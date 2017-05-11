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 Политика Украины, Общество
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 Есть 3 основные позиции, по которым оснований для запрета въезда в Украину болгарскому участнику Евровидения, выступавшему в Крыму, нет, - Слободян

евровидение

В Государственной пограничной службе Украины в свете появившихся данных о выступлении в оккупированном Крыму в 2014 году представителя Болгарии Кристиана Костова – участника конкурса Евровидение-2017 в Киеве – поясняют, что на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним, кроме того, украинское законодательство относительно оккупированного полуострова вступило в силу лишь в конце 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в четверг.

"Информацию эту сейчас совместно со Службой безопасности мы изучаем, но на данный момент можно озвучить три основные позиции. Первое: мы действуем в пределах своих полномочий. Я имею в виду Государственную пограничную службу. На момент, когда он заезжал в Украину, информации ни из наших источников, ни от других правоохранительных органов в качестве поручений о том, что он, возможно, посещал оккупированный полуостров вопреки законодательству Украины, у нас не было", - сказал он.

Во-вторых, подчеркнул Слободян, на момент, когда К.Костов посещал Крым, "если верить СМИ, он был еще несовершеннолетним", то есть самостоятельно не мог принимать таких решений и ехал только в сопровождении взрослых.

"Третье - то, что украинское законодательство относительно оккупированного полуострова, которое бы запрещало ему это делать, вступило в силу только в конце 2014 года. То есть законодательных барьеров, которые бы запретили ему это сделать, в июне 2014 года еще не было", - добавил О.Слободян.

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В свою очередь, в Службе безопасности Украины напомнили, что решение о запрете въезда в Украину принимает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органы государственной границы.

"В соответствии с ч. 3 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органами государственной границы. Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на странице в Фейсбуке.

Она напомнила, что решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ.

