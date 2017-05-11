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 Политика Украины
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Все про:завод (307) Кабмин (10218) Антонов (22)

 Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Кабинет Министров решил изменить форму собственности государственного предприятия "Антонов" и государственного предприятия "Завод №410 гражданской авиации" на публичное акционерное общество, передает Цензор.НЕТ. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, которое транслировал "112 Украина".

В частности правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и "Завод №410 гражданской авиации" в ПАО, 100% акций которых принадлежит государству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГП "Антонов" будет сотрудничать с Турцией в области беспилотной техники, - "Укроборонпром"

Ранее сообщалось, что авиаконцерн "Антонов" может получить британскую технику для своих самолетов по программе импортозамещения.

Напомним, в "Укроборонпроме" заявили, что готовы запустить завод по производству боеприпасов для нужд украинской армии за 18 месяцев в случае получении финансирования. Кроме того, Госконцерн совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16 модели WAC47.

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Так там же уже всё украли .....
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а что осталось петруха за гривну купит. как все остальные "свои" заводики.
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В частности правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и "Завод №410 гражданской авиации" в ПАО, 100% акций которых принадлежит государствуИсточник: http://censor.net.ua/n439444
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Порошенко таки строил заводы в отличие от разных присосок к нефте-газу.
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На Луганщине разорением заводов занимался Ефремов и К.
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ага. строил. как Ленинскую кузню например. чеши это лохторату. голосовавшему за соевого сцаря.
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П-порошенківська
А -афшорна
О- організація
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будущее собственники , форму собственности грамотно выбрали ...
средства уставного капитал могут складываться из суммы за проданные акции, собственной прибыли компании, суммы банковского кредита и денег, полученных за выкуп ценных бумаг.
Кроме того, акционеры могут вносить вклад не только деньгами, но и недвижимостью, оборудованием, ценными бумагами, транспортом и другими видами материальных и нематериальных вкладов...
государство получит болт живых денег , а зарабатывать Петя и Ко будут на оборон заказах ... Барыга
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Ось дивлюся лайф Гройсмана зустріч з конгресменами! Таке відчуття, що школяр відповідає та виправдовується перед своїм суворим вчителем! Срамота!
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Який сенс цього "потужного реформаторського" кроку від "птєнцов гнєзда Пєтрова"?
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Мне кажется подобные решения должна принимать верховная рада - так как госпредприятие ТАКОГО УРОВНЯ- это собственность украинцев. Облэнерго уже отдали сепаратисту Ахметову.
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а облгазы чьи ? и отдали олигархам,а те теперь ещё и абонплату с нас сдерут...так же как и с тарифами афера
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Зато он миллиардер. И сепаратист. А кто то на фронте в окопах стоит. И его еще содержит .
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ПАТ - публічне акціонерне товариство, тобто відкрите для участі потенційних інвесторів.
Хто такими стане - араби, зацікавлені у виробництві АНів, чи, наприклад, гарант разом з своїм сірим кардиналом Кононенко - окреме питання. Враховуючи, що після "реформи" Антонова на підприємство на посади менеджерів середнього і вищого рівня "за руку" завдені сотні "спеців", ще недавно - автодилерів з "Богдану", то можна зпрогнозувати, що "Антонов" для гаранта твки цікавий...
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Дякую за змістовну та кваліфіковану інформацію..
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Детальніше про стан Антонова після "жити по-новому"(с) - читай

