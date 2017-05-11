 Есть 3 основные позиции, по которым оснований для запрета въезда в Украину болгарскому участнику Евровидения, выступавшему в Крыму, нет, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в четверг.
"Информацию эту сейчас совместно со Службой безопасности мы изучаем, но на данный момент можно озвучить три основные позиции. Первое: мы действуем в пределах своих полномочий. Я имею в виду Государственную пограничную службу. На момент, когда он заезжал в Украину, информации ни из наших источников, ни от других правоохранительных органов в качестве поручений о том, что он, возможно, посещал оккупированный полуостров вопреки законодательству Украины, у нас не было", - сказал он.
Во-вторых, подчеркнул Слободян, на момент, когда К.Костов посещал Крым, "если верить СМИ, он был еще несовершеннолетним", то есть самостоятельно не мог принимать таких решений и ехал только в сопровождении взрослых.
"Третье - то, что украинское законодательство относительно оккупированного полуострова, которое бы запрещало ему это делать, вступило в силу только в конце 2014 года. То есть законодательных барьеров, которые бы запретили ему это сделать, в июне 2014 года еще не было", - добавил О.Слободян.
В свою очередь, в Службе безопасности Украины напомнили, что решение о запрете въезда в Украину принимает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органы государственной границы.
"В соответствии с ч. 3 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органами государственной границы. Служба безопасности Украины принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на странице в Фейсбуке.
Она напомнила, что решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ.
Ранее в СМИ появилось видео с выступлением представителя Болгарии на Евровидении-2017 К.Костова в "Артеке" в Крыму 1 июня 2014 года - принимал участие в российском конкурсе "Голос. Дети". Сейчас 17-летний музыкант представит Болгарию во втором полуфинале Евровидения-2017, который состоится вечером 11 мая.
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своих традициях сдали братушку...
Правда это стукачество с вышеизложенных
юридических позиций никчёмно...
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В случае сабжа - чтобы он хоть что-то понял и почувствовал, что что-то не так в его отношениях с Украиной - освистать не будет самым плохим выбором.
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Странная у Вас логика.
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Но, каждому свое, я не могу всех по себе мерить. Да, у меня еще осталось "детсадовское" понятие совести и правильности/неправильности поступков. Надеюсь сохранить его всю жизнь, чего и всем советую.
В случае сабжа - чтобы он хоть что-то понял и почувствовал, что что-то не так в его отношениях с Украиной - освистать не будет самым плохим выбором.
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Мы должны быть переборчивыми в ответ, в белых перчатках? Иногда можно и побыть хунтой внешне. Обязательно будучи внутри не-хунтой.
Про этого паренька, - повторю, мне безразлично, поймет он или нет, а если да, то сделает что-то или нет. Задача старшего поколения - давать знать молодым, когда они делают что-то не так. Поймут или нет, - проблема старшего поколения. Исправятся или нет - проблема молодого.
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К моменту приезда этого болгарина, Закон уже действовал. Как тут подсказали ниже.
Да, он был несовершеннолетним, и это оставляет в силе то, что мы с Вами сказали выше.
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Закон обратной силы не имеет, вот и все.
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http://24tv.ua/ru/syn_poroshenko_korchit_macho_i_poziruet_v_futbolke_s_nadpisju_russia_v_seti_pojavilis_foto_n814134
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существуют законы страны принимающей.
фсе.
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З.Ы. Чего с американского прокси на наше перескочил?
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дееспособная она!
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Следуя Украинскому законодательству, владение незарегистрированным охотничьим оружием является незаконным, то есть это уголовное преступление (по моему ст.368), - так?
Но дело в том, что "закон об обязательной регистрации и запрет на свободную продажу" был введён только в конце 60х годов. До этого, вы могли спокойно пойти в магазин и купить гладкоствол, или (даже) малокалиберную винтовку, без каких либо справок, охот-билетов, или разрешений.
Следовательно, если у вас есть незарегистрированная дедовская двустволка производства годов эдак 1900 - 1957, то это не является "незаконным владением", потому как в те времена не было закона обязательной регистрации!
Теперь проведите "параллели" на ситуацию этого болгарина и вам станет понятен "юридический механизм" этого решения...
Надеюсь понятно объяснил...
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Средний коэффициент на победу Габбани составляет 6/5. Это означает, что, если поставить на победу итальянца 5 долларов, выигрыш составит 6.
Вторую позицию занимает португальский певец Сальвадор Собрал, а на третьей позиции - болгарин Кристиан Костов.
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