Ранее в СМИ появилось видео с выступлением представителя Болгарии на Евровидении-2017 К.Костова в "Артеке" в Крыму 1 июня 2014 года - принимал участие в российском конкурсе "Голос. Дети". Сейчас 17-летний музыкант представит Болгарию во втором полуфинале Евровидения-2017, который состоится вечером 11 мая.
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У наших эрителей в Киеве есть шанс освистать его сегодня.
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вот нахрена, спрашивается? Статью то читали? Когда он посещал, это было не запрещено.
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За то, что делает вид, что все в порядке и якобы он ничего не знает.
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Короче козломордые провокаторы в лучших
своих традициях сдали братушку...
Правда это стукачество с вышеизложенных
юридических позиций никчёмно...
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Вопрос , вы если бы попали на Балканы , во время войны во многом бы разобрались в несовершеннолетнем возрасте , будучи очень далёким от политической ситуации тех мест ?
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Тогда - нет. Сейчас ОН - мог бы, взрослый уже.
В случае сабжа - чтобы он хоть что-то понял и почувствовал, что что-то не так в его отношениях с Украиной - освистать не будет самым плохим выбором.
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Самым плохим нет , а вот самым бестолковым поступком в данном случае сто процентов .
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Ему дано право перед песней публично извиниться
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ему тогда 14 лет было, за что его освистывать?
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Зато сейчас он взрослый, мог бы и сказать что-нибудь хорошее стране, которой сделал пакость. Пусть и в подростковом возрасте. Если подросток тырил мелочь по карманам, став взрослым, ему не станет за это стыдно?
Странная у Вас логика.
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Меня бы на его месте мучила совесть, и я обязательно попросил бы прощения за проступок, сделанный пусть и в малосознательном возрасте.
Но, каждому свое, я не могу всех по себе мерить. Да, у меня еще осталось "детсадовское" понятие совести и правильности/неправильности поступков. Надеюсь сохранить его всю жизнь, чего и всем советую.
В случае сабжа - чтобы он хоть что-то понял и почувствовал, что что-то не так в его отношениях с Украиной - освистать не будет самым плохим выбором.
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Если вы его освистаете, он, конечно, перевоспитается, но дело ваше
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Да мне по..., перевоспитается он или нет, это его личное дело. Мне нужно дать ему повод задуматься, и осознать, "где я и кто я".
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Да, именно об этом он и задумается, когда вы будете его освистывать. Вы явно не достигнете тех целей, что декларируете. Я бы поняла, если бы вы хотели его позлить в отместку, но заставить задуматься таким образом - это нонсенс. Да и воевать с 17-летним ребенком ( а он еще ребенок) - ерунда, как по мне.
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Это война, а на войне против нас используют любые средства.
Мы должны быть переборчивыми в ответ, в белых перчатках? Иногда можно и побыть хунтой внешне. Обязательно будучи внутри не-хунтой.
Про этого паренька, - повторю, мне безразлично, поймет он или нет, а если да, то сделает что-то или нет. Задача старшего поколения - давать знать молодым, когда они делают что-то не так. Поймут или нет, - проблема старшего поколения. Исправятся или нет - проблема молодого.
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Вы путаете грешное с праведным: если вы хотите дать ему понять, что он что-то делает неправильно, то свист - не метод, если хотите просто макнуть его в дерьмо - тогда свистите. Определитесь уже в своих целях и действуйте соответственно. Удачи.
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К моменту приезда этого болгарина, Закон уже действовал. Как тут подсказали ниже.
Да, он был несовершеннолетним, и это оставляет в силе то, что мы с Вами сказали выше.
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Я бы не стала перегибать палку в этой войне на Евровидении, для меня достаточно отсутствия россии.
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Вам достаточно, а многим и мне не достаточно. Это московский выкормыш.
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у тебя паранойя,везде москали,под кровать заглянешь,и там наверное найдешь
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Палишься Оль,первый канал сейчас смотрела?Эмнуэль об этом сказал)
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Я так понимаю, что все твои мысли с телевизора? В статье написано, что он был несовершеннолетним, 17-3 =14 - это несложно, необязательно для этого телевизор смотреть, чтобы узнать. А что там за Эмануэль по первому каналу вы смотрите?
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зачем? мало кто после ВНЗ имеет понятие о государстве и праве, а вы хотите что-то от пацана. Думаю он и так догадывается, что к нему будет особое внимание
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русня сдала пацаненка...мол не одни мы в поле кувыркались,двойные стандарты и т.д.
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в этом вся кацапская гнилая сущность, кинуть говно на вентилятор и стоять в стороне радоваться.
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Ты типа о том, что власть объяснила свое бездействие ссылкой на кучу законов? Так это и есть двойные стандарты, украинская специфика. Кому-то можно все, а кто-то должен жить только по закону.
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Никаких двойных стандартов в данном случае нет.
Закон обратной силы не имеет, вот и все.
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вони в тому, що ти відповідаєш цьому козлу, а треба просто спамити і тоді не буде подвійних стандартів, всі кацапи йдуть в спам, без вийнятку.
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Не вижу проблеммы, чтобы применять к кацапской вате двойные стандарты.
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Тут проблема в том, что они применяются не к вате, а к нам с тобой, т.е. к народу. Ниже еще один из примеров двойных стандартов.
Есть 3 основные позиции, по которым оснований для запрета въезда в Украину болгарскому участнику Евровидения, выступавшему в Крыму, нет, - Слободян - Цензор.НЕТ 972
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раз на момент посещения это не было запрещено - какие вопросы?
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Есть и такое понятие, как мораль и совесть. См. выше, что я написал тебе и Ольге.
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че за бред, при чем тут мораль и совесть? Чел не сделал ничего противозаконного с точки зрения законов Украины, за что его совесть должна мучить, совсем уже сдурели?
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Повторю, есть закон (буква), и есть то, что называется духом закона. Это связано также с моралью, совестью, осознанием, состраданием, и другими высшими вещами.
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Если завтра запретят курить табак, то тебя начнет мучить совесть за выкуренные сигареты?
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Если бы я курил, я бы бросил. Я видел расследование, где показывалось, что украинцы покупают сигареты, прибыль от которых идет россиянам. И увидел картинку, где в сепарском пулемете в патронник заряжены сигареты. Мне этого хватило, чтобы понять, и хватило бы, чтобы бросить курить от такого осознания.
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90% цигарок в Україні випускають міжнародні корпорації типу Кемел і Імперіал Тобако,
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Закон вступил в силу в апреле 2014-го. Слободян просто лжет.
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Московские пропогандоны опять обдристались
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нечего оправдываться.
существуют законы страны принимающей.
фсе.
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Закон был принят в конце 2014 года, написано же
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почему тогда собираются вводить санкции против Украины за не допущение колясочника нарушившей законы нашей страны?
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Закон - что дышло, куда повернешь - туда и вышло.
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Закон обратной силы не имеет. Принят он в конце 2014 года. Хлопец поехал летом 14го, ваша звязда в 2015. Все по закону.
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О, так он уже хлопец. Он вообще-то москвич. И вообще, гнилая отмазка. Европейцу ведь не запретишь. За это Украину могут выпороть.
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Украина может получить и за вашу звязду. Одним больше роли не играет. Но нужно стараться жить по Закону. А на счет "хлопец" - он что уже пол сменил и уже "девчушка"?
З.Ы. Чего с американского прокси на наше перескочил?
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Украинские чиновники чтобы обойти закон лгут всем в лицо. И где здесь "жизнь по Закону"?
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Кроме того, этот Слободян просто лжет. Закон был принят весной 2014-го.


