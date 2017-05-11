 Сейчас НАТО ведет переговоры о возможном участии в международной коалиции против группировки ИГ, - Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс- Украина, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.
"Как я сказала, переговоры идут, и я призвала генерального секретаря НАТО продолжать эти переговоры и, возможно, завершить их до (саммита НАТО в Брюсселе. - Ред) 25 мая", - добавила канцлер.
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