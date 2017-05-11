 Гройсман поручил Минэкономики упростить использование кассовых аппаратов для бизнеса

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли упростить использование регистраторов расчетных операций для бизнеса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Внесите предложения изменений в законодательство, изменения в постановления правительства, все что угодно. Но упростите систему содержания расчетных кассовых аппаратов. Я рассчитываю, что в ближайшее время мы получим конкретный пакет документов", - сказал премьер.
Напомним, что в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий применять регистраторы расчетных операций всех торговцев сложной техникой, включая плательщиков единого налога независимо от объемов их годового дохода.
Однако закон негативно восприняли предприниматели, торгующие техникой на рынках и в интернет-магазинах. Они опасаются сложностей в администрировании и указывают на высокую стоимость кассовой техники.
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Малый бизнес. Хочу представить бадэгу, где наливают шмурдяк "По-пятьдесят, пжлста", и при этом щелкают по кассовому аппарату
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а шо с премьером и аппаратами касовыми ?! наверное не знает ни кто!
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тільки щось нам все важче і важче від таких рехформ....
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нарокоман?
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ідіоти)
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Без внесения изменений в закон (а это может сделать только Рада) все, сказанное Гройсманом - пустое сотрясание воздуха.
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