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Параша за этого козленыша болеть будет, которого считает своим. Да он и сам не скрывает своих пророссийских взглядов. Сколько вони будет з крембляди если оно победит. Пусть слободян со всеми погранцами за него голос подадут. Тогда зачем калеки запретили приехать, она же больная и не может отдавать отчёт своим действиям.
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Тогда зачем калеки запретили приехать, она же больная и не может отдавать отчёт своим действиям
--
дееспособная она!
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в смысле не может отдавать отчет своим действиям...они что хотели нам психическую инвалидку подсунуть?))))))
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законы конкурса песняков интересуют всех так же как и законы конкурса ушлепков.
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Если закона - (постановления, статьи в УК Украины, или запрещающе-предостерегающего заявления со стороны эмиграционной службы Украины) не было на момент его посещения, то я не вижу ни кого нарушения со стороны этого участника...
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Ну, давай проведём аналогию...
Следуя Украинскому законодательству, владение незарегистрированным охотничьим оружием является незаконным, то есть это уголовное преступление (по моему ст.368), - так?
Но дело в том, что "закон об обязательной регистрации и запрет на свободную продажу" был введён только в конце 60х годов. До этого, вы могли спокойно пойти в магазин и купить гладкоствол, или (даже) малокалиберную винтовку, без каких либо справок, охот-билетов, или разрешений.
Следовательно, если у вас есть незарегистрированная дедовская двустволка производства годов эдак 1900 - 1957, то это не является "незаконным владением", потому как в те времена не было закона обязательной регистрации!
Теперь проведите "параллели" на ситуацию этого болгарина и вам станет понятен "юридический механизм" этого решения...
Надеюсь понятно объяснил...
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Якби не виродок Хуйло,всі люди жили у мирі та спокою,хтось розумний це казав....
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не было бы пуйла был бы другой рашкоублюдок -недонародец кацапский вечно в поиске вЯличия
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Букмекеры назвали главного претендента на победу в Евровидении-2017. Лидером по прогнозам стал итальянский певец Франческо Габбиани с композицией Occidentali's Karma. Подборка результатов с различных букмекерских сайтов была опубликована на сайте сайте Oddschecker.com.
Средний коэффициент на победу Габбани составляет 6/5. Это означает, что, если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.
Вторую позицию занимает португальский певец Сальвадор Собрал, а на третьей позиции - болгарин Кристиан Костов.
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Псевдоболгарин никакой певец, Габбани неплох, а Собрал действительно талантлив.
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Ну то й що? Зараз перевіримо їх усіх на "Мироточці" чи не їздли вони до Криму через задній прохід! Дєномініруєм усіх на 5 років окрім нашого конкурсанта!!! І так щороку усіх на наступні 5 років. )))
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Вообще-то, на любые замечания россиян, относительно нашей мотивации запрета или разрешениея въезда для тех или иных лиц, надо отвечать "А не ваше собачье дело!".
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Четвертая и основная причина: он не кацап и не ватник.
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Вот как Евровидение закончится, так сразу и запретим
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ну кто то чуть врет закон то был принят в апреле 2014.
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Орбакайте выступила в Крыму 13 июня 2014 года - как и Костов, до вступления в силу закона, на который ссылается Слободян. Почему ей запретили въезд в Украину?
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Повнолітнім потрібно покаятися у Лаврі і очиститися у Дніпрі.
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здесь же на сайте если покапаться то кажется геращенко говорил что закон они приняли в апреле.
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надо смотреть, когда этот закон "набуваэ чинности". это чуть разные вещи
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Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, как так можно облажаться? Закон был принят раньше - 15 апреля 2014 года, да и с аргументом 14 лет тоже есть нюансы....пока их говорить не буду, я ведь не работаю в пресс-службах...
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Я ПРОТИВ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ и считаю что нужно закон применять одинаково ко всем
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть 3 основные позиции, по которым оснований для запрета въезда в Украину болгарскому участнику Евровидения, выступавшему в Крыму, нет, - Слободян
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