 Приговор за покемонов: в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, приговор блогеру предполагает испытательный срок - три года. Соколовского обязали не менять место жительства и работы без уведомления контролирующего органа. Раз в месяц он должен отмечаться. Согласно решению суда, он не должен "в любое время" посещать места массовых мероприятий и гуляний и участвовать в них.
Соколовского обязали в течение месяца после вступления приговора в силу удалить со своих страниц в соцсетях информацию, которая содержится в девяти роликах из приговора.
До вступления приговора в силу Соколовский будет находиться под подпиской о невыезде.
Прокуратура требовала для него 3,5 года колонии общего режима. По мнению прокурора, над Соколовским нужен серьезный контроль, а его исправление в колонии-поселении невозможно.
Сам блогер назвал требования прокуратуры варварством. "Меня хотят посадить на 3,5 года за то, что я рассказал матерный анекдот про православие и патриарха Кирилла. Для меня это дикость и варварство", - заявил он.
Соколовский опубликовал видео на своем YouTube-канале в августе 2016 года. На записи он ловит покемонов в Храме-на-Крови. В сентябре его задержали.
Сначала суд арестовал блогера, затем отправил его под домашний арест, а затем снова в СИЗО. Его обвинили по семи эпизодам статьи 148 УК об оскорблении чувств верующих, по статье 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды, а также в незаконном обороте оборудования для скрытой съемки (138.1 УК): при задержании у молодого человека обнаружили ручку со встроенной видеокамерой.
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"СЛОВИЛИ"
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фред - неудачник. пытался практиковать как хирург - ничего не вышло. хотя специалистов было очень мало. и всегда будешь востребованным.
ну и, сделал хуету в стиле арт-нуво.
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Ну хоч би у віки подивився, якшо сам не знаєш....
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Рели́гия (лат. religare - связывать, соединять) - определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община)
То, о чем говорите Вы скорее нужно трактовать в понятии ВЕРА, если конечно я не ошибаюсь. У каждого она своя. Как собственно у каждого своя дорога к Богу. Религия ИМХО более широкое понятие, требующее от адепта не только себя менять под систему взглядов, но и пропагандировать ее вовлекая в данную систему других потенциальных адептов. Монахи отшельники в данном случае не являются в таком понимании священнослужителями - скорее послушники, т.е. люди, которые приняли строгие обеты придерживаться определенной системы взглядов. Усилиями монахов - отшельников ни одна религия не могла бы развиваться и в конечном бы итоге умерла вместе с монахами-отшельниками.
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Конституция РФ, Статья 28
Cтатья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
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А пам'ятаєте як починалися тітушки? Вадік Тітушко побив журналістку 5 каналу, а потім вона забрала заяву і Вадік не поніс покарання.
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Россия, тяжела твоя дорога.
Тут не поймёшь так,сразу,ничего:
Сажали россиян за веру в бога,
А нынче - за неверие в него...
via @ANAKOYHER
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нет слов это просто П...Ц
не страна а территория мракобесного трэша
в то время когда на Марс ступит нога первого человека
в мордоре будут сжигать людей на кострах
ЗЫ если честно то жаль парня сваливать ему надо из того сральника
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По всем канонам духовных скреп и гундяевского мракобесия, такого наглого еретика положено сжечь, а весь род его предать анафеме до седьмого колена! Вот! ))
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Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса.
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А первым человеком, оскорбившим чувства верующих, был Иисус Иосифович Христос 0001-ого года рождения. Мерзкий жидолиберал и нац.предатель!
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11 мая 2017, 12:31
Экономические санкции Запада в отношении России оказывают настолько серьезное разрушительное воздействие на экономику государства, что "речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
По его оценкам, сегодня в отношениях США и России имеет место "неустойчивое равновесие, которое очень не устраивает Россию". Отсюда - крайняя заинтересованность Кремля в диалоге с администрацией США и "неимоверные усилия" по организации встреч на высшем уровне.
При этом "основная цель Путина - просто сохранение власти", - убежден политик. Боровой пояснил: "Внешнеполитические авантюры перестали играть роль стабилизатора во внутренней политике, и власть Путина очень сильно и заметно ослабляется. Нужны какие-то новые подходы. Тем более что эти внешнеполитические авантюры нанесли совершенно невосполнимый удар по экономическому положению России. Говорить о неэффективности санкций уже не приходится - речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России".
Политик подчеркнул: "Ужасный имидж России фактически приводит ко всем признакам политической и экономической блокады. Путин, наконец, понял, что тот имидж, которого он добился, фактически не позволяет развиваться стране - развиваться экономике. И приводит к изоляции. Сами санкции - это символика. А отсутствие инвестиций, отсутствие экономических контактов с Западом производит, безусловно, разрушительное воздействие на Россию. Причина - не санкции, причина - имидж. Никто не хочет вкладывать, понимая, что завтра эти ресурсы просто будут потеряны".
Таким образом, "Путин очень заинтересован в переговорах, Трамп - меньше заинтересован. У Путина, образно говоря, земля горит под ногами. У Трампа все не так критично. Но почему бы не провести эти переговоры? Тем более что для Путина сами переговоры важнее результата, а для Трампа, безусловно, важен именно результат", - заметил Боровой.
"Вы допускаете, что Путин может обменять войну в Украине, войну в Сирии, поддержку Северной Кореи на снятие санкций?" - спросил "Обозреватель". "Мы случайно с Кушнарем (главный редактор издания Newsader Александр Кушнарь. - Ред.) пришли к такому выводу, что обменять всего-навсего на фотографию международных переговоров в Рейкьявике - грубо говоря", - ответил Боровой.
В то же время он обратил внимание на то, что "не соблюдать международные договоренности для Путина - обычная практика". "Если эти международные переговоры так же, как, скажем, Минские договоренности, закончатся ничем или обманом, то это может фактически перевести состояние взаимоотношений из этого неустойчивого равновесия в прямую конфронтацию, что, конечно, окажет еще более серьезное негативное воздействие на политическую и экономическую систему России. И это опасно", - предупредил политик.
Как писал "Обозреватель", 2 мая президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. 10 мая глава Белого Дома принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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Если я побью полицейского, меня посадют!
Если полицейский, переоденется и побьет меня его УВОЛЯТ!
Вам не кажется, что тут, что то не так?
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Чем идиот, дорвавшийся до власти." (почти по Леониду Филатову)
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Президент России подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В качестве примеров приведены новостные агрегаторы, соцсети, мессенджеры и «сайты в сети интернет». Подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан».
Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».
И, как выясняется VPN и прочее шифрование попадает там под запрет. Удавка затягивается, но штатный "русский народ" в комментах все это одобряет и не забывает обосрать безвиз для Украины.
Был там последний глоток свободы, а теперь удавка на шее.
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Поп педофил
Поп на новеньком Лексусе и Майбахе
Это же ...ни хера не оскорбляет чувств неверующих в Бога?
Правда же? Их же НЕТ у атеистов?!
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«Действия Соколовского носили прямой умысел... Он пренебрег правилами поведения в обществе, сложившимися веками» (Вау, вековые правила)
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-Поймала папочку!
-Ага попались?!Кто это,объясни сей час же?
-Дорогая,я эту девушку не знаю.Она ловит покемона
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(фотошоп, но...)
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