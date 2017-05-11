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 Политика Украины
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Все про:ВАСУ (248) гражданство (560) Артеменко_Андрей (65)

 Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства

Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (внефракционный) просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, передает Цензор.НЕТ.

"Уже обжаловали в Высшем административном суде", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артеменко сможет посещать Раду после лишения гражданства, пока парламент не лишит его мандата, - Магера

По словам Сивакова, дата судебного заседания пока не определена.

Защита депутата направила в Администрацию Президента запрос с просьбой предоставить копию указа о прекращении украинского гражданства.

По мнению Сивакова, такие указы должны публиковаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГМС подтвердила прекращение украинского гражданства нардепа Артеменко

Ранее Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата исключили из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
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Ото тобі! Невже канадське не влаштовує? Чи в Канаді йому депутата не дають!
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А кто такой мразе ГДЕ ТО ЧТО ТО ДОВЕРИТ???
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Ой да ШО вы говорите.... Теперь в президенты Украины не возьмут?? А как УКРАИНЕ ПОДЛЯНУ устраивать КАКИМ МЕСТОМ ДУМАЛ?
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фото, яким можна милуватися хвилинами.
У Дніпрі спалили офіс жопоблоку

Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства - Цензор.НЕТ 8784
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Пока этого не будет по всей стране , будут козломордые " волны " .
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"Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. Источник:
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Что-то не пропечаталось:

А также компромат на Президента Украины главе чужого государства.
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А сейчас в суде придется на дурака косить: "да я только почтальоном недолго побыл, за что ж такое наказание?".
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Гражданство Украины защищено Конституцией Украины.
Только гражданин Украины может отказаться от гражданства Украины!
В данном случае Порошенко сделал преступление !
Если гражданин Украины имеет второе гражданство это уголовно наказуемо , но
НИКТО его не может лишить гражданства.
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Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено.
Не считаются добровольным приобретением другого гражданства такие случаи:
а) одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или держав;
б) приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления ее иностранцами;
в) автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;
г) автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетие, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если таковой гражданин Украины не получил документ, который подтверждает наличие у него гражданства другого государства;
приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;
добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой.
Положение пунктов 1, 3 части первой этой статьи не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.
Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата издания соответствующего указа Президента Украины.
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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Т.е. статья 25 сразу же отменяет статью 19 или последняя определяет возможные случаи лишения гражданства?
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Конституция имеет высшую юридическую силу, любой закон должен соответствовать ей
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Конституция Украины
Статья 106. Президент Украины:
...
26) принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении гражданства Украины, о предоставлении убежища в Украине
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В Раде процентов ту 60 два и более гражданств.....Порох сделал пробный шар и он прокатит.А потом мы увидим гавнопад наших ублюдочных в большей части так называемых нардепов....
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Я вообще не нахожу логики в двойном гражданстве, а тем более для депутатов...
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добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государств
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это не повод нарушать конституцию и лишать гражданства
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По статье 106. (п.26) Конституции Украины Президент Украины нарушает Конституцию Украины?
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а че заспамили-то? не нравится Конституция Украины? так вы ее отмените совсем
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у иго ( Артеменко ) вариант если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства все 100%
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он 99% выиграет суд и без этого, а потом в ЕСПЧ подаст и еще компенсацию получит
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удачи вам в судах и большой компенсации на многие лета
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Странно, есть гражданство другой страны а он тварь в Украину лезет. Видимо с его способностями воровать в других странах ему нечем будет заняться.
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Большей части политиков и депутатов в мире делать нечего- они ничего делать не умеют и языков не знают. Вот в ЕС ценят кондитеров, паркетчиков, плиточников, айтишников. А что может делать депутат???как он там денег заработает?
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Вот БЕЗВИЗ утвердили. Теперь рашка рванет покупать украинские паспорта. А какие нибудь отпетые мошенники в генеральских погонах зарабатывать на продаже. Знаю , что украинские паспорта ( гражданство) продают.
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Паспорт то можно купить, но зачем, если он биометрический. Там отпечатки пальчиков. и они не будут идентичны расейским, бо в Шенгене своя база данных на рашек.
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ТАК ОНИ С ПАЛЬЧИКАМИ ПОКУПАЮТ . Со своими. Приходят в Киев и делают себе паспорт. За доллары. Деньги делают чудеса.
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А смысл, если можно купить румынский или словацкий паспорт?
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Румынский еще можно, доказав про румынские корни. Словацкий купить нельзя. Законы жесткие.
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Андрюха, тебе теперь можно только туда
Артеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства - Цензор.НЕТ 5085
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А в педирации вообще все козлы ! Водка,балалайка,лапти- вот и все ценности.
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Не вижу тут государственной измены.
План предложенный - конечно спорный, но ничем не хуже невыполнимого кривобокого минского. Тем более что он позволяет закончить войну "сохранив лица" всех участников.
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"Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (внефракционный) просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства депутата", - а разве ВАС может отменить Указ?
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Конечно может !Вот даже государственные судебные исполнители подтираются решениями судов Украины ( с тризубом и другими цяцьками) а прокуратура этой же Украины не видит состава преступления в их действиях !!!
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Подтираться может, а вот отменить может лишь Конституционный суд.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук (1991-1994) считает, что ни один суд не может отменить указы главы государства, если эти документы соответствуют Конституции, и называет присвоение звания Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу конституционными.
"Отмена указа… следующим президентом или судом является знаком низкой политической культуры. Я негативно отношусь к тому, что суды районные да и любые суды отменяют указы президента, если они выписаны на основании положений Конституции и полномочий президента", - сказал Кравчук на выступлении в Украинском институте Украинского католического университета в Лондоне, комментируя отмену указа о присвоении лидеру Организации украинских националистов Бандере звания Героя Украины.
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Пусть попросит Админсуд приказать Солнцу вставать на 1-ну годыну Ранише ... Украинский Суд на це спроможний ...
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скоро к тебе в компанию вилкула закинут чтоб не скучал. а пока на время можно дать ему ксиву "негражданина"
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Я тоже считаю, что артеменко ненужно было лишать гражданства. Его нужно было судить как гражданина Украины за сдачу государственных интересов Украины. А так получается, что его единственная вина- это два паспорта. Так если бы не было этих паспортов, оно бы продолжало гадить , лоббируя интересы кремля?
Это не позиция сильного государства. Тюрьма бы его вылечила от планов распродайть Украину гораздо лучше, чем лишение гражданства.
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Вылечит этоого уебана только костер.А по поводу обращения в ВССУ то ему сначала надо обраться в Пещерный суд....козляра....понты колотит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАртеменко просит Высший админсуд отменить указ Порошенко о лишении его украинского гражданства
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