За минувшие два года ГП "Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета
23 апреля 2017
В сборочном цеху "Антонова" уже около трех лет стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО - Цензор.НЕТ 5948
Мертвая петля "Антонова"…
21 апреля 2017
В начале 2015 года правительство "подарило" "Укроборонпрому" (для довідки: директор Укроборонпрому Романов - у недавньому минулому херсонський автодилер з "Богдану" і керівник виборчого штабу Порошенко) находившееся в сфере управления Минэкономразвития государственное предприятие "Антонов", заодно превратив 15-тысячный коллектив в заложников-крепостных современных сильно способных схемотехников-менеджеров из оборонки. Надо ли делать вывод, что новоиспеченные командиры "Антонова" все более плотно затягивают на шее коллектива предприятия "мертвую петлю", а их команда все более походит на "похоронную"?
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Сто баллов. Что и требовалось услышать. Порох рвется к земле и к Антонову, аж слюнки текут. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРХОВНУЮ РАДУ!!!
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так верховная рады может всё это и освятить...делов то !
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Антонов на сегодня - самый жир!!!
так чего бы не хапнуть?? ))
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Публичное акционерное общество предполагает наличие акций и акционеров. А значит продажу доли акций КОМУ ТО . Решили таким образом угробить завод или продать его тоже Ахметову???
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а что плохого,что кому то продадут акции?хотя бы тем же смежникам за поставку комплектующих?или лучше прозябать,не имея возможности развиваться?
у нас рыночная экономика...а значит надо торговать.
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ПЛОХО, ТО ЧТО ПОЛУКРАИНЫ РОССИЯНЕ СКУПИЛИ! И Антонова выкупят - а украинцам покажут ДУЛЮ. Неужели не ясно.
Считаю, что сбу должно разобраться с идиологами продажи таких объектов. Или националисты. Землю продадут, Антонова продадут - об украинцев ноги вытрут.
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а кто тебе сказал,что росиянцы?а скупили они раньше...за предыдущие 22 года до майдана.тогда думать надо было,а не сейчас дуть на холодное.
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Лет пять назад, когда людей ЕДАПСА перебросили в министерство миграции ( с целью контролировать заказы на печать), некоторые помогали делать россиянам паспорта. Это вам к сведенью. Сейчас этот народ успешно живет в Москве , но связи то остались.
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Это подтверждает, что усовершенствованием паспортной системы надо СКРУПУЛЕЗНО заниматься. Кстати, недавно были журналистские расследования на эту тему- китайцы и вьетнамцы делают фиктивные браки . Систем проверок как в США , нет,
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Новую модификацию Ан-132 разработают совместно с Саудовской Аравией и Турцией, - "Укроборонпром"
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И что? Акции тут при чём ? Завод- народная собственность. Это бриллиант Украины. Пусть зарабатывают с саудовской Аравией, с Бразилией, с Норвегией. Акции при чем тут? ХОТИТЕ ЧТОБЫ РУЦЬКИЕ ЗАВОД ВЫКУПИЛИ?
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у себя будете разрабатывать и работать батраками за копейки,в стойле от зари до зари, на дядю,а плодами труда вашего будут пользоваться олигархи в доле с арабскими шейхами
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надо же, какие громкие слова... ОАО, ПАО, ЗАО... в стране с дикарской судебной системой все эти ...АО то же самое, что седло арабского мастера для престарелой буренки со скотобойни. Наблюдал я как-то раз судьбу Открытого Акционерного Общества "Киевский мотозавод" у которого ВСЕ 100% (!!!) акций находились в собственности государства. И где теперь тот завод? Корова со скотобойни языком слизнула, только и осталось, что четверть сотни га в центре Киева. Когда эти деятели за дело берутся и не такое пропадает, а начинается все с жонглирования всеми этими ...АО, в Китае позже Антонов выплывет какой-то очередной "пиписей"...
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Похоже не только заводу, а всей авиапромышленности.
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Госконцерн совместно с американской компанией Aeroscraft будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16 модели WAC47 Источник: http://censor.net.ua/n439444

Как же хочется этим ублюдкам попилить деньжат на производстве неработоспособной модификации М-16, кое-как переделанной под патрон 7.62 х 39. У немцев даже G-36 перегревается при стрельбе НАТОВСКИМИ патронами отличного качества. Из-за этого прекратили закупки. А эти собираются из М-16 стрелять совковыми патронами, набитыми дерьмовым порохом.
Ну и фирма Aeroscraft , принадлежащая младоиммигранту еврейской национальности - это конечно знаменитая оружейная фирма
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Вот из-за этого воют рашисты на всех ресурсах.Зависть не даё покоя.
Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО - Цензор.НЕТ 1610
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*- Первым оружием, в качестве пилотного проекта будет изготовлена автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК, - заявили в компании "Укроборонсервис.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил преобразование госпредприятия "Антонов" в ПАО
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