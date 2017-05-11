 В зоне АТО подорвались двое украинских саперов: один погиб, еще один - ранен, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что в настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают представители Военной службы правопорядка.
Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий получил ранения.
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Довго ще ми будемо роміновувати та прибирати за россйським "братом" свою країну.
Покидьки кцапські. Ім байдуже що то міг бути не воїн а дитина, стара людина чи жінка. ПОКИДЬКИ кацапські. Будьте ви прокляті.
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