 Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО

Кабинет Министров решил изменить форму собственности государственного предприятия "Антонов" и государственного предприятия "Завод №410 гражданской авиации" на публичное акционерное общество, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".

В частности правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и "Завод №410 гражданской авиации" в ПАО, 100% акций которых принадлежит государству.

Ранее сообщалось, что авиаконцерн "Антонов" может получить британскую технику для своих самолетов по программе импортозамещения.

Напомним, в "Укроборонпроме" заявили, что готовы запустить завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии за 18 месяцев в случае получении финансирования. Кроме того, Госконцерн совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16 модели WAC47.