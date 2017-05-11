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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1412) Песков (687) США (12528) минские соглашения (2129) Трамп (1054)

 Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения являются весьма лаконичными, не приемлют разночтений и не предусматривают дополнительных трактовок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

При этом он напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом США Дональдом Трампом затрагивал украинскую проблему. Однако Песков добавил, что вопросы по контактам Лаврова в Вашингтоне необходимо адресовать в МИД России.

"Что касается в целом России и выполнения Минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной Минских договоренностей, она является страной-гарантом, равно как Франция и Германия. И в самих договоренностях черным по белому написано, кто и какие условия должен выполнять", - подчеркнул пресс-секретарь.

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По словам Пескова, "нет места вольных трактовок текста Минских договоренностей. Это достаточно лаконичный и короткий текст".

Напомним, ранее Дональд Трамп в ходе встречи с Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.
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Окружение Путина: как выглядит и кто отвечает за войну с Украиной. Подразделение на кланы. http://news.liga.net/news/politics/14747846-okruzhenie_putina_kak_vyglyadit_i_kto_otvechaet_za_voynu_s_ukrainoy.htm …Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант - Цензор.НЕТ 637
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Стоит отметить, что в официальных документах Кабмина и Администрации Порошенко нет ни единого упоминания о том, что Россия агрессор а Донбасс это оккупированные Россией территории. Во всех официальных документах заявляется, что Россия осуществляет эффективный контроль в Украине / Юридично у нас АТО.
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после войны на Дамбассе было построено 7 тюрем и плюс малолетка в Мариуполе,эт потому что Холодным летом 1953 года Зэки ГУЛАГа поехали на Дамбасс уголь ковырять.руководство лагерей СССР знало где тюрьмы строить..
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МЗС визнали, що Мінські домовленості не є міжнародним договором і не мають юридичної сили - «РФ вважає себе не стороною конфлікту та домовленостей, а контролером та спостерігачем за діями України та «ополченцями Донбасу». Сторонами конфлікту вона вважає Україну та бойовиків «ДНР» і «ЛНР»..»".
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Внутреннее дело РАБссии, мочить в сортир Чечню 2 раза,конфликта не было,было 250 000 трупов чеченских ваххабитов..,сколько сдохо кацаПсинов неизвестно,военная тайна,что и в Финляндии 1939 года далее везде...,за войну в Германии 1953-1955 годов напишу отдельно..,о том сколько кацаПсинов сдохло в той войне уже не с Гитлером...
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А ПИСЬков ничего не перепутал? Прежде всего Россия является гарантом безопасности и территориальной целостности Украины по условиям Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.
Между прочим, это соглашение было подписано ни кем иным, как Сергеем Лавровым, министром иностранных дел тогда, при Ельцине, и сейчас, при Путине. И это не единственный договор, который она нарушила.

Десять нарушений международного права, совершенных Россией против Украины

И кто после этого возьмет Рашу в гаранты? Пусть эти сказки про "Россия - не сторона договоренностей конфликта рассказывает своей бабушке. На внешнего зрителя эти истории не
работают.
Песков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант - Цензор.НЕТ 5639
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Рашка,страна гарант,-нищеты,разрухи,упадка,гниения,застоя,болотной топи,комариного гнуса,трупного тлена,лжи,лицемерства,воровства,предательства....короче гарантированное качествоhttps://youtu.be/msBqYQ5VHao
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПесков: Минские соглашения не предусматривают вольных трактовок. Россия - не сторона договоренностей, а страна-гарант
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