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 Политика Украины, Происшествия
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 Следственные действия по делу об убийстве Шеремета скорректировали после публикации расследования журналистов, - Аваков

шеремет

Следственная группа Национальной полиции по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета еще утром скорректировала свои действия по этому делу.

Об этом министр внутренних прав Арсен Аваков сказал журналистам после заседания правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы еще утром скорректировали следственные действия и, думаю, что в короткий срок установим достоверность некоторых фактов, которые нам показали журналисты", - сказал Аваков.

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Министр признал, что некоторая информация, изложенная представителями СМИ, действительно заинтересовала правоохранителей.

Также руководитель МВД отметил, что не владеет информацией о том, следила ли Служба безопасности Украины за Шереметом. "Мне такой факт неизвестен. Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет", - подчеркнул Аваков.

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Как известно, 10 мая было представлено расследование журналистов OCCRP и "Следствия.Інфо" относительно убийства Павла Шеремета, произошедшего 20 июля 2016 года.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: "Это удар по всей украинской журналистике". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь!". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.



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Это уже не смешно. Сабаков сам в отставку не уйдет. Парашенко его не тронет, т.к. это квота НФ, а не украинского народа.
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замените следователей на журналистов ...больше толку будет
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Після побиття ветеранів АТО "реформованою" поліцією - пан Аваков став надзвичайно чутливим до публікацій в пресі.. Раніше такого за ним не спостерігалось.
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" Следственные действия по делу об убийстве Шеремета скорректировали после публикации расследования журналистов - Аваков "

Мусора - тупые кретины . Выблядки . Пидоры
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Какой стыд-позор.......... СЛЕДСТВИЕ "скорректировало следственные действия" после расследования ЖУРНАЛИСТОВ(!!!) Может, это потому, что в нашей стране "следствие" отсутствует в принципе? НА ЧТО ТРАТЯТСЯ БАБКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ??? ГАНЬБИЩА!
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А що скаже синок секретаря обкому компартії, ідейний соціаліст, кум презика, Генеральний прокурор України Луценко ?

Нагадаю, що процесуальний нагляд за кримінальними справами здійснює прокуратура. Процесуальний прокурор надає вказівки, контролює діяльність слідчого. У ситуації, коли виник конфлікт інтересів між СБУ і поліцією саме Генеральна прокуратура має взяти усю відповідальність на себе.

Картавий, де ти ?
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следственные деиствия - либо есть лебо их нет.
скорректированные следственные деиствия таковыми не являются.
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Ми не зчулись як поліція перетворилась на політичну охранку .
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"Мне такой факт неизвестен. Мы с самого начала изучали вопрос о причастности каждой из спецслужб, но никаких материалов слежки нет", - подчеркнул Аваков.
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Ну и на куя вы тогда нужны, если у журналистов - есть данные, а у вас - нет.

А может, у вас нет таких данных, потому шо вы там тоже замешаны?

Вообщем: мент есть мент.

Следственные действия по делу об убийстве Шеремета скорректировали после публикации расследования журналистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 1452
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Уже второе резонансное дело об убийстве журналиста в Украине связано с именем Притулы. Не пора ли покопать в этом направлении?
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"...кучма, литвин и пр. ?
не-е, это путь опять в камеру..."
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У бабушек возле подьезда розкрьіваемость преступлений в разьі больше чем у галимьйх квАковских мусоров.
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Неужели так сложно найти женщину, способную заложить взрывчатку и имеющую мотив к убийству?
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Даже если это подготовленная диверсантка Кремля?
Мне кажется, что сложно.
А мотивы - это к бытовухе и бизнес интересам ближе.
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Так может пора аппарат сабакова поменять на журналистов? Все бюджету Украины полегче будет
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журналисты расследуют, а мусора тогда что делают? за что сабаков и его шавки получают зарплату из бюджета?
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Тобто , 1. слідство не велося , версії не опрацьовувалися або 2. свідомо велося по вказаному шляху і паралельно шукалися цапи відбувайли.
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Это же идиотизм чистой воды: больше года расследовали, а ближайших персон, что рядом с Шереметом крутились и возможно следили, начали проверять после журналистского расследования. Это или полная профнепригодность, или соучастие. В любом случае должны, как минимум, все причастных к расследованию уволить из правоохранительных органов.
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Почему бывший СБУшник не может быть в команде убийц?
Как ни ловят киллера - он из бывших силовиков. Композиторов и учителей в этой профессии наверное нет.
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Журналістське розслідування та аналіз інших подій говорить про те, що в Україні відбувається САБОТАЖ всі реформ та здобутків Революції Гідності.
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Следивших за Шереметом выявляют журналисты.
Титушек из Днепра определяют простые граждане.
Спрашивается - нахрена мы вообще содержим на наши налоги прекрасного рюкзачника с талантливым сыном, алкаша Югика с красавицей-женой с греческим профилем, Грицака с СБУ и всю провластную шоблу, если граждане сами за них выполняют всю их работу???
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Это бабель Югика, похожая на бульдозер, красавица?????????????????
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Собаков, получивший пинок в нужном направлении, резко поумнел???
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==="Мы еще утром скорректировали следственные действия и, думаю, что в короткий срок установим достоверность некоторых фактов, которые нам показали журналисты", - сказал Аваков.===
Но сначала мы установим, как это этим журналистам удалось собрать эту информацию. Которую мы хотели спрятать
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У нас журналисты заменяют собой следственные органы. При чем очень хорошо. С гораздо большей эффективностью. Было проведено журналистами множество расследований, которые потом так и не лягли в основу никаких уголовных дел.
Что получают за это журналисты? Которые очень часто есть наша совесть.
Их убивают, их дискредитируют, гнобят, упрекают в продажности именно тех журналистов, кто расследует самые резонансные дела. Это в основном молодые альтруисты, которые хотят изменить Украину. Видя бездействие власти в деле об убийстве Шеремета, журналисты решили провести собственное расследование в который раз.
Меня поражает все происходящее. Ничего практически не изменилось. Осталось гаишников в кусты посадить. Все остальное как под копирку как при овоще
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