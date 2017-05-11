 Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО

Кабинет Министров решил изменить форму собственности государственного предприятия "Антонов" и государственного предприятия "Завод №410 гражданской авиации" на публичное акционерное общество, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".
В частности правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и "Завод №410 гражданской авиации" в ПАО, 100% акций которых принадлежит государству.
Ранее сообщалось, что авиаконцерн "Антонов" может получить британскую технику для своих самолетов по программе импортозамещения.
Напомним, в "Укроборонпроме" заявили, что готовы запустить завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии за 18 месяцев в случае получении финансирования. Кроме того, Госконцерн совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16 модели WAC47.
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А -афшорна
О- організація
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средства уставного капитал могут складываться из суммы за проданные акции, собственной прибыли компании, суммы банковского кредита и денег, полученных за выкуп ценных бумаг.
Кроме того, акционеры могут вносить вклад не только деньгами, но и недвижимостью, оборудованием, ценными бумагами, транспортом и другими видами материальных и нематериальных вкладов...
государство получит болт живых денег , а зарабатывать Петя и Ко будут на оборон заказах ... Барыга
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Хто такими стане - араби, зацікавлені у виробництві АНів, чи, наприклад, гарант разом з своїм сірим кардиналом Кононенко - окреме питання. Враховуючи, що після "реформи" Антонова на підприємство на посади менеджерів середнього і вищого рівня "за руку" завдені сотні "спеців", ще недавно - автодилерів з "Богдану", то можна зпрогнозувати, що "Антонов" для гаранта твки цікавий...
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За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета
23 апреля 2017
В сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.
Мертвая петля "Антонова"…
21 апреля 2017
В начале 2015 года правительство "подарило" "Укроборонпрому" (для довідки: директор Укроборонпрому Романов - у недавньому минулому херсонський автодилер з "Богдану" і керівник виборчого штабу Порошенко) находившееся в сфере управления Минэкономразвития государственное предприятие "Антонов", заодно превратив 15-тысячный коллектив в заложников-крепостных современных сильно способных схемотехников-менеджеров из оборонки. Надо ли делать вывод, что новоиспеченные командиры "Антонова" все более плотно затягивают на шее коллектива предприятия "мертвую петлю", а их команда все более походит на "похоронную"?
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так чего бы не хапнуть?? ))
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у нас рыночная экономика...а значит надо торговать.
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Считаю, что сбу должно разобраться с идиологами продажи таких объектов. Или националисты. Землю продадут, Антонова продадут - об украинцев ноги вытрут.
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Как же хочется этим ублюдкам попилить деньжат на производстве неработоспособной модификации М-16, кое-как переделанной под патрон 7.62 х 39. У немцев даже G-36 перегревается при стрельбе НАТОВСКИМИ патронами отличного качества. Из-за этого прекратили закупки. А эти собираются из М-16 стрелять совковыми патронами, набитыми дерьмовым порохом.
Ну и фирма Aeroscraft , принадлежащая младоиммигранту еврейской национальности - это конечно знаменитая оружейная фирма
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