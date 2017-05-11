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Все про:Кабмин (10218) предприниматели (1081) Гройсман (2883) Минэкономразвития (426)

 Гройсман поручил Минэкономики упростить использование кассовых аппаратов для бизнеса

Такое заявление премьер сделал в ходе заседания Кабмина.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли упростить использование регистраторов расчетных операций для бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Внесите предложения изменений в законодательство, изменения в постановления правительства, все что угодно. Но упростите систему содержания расчетных кассовых аппаратов. Я рассчитываю, что в ближайшее время мы получим конкретный пакет документов", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о событиях в Днепре на 9 мая: Я смотрел на этих бройлеров, которые там бегали. Эта "титушня" должна сидеть за решеткой. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, что в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять регистраторы расчетных операций всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.

Однако закон негативно восприняли предприниматели, торгующие техникой на рынках и в интернет-магазинах. Они опасаются сложностей в администрировании и указывают на высокую стоимость кассовой техники.
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Ну на свой карман,он очень даже не дурак ....и этого терпеть действительно нельзя ...
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а кого ему стесняться, гаранта? :D
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Малый бизнес. Хочу представить бадэгу, где наливают шмурдяк "По-пятьдесят, пжлста", и при этом щелкают по кассовому аппарату
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Как бы я ему этой палкой , что в руках , по еб.лу заехал .
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Теперь вместо сети с напряжением 220В, можно использовать 12 вольтовые, но с обязательной сертификацией в ДФС
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тренды бывают разно-направленными)) на то они и тренды!
а шо с премьером и аппаратами касовыми ?! наверное не знает ни кто!
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встав гройсман у куток в носі пальцем длубається і думає як ще Українцям життя полегшить ?
тільки щось нам все важче і важче від таких рехформ....
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Сука ! Одной рукой давит малый бизнес , другой держит микрофон и пи..ит .Три дня назад вышел закон по кассовым аппаратам .
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дебіли як можуть заганяють економіку у сірий сектор, а потім дивуються, чому в бюджеті нема коштів.
ідіоти)
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...всё что угодно ...профессионализм так и прёт из этого очага мудрости и знаний
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чи потрібно чесно сплачувати податки, допоки ДФСами в Україні керують насірови, а інша пі3дота ховає свої статки у офшорах?
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Применение РРО регламентируется законом и еще десятком подзаконных актов.
Без внесения изменений в закон (а это может сделать только Рада) все, сказанное Гройсманом - пустое сотрясание воздуха.
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ох и долго же думаете!это позор !эи аппараты -люди сразу обматюгали!шо ж вы за правительство !
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Когда Додик оградки с кладбища продавал, он тоже проводил свои гешефты через кассовый аппарат?
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Сам підприємець , чого лишень не пережив , якого дурдому від влади не набачився , але нинішня переплюнула всіх разом . Зараз зовсім не вигідно чимось займатись , влада безбожно знищує малий бізнес .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман поручил Минэкономики упростить использование кассовых аппаратов для бизнеса
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