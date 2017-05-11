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 В зоне АТО подорвались двое украинских саперов: один погиб, еще один - ранен, - штаб

свеча

Во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на донецком направлении. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что в настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают представители Военной службы правопорядка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих Нацгвардии ранены в результате подрыва на взрывном устройстве, - спикер АТО

Как сообщалось ранее, 10 мая российско-террористические войска 37 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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Да ,беда ,не зря говорится,что сапёр ошибается один раз .....
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А сколько ещё мин обезвредить придётся после орков? Бабулек-референдаторов прогнать по полю. Парней жаль.
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Горе. Царство Небесне Герою. Одужання пораненому.
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Найщиріші співчуття родині загиблого захисникаі .. Найшвидшого одужаня та здоров'я пораненим..
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Царство Небесне загиблому, одужання пораненому.
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Співчуття рідним Воїна. Схиляю в жалобі голову..
Довго ще ми будемо роміновувати та прибирати за россйським "братом" свою країну.
Покидьки кцапські. Ім байдуже що то міг бути не воїн а дитина, стара людина чи жінка. ПОКИДЬКИ кацапські. Будьте ви прокляті.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ зоне АТО подорвались двое украинских саперов: один погиб, еще один - ранен, - штаб
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