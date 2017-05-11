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Все про:Германия (2794) Меркель (1410) НАТО (5417) Столтенберг (425) ИГИЛ (501)

 Сейчас НАТО ведет переговоры о возможном участии в международной коалиции против группировки ИГ, - Меркель

В НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против группировки "Исламское государство".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс- Украина, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции", - сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.

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"Как я сказала, переговоры идут, и я призвала генерального секретаря НАТО продолжать эти переговоры и, возможно, завершить их до (саммита НАТО в Брюсселе. - Ред) 25 мая", - добавила канцлер.
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Дадут, но суть иная. Талибы, алькайда и красные тхмеры, все это хуйня по сравнению с ИГИЛ. Там охуенно не хорошая ситуация, наземные и воздушные силы Ирана каждый день с ними ебутся и с большими проблемами. Что думаете там обычные боевые действия идут? В пограничной линии в населенных пунктах, населению горла резали и не только, короче как свиней расчленяли, в Иране больше тысячи человек в таких муках умерли. Там было прошенно половина Войска КСИР, а эти ребята из нормального теста сделаны, проста завязли с Игил в боях, плюс регулярная армия, артиллерия, авиация, снайперы. Короче это пиздец. Ирак так же ебется сними, там похуже дела. А в Иордании авиация ни одного дня в ангарах не стояла. Турецкая артиллерия ежедневно фейерверки охуенные устраивают. Вы что не вдупляетесь?
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Одного не розумію, чому ті хто можуть знищити ІГІЛ цього не роблять? Третій Рейх забули?
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Скоро по раше тудэй будут показывать как злые натовские солдаты вешают на кресты беззащитных игиловцев в трусиках и в футболочках, как исусиков. А тех игиловцев которых схватит эпилепсия будут насиловать прямо на посту. Будь ты проклят Обама Трамп со своими танцующими пьяными неграми на БТРах.
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не неграми, а бИндеровцами из прикарпатья...
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Вопрос только - какое место здесь будет определено для рф? Как участнице коалиции или крестной мамы ИГ?
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для того что бы успешно противостоять расейскому иглу в Украине.войска НАТО должны стоять соместно с украинскими воинами на украинско-рашистской границе вместе с "патриотами" и"томагавками" индейцев...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСейчас НАТО ведет переговоры о возможном участии в международной коалиции против группировки ИГ, - Меркель
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