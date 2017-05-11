 Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передает Цензор.НЕТ.
"Уже обжаловали в Высшем административном суде", - сказал он.
По словам Сивакова, дата судебного заседания пока не определена.
Защита депутата направила в Администрацию Президента запрос с просьбой предоставить копию указа о прекращении украинского гражданства.
По мнению Сивакова, такие указы должны публиковаться.
Ранее Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко.
Напомним, газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата исключили из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
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У Дніпрі спалили офіс жопоблоку
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А также компромат на Президента Украины главе чужого государства.
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Только гражданин Украины может отказаться от гражданства Украины!
В данном случае Порошенко сделал преступление !
Если гражданин Украины имеет второе гражданство это уголовно наказуемо , но
НИКТО его не может лишить гражданства.
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Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено.
Не считаются добровольным приобретением другого гражданства такие случаи:
а) одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или держав;
б) приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления ее иностранцами;
в) автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
г) автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетие, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если таковой гражданин Украины не получил документ, который подтверждает наличие у него гражданства другого государства;
приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;
добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой.
Положение пунктов 1, 3 части первой этой статьи не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.
Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата издания соответствующего указа Президента Украины.
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Статья 106. Президент Украины:
...
26) принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении гражданства Украины, о предоставлении убежища в Украине
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/439443/63689077
Конституция Украины отменяет конституцию Украины?
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План предложенный - конечно спорный, но ничем не хуже невыполнимого кривобокого минского. Тем более что он позволяет закончить войну "сохранив лица" всех участников.
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"Отмена указа… следующим президентом или судом является знаком низкой политической культуры. Я негативно отношусь к тому, что суды районные да и любые суды отменяют указы президента, если они выписаны на основании положений Конституции и полномочий президента", - сказал Кравчук на выступлении в Украинском институте Украинского католического университета в Лондоне, комментируя отмену указа о присвоении лидеру Организации украинских националистов Бандере звания Героя Украины.
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Это не позиция сильного государства. Тюрьма бы его вылечила от планов распродайть Украину гораздо лучше, чем лишение гражданства.
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