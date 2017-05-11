 Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".
При этом он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом США Дональдом Трампом затрагивал украинскую проблему. Однако Песков добавил, что вопросы по контактам Лаврова в Вашингтоне необходимо адресовать в МИД России.
"Что касается в целом России и выполнения Минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной Минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано, кто и какие условия должен выполнять", - подчеркнул пресс-секретарь.
По словам Пескова, "нет места вольных трактовок текста Минских договоренностей. Это достаточно лаконичный и короткий текст".
Напомним, ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.
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Между прочим, это соглашение было подписано ни кем иным, как Сергеем Лавровым, министром иностранных дел тогда, при Ельцине, и сейчас, при Путине. И это не единственный договор, который она нарушила.
Десять нарушений международного права, совершенных Россией против Украины
И кто после этого возьмет Рашу в гаранты? Пусть эти сказки про "Россия - не сторона
договоренностейконфликта рассказывает своей бабушке. На внешнего зрителя эти истории не
работают.
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