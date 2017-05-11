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 Политика Украины
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 Приговор за покемонов: в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме

Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих из-за съемки ловли покемонов в храме (игры в PokemonGo) и приговорил его к 3,5 года условно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, приговор блогеру предполагает испытательный срок - три года. Соколовского обязали не менять место жительства и работы без уведомления контролирующего органа. Раз в месяц он должен отмечаться. Согласно решению суда, он не должен "в любое время" посещать места массовых мероприятий и гуляний и участвовать в них.

Соколовского обязали в течение месяца после вступления приговора в силу удалить со своих страниц в соцсетях информацию, которая содержится в девяти роликах из приговора.

До вступления приговора в силу Соколовский будет находиться под подпиской о невыезде.

Прокуратура требовала для него 3,5 года колонии общего режима. По мнению прокурора, над Соколовским нужен серьезный контроль, а его исправление в колонии-поселении невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики

Сам блогер назвал требования прокуратуры варварством. "Меня хотят посадить на 3,5 года за то, что я рассказал матерный анекдот про православие и патриарха Кирилла. Для меня это дикость и варварство", - заявил он.

Соколовский опубликовал видео на своем YouTube-канале в августе 2016 года. На записи он ловит покемонов в Храме-на-Крови. В сентябре его задержали.

Сначала суд арестовал блогера, затем отправил его под домашний арест, а затем снова в СИЗО. Его обвинили по семи эпизодам статьи 148 УК об оскорблении чувств верующих, по статье 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды, а также в незаконном обороте оборудования для скрытой съемки (138.1 УК): при задержании у молодого человека обнаружили ручку со встроенной видеокамерой.
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Умный парень, но параша таких не любит. Нужны путинопоклонники
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Цікаво біло-б подивитися як би він ловив тих покемонів у мечеті.
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и чем же он умный? то что в храме играется? игрался бы в мечети - повесили бы прилюдно.
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да, чувак построивший свою теорию исключительно на хуях... великий мудрец.
фред - неудачник. пытался практиковать как хирург - ничего не вышло. хотя специалистов было очень мало. и всегда будешь востребованным.
ну и, сделал хуету в стиле арт-нуво.
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У РССР боролися з релігією. Змінилися лише лозунги.
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Радянський союз соціалістичних республік. Абревіатура українською.
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СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік.

Ну хоч би у віки подивився, якшо сам не знаєш....
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то есть за фотографии Яныка расставленные в церквях МПЦ во время выборов, тоже сажать надо было?
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Херасе верующие оскорбились! Не похоже, чтобы православие имело отношение к христианству.
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Чу́вство - эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций и настроений[1].
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да пацан сатанист.одно "имя" что стоит. просто так ,в здравом уме -- такое не выбирают.
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Настоящая религия призывает менять себя, и не ее вина что многим не дано этого понять!
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Но почему-то служители религий призывают меняться других. Причем зачастую в агрессивной форме.
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а с чего вы решили что эти служители имеют отношение к религии. Это они так говорят?
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А к чему они имеют отношение если не к религии? И вообще, что Вы подразумеваете под термином "религия"?
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религию в чистом виде, без церкви, без ее умовыводов и трактовок, без служителей и т.д. Идеальный священник в моем понимание,это монах отшельник живущий в пещере.
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Согласно вики
Рели́гия (лат. religare - связывать, соединять) - определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община)
То, о чем говорите Вы скорее нужно трактовать в понятии ВЕРА, если конечно я не ошибаюсь. У каждого она своя. Как собственно у каждого своя дорога к Богу. Религия ИМХО более широкое понятие, требующее от адепта не только себя менять под систему взглядов, но и пропагандировать ее вовлекая в данную систему других потенциальных адептов. Монахи отшельники в данном случае не являются в таком понимании священнослужителями - скорее послушники, т.е. люди, которые приняли строгие обеты придерживаться определенной системы взглядов. Усилиями монахов - отшельников ни одна религия не могла бы развиваться и в конечном бы итоге умерла вместе с монахами-отшельниками.
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приведи примеры, где "начинают агрессивно менять жизнь"?
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К примеру запоребриковое РПЦ уже срослось с государством и уже на уровне законов заставляет людей перестраивать свои взгляды.
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канечно. Ишь чего удумал, притащил в московскую церковь покемонов! Это же какая конкуренция для ихних попов?
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на колени, падло! Молиться в храме! Ты чё, рамсы попутал, в глаза мне смотри!
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позолотите ручку, Ваше превосходительство...
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так Раппопорта расстрелял Сталин по делу врачей в 48-м, как же я по нему доложу...
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Скоро "РПЦ" в России заменит "КПСС" в повсеместных лозунгах, как при советской власти. И будет везде висеть "Слава РПЦ", "РПЦ - ум, честь и совесть нашей эпохи" и так далее.
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тюьма это конечно лютый вариант этого пакимона в психушку надо было отправить ,что за тяга в церкви беситься и на гундяя и хуйла все сваливать ?если не веришь проходи мимо не веди себя как сумашедший
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Роланд, прокомментируй вот это, где там про психушку? Или тюрьму?

