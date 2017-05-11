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 Полиция проверит видео с бывшим работником СБУ Устименко возле дома Шеремета, - Бушуев

Расследование оценит достоверность видео.

Полиция проверит видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован бывший работник СБУ Игорь Устименко возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев в комментарии телеканалу "112 Украина".

"В рамках досудебного расследования будут даны оценки достоверности видео, достоверности информации, а также возможности привлечения к самому досудебному расследованию", - заявил Бушуев.

Бушуев подчеркнул, что следствие учтет любые материалы, которые будут полезны в досудебном расследовании по конкретному уголовному производству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следственные действия по делу об убийстве Шеремета скорректировали после публикации расследования журналистов, - Аваков

Как сообщалось, журналисты "Слідства.Інфо" вышли на бывшего работника Службы безопасности Украины Игоря Устименко благодаря записям с видеокамер возле дома Павла Шеремета.
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Ну раз полиция проверит,то переживать совершенно не о чём ......
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Кто снимал? В турму его. Как на наше доблестное есбеу можно бочку катить?
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Предлагаю в стране создать новую службу "Журналистская антикорупционная криминальная полиция-прокуратура-суд", всё так сказать в одном флаконе, может пользы больше будет.
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200 ментовсих бездарей за год не сделали того,что сделали 2 журналиста за неделю !Позор!
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Не надо так категорично,вероятно, и ментов поменьше и журналисты не за неделю.Но то,что журналисты находят факты о которых не знает следствие, наталкивает на нехорошие мысли.
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Полиция проверит видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован бывший работник СБУ Игорь Устименко возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством.
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Все видео записи, за прошедшее время, со слов: СБУ, Нацполиции, МВД.............. уже очень хорошо изучены.

Неужели еще нужно какое то время, шобы установить достоверность этого видео.

Это должно быть известно буквально сразу.

Так вот, когда начинаются все эти разговоры о дополнительных проверках очень хорошо известного видео материала, то создается впечатление, шо им нужно взять время для отмазок.
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Конкурс у харківський юридичний університет подекуди досягав 20 чоловік на місце. Зараз по ЗНО йдуть найкращі учні. Питання - як із нормально розвинутих дітей зробити ментів - дебілів ?
Думаю прийшла пора змінювати керівництво юридичних ВУЗів. Метастази четвертого ступеня можна ліквідувати лише хірургічно.


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"бывший работник СБУ" - іхтамнет-місцевий, уволився ще до замаху?
а оригінальніше нічого не могли придумати?
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