просьбе ПВО России, Русская православная церковь московского патриархата начала выравнивать земную твердь до плоского состояния. Первые результаты уже есть - российские спутники не могут выйти на орбиту, а самолеты ныряют в море, но Томагавков российская ПВО все еще не видит.
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они неспособны отследить даже если откуда с Ямайки ракетами уебут по москве, пока ракеты на кремль не упадут.
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Скоро плавмагазин с боярышником подгонят...
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Штаты хотят разместить Patriot в Литве

Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 2753


Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 9026 Пентагон рассматривает возможность размещения в Литве зенитно-ракетных комплексов Patriot во время проведения учений НАТО летом 2017 года. Об этом сообщили Associated Press несколько источников в оборонном ведомстве США, пишет Meduza.

ЗРК, по словам собеседников агентства, планируется развернуть в Литве в июле во время учений по противовоздушной обороне. К концу августа - началу сентября, когда РФ и Беларусь планируют проводить учения "Запад-2017", Patriot покинут регион, добавили они.

Если решение о временном развертывании Patriot в Литве будет принято, отмечает AP, это станет первым случаем размещения этих комплексов в странах Балтии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший 10 мая с визитом в Литву, отказался напрямую отвечать на вопросы журналистов о размещении ЗРК Patriot в этой стране. Мэттис лишь в очередной раз подчеркнул, что США считают эти комплексы сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с Мэттисом также ограничилась заявлением, что страны Балтии нуждаются "во всех разумных средствах защиты и сдерживания".

Ранее Грибаускайте неоднократно выступала за создание в регионе системы противовоздушной обороны.

Российские власти ранее крайне негативно реагировали на возможность размещения у границ страны ЗРК Patriot. РФ, в частности, истерит против размещения таких комплексов в Польше.

Осенью 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область комплексы С-400 и "Искандер". Госдепартамент США тогда назвал это решение "угрозой европейской безопасности".

В конце августа - начале сентября 2017 года на территории Восточной Пруссии (оккупир. Калининградской области) и в Беларуси должны пройти крупные совместные учения "Запад-2017". По оценке Пентагона, сообщила The Washington Post, в учениях будут задействованы от 70 тысячи до 100 тысяч российских военнослужащих.
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не ну теперь все поменялось . аж целый фрегат теперь там есть . уж он то ни одной ракеты не пропустит москалям " близким к министерству обороны РФ " наверное кажется что если поставить на якорь у Сирийского берега корабль то это сразу решит все проблемы
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на того корабля и одного томагавка хватит )
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Ну да!
А у (внимание) "разведывательного военного корабля рф" не было обородования, что бы заметить (внимание) СКОТОВОЗ!!!...
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Причем та баржа с баранами размерами больше чем подводный разведывательный корабль "Лиман"...
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Так ведь они сами писали что поставили в Сирии супер-пупер С400 которая накрывает все вокруг аж до середины Турции. А оказывается если не далеко от берега не болтается какой-то карабэль, то выходит с400 ничего не замечает.
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А чего ж их хваленная с-400 не отследила??
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так посыльный с донесением пока добежал , амеры все свои 59 ракет уже выпустили , сволочи
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" А чего ж их хваленная с-400 не отследила?? "

А потому , шо вся военная техника маде ин ссср - гавно мамонта . Попросту говоря - металлолом
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Та над ними уже весь мир "стебется" ))) а они все от вЯличия пыжатся ))
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Слышал, что израильтяне на Кипре то ли выкупили С- 300, толи украли, но смогли разобраться как он " засекает" самолёты и теперь летают над Сирией как хотят.
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та могли б у нашего Южмаша купит, или обменять на безпилотники - на фронте вещь нужная!!
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дитинах!!! земля круглая, кривизна поверхности!!! в ядерный пепел!!
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В Китае появился новый авианосец с красивым названием и подозрительно похожий на рашистского "Кузю". Корабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 1960
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и назвали в честь раиского президента... перевод на китайский ..?
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по последним донесениям разведки, в район дислокации козломордых срочно выдвинулась эскадра "Ашот-уаншот" для оперативного противодействия. Давняя ненависть на почве сексуальных домогательств козломордых к бараньим, грозит перерости в полномасштабную войну, особенно в свете последних событий.
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И теоретически не могли засечь эти ракеты, поскольку по канонам РПЦ Земля плоская и радары рассчитаны на это, а тут они летели над круглой Землей, а перестроить радары, значит оскорбить религиозные чувства 146% россиян.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКорабли РФ были неспособны отследить ракетный удар США в Сирии, - российские СМИ
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