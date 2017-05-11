 Полиция проверит видео с бывшим работником СБУ Устименко возле дома Шеремета, - Бушуев

Полиция проверит видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован бывший работник СБУ Игорь Устименко возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев в комментарии телеканалу "112 Украина".
"В рамках досудебного расследования будут даны оценки достоверности видео, достоверности информации, а также возможности привлечения к самому досудебному расследованию", - заявил Бушуев.
Бушуев подчеркнул, что следствие учтет любые материалы, которые будут полезны в досудебном расследовании по конкретному уголовному производству.
Как сообщалось, журналисты "Слідства.Інфо" вышли на бывшего работника Службы безопасности Украины Игоря Устименко благодаря записям с видеокамер возле дома Павла Шеремета.
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- ни хрена не видно...
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Все видео записи, за прошедшее время, со слов: СБУ, Нацполиции, МВД.............. уже очень хорошо изучены.
Неужели еще нужно какое то время, шобы установить достоверность этого видео.
Это должно быть известно буквально сразу.
Так вот, когда начинаются все эти разговоры о дополнительных проверках очень хорошо известного видео материала, то создается впечатление, шо им нужно взять время для отмазок.
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Думаю прийшла пора змінювати керівництво юридичних ВУЗів. Метастази четвертого ступеня можна ліквідувати лише хірургічно.
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а оригінальніше нічого не могли придумати?
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