Конституция РФ, Статья 28

Cтатья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
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ну так в чем противоречие?что ему не дают издеваться над храмом ?если не веришь проходи мимо а не устраивай балаган в церкви я знаю много людей которые не веруют но им в голову не приходит идти в божий дом и там вести себя по хамски
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нравиться херней заниматься? так делай это в своем доме. а не в храмах.
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Покемоны (организация. признанная в РФ экстремистской).

Приговор за покемонов: блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 7842
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два ключевых тезиса православия - "власть от бога" и "раб божий" , поэтому религия для таких режимов как на расее , та же божья роса
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Файний Бучач‏ @Khu_Buchach 16 ч.16 часов назад
А пам'ятаєте як починалися тітушки? Вадік Тітушко побив журналістку 5 каналу, а потім вона забрала заяву і Вадік не поніс покарання.
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Евгений Рехтер‏ @evgenyrekhter 3 ч.3 часа назад

Россия, тяжела твоя дорога.
Тут не поймёшь так,сразу,ничего:
Сажали россиян за веру в бога,
А нынче - за неверие в него...
via @ANAKOYHER

Приговор за покемонов:в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 7513
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Не, а че он виноват что покемон именно там спрятался?
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смотрел трансляцию этого средневекового судилища
нет слов это просто П...ЦПриговор за покемонов:в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 7966
не страна а территория мракобесного трэша
в то время когда на Марс ступит нога первого человека
в мордоре будут сжигать людей на кострахПриговор за покемонов:в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 7966
ЗЫ если честно то жаль парня Приговор за покемонов:в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 4081сваливать ему надо из того сральника
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Смердючий руській мір у всій його ублюдочній красі. Зрештою,так вам і треба.
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3,5 года условно - это пожалели.
По всем канонам духовных скреп и гундяевского мракобесия, такого наглого еретика положено сжечь, а весь род его предать анафеме до седьмого колена! Вот! ))
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Alexey Navalny @navalny

Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провёл в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу Оборонсервиса.
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Там не только покемоны, у него при обыске нашли китайскую ручку-диктофон! Это немыслимо, ватники ждали наказания Соколовского по высшей мере, они чрезвычайно неудовлетворены!
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Экономика РФ‏ @PutinsEconomy

А первым человеком, оскорбившим чувства верующих, был Иисус Иосифович Христос 0001-ого года рождения. Мерзкий жидолиберал и нац.предатель!
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"У Путина земля горит под ногами": Боровой заявил о крахе экономики России


11 мая 2017, 12:31



Экономические санкции Запада в отношении России оказывают настолько серьезное разрушительное воздействие на экономику государства, что "речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России".
Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
По его оценкам, сегодня в отношениях США и России имеет место "неустойчивое равновесие, которое очень не устраивает Россию". Отсюда - крайняя заинтересованность Кремля в диалоге с администрацией США и "неимоверные усилия" по организации встреч на высшем уровне.

При этом "основная цель Путина - просто сохранение власти", - убежден политик. Боровой пояснил: "Внешнеполитические авантюры перестали играть роль стабилизатора во внутренней политике, и власть Путина очень сильно и заметно ослабляется. Нужны какие-то новые подходы. Тем более что эти внешнеполитические авантюры нанесли совершенно невосполнимый удар по экономическому положению России. Говорить о неэффективности санкций уже не приходится - речь идет о возможной скорой необходимости в организации гуманитарной помощи России".

Политик подчеркнул: "Ужасный имидж России фактически приводит ко всем признакам политической и экономической блокады. Путин, наконец, понял, что тот имидж, которого он добился, фактически не позволяет развиваться стране - развиваться экономике. И приводит к изоляции. Сами санкции - это символика. А отсутствие инвестиций, отсутствие экономических контактов с Западом производит, безусловно, разрушительное воздействие на Россию. Причина - не санкции, причина - имидж. Никто не хочет вкладывать, понимая, что завтра эти ресурсы просто будут потеряны".
Таким образом, "Путин очень заинтересован в переговорах, Трамп - меньше заинтересован. У Путина, образно говоря, земля горит под ногами. У Трампа все не так критично. Но почему бы не провести эти переговоры? Тем более что для Путина сами переговоры важнее результата, а для Трампа, безусловно, важен именно результат", - заметил Боровой.

"Вы допускаете, что Путин может обменять войну в Украине, войну в Сирии, поддержку Северной Кореи на снятие санкций?" - спросил "Обозреватель". "Мы случайно с Кушнарем (главный редактор издания Newsader Александр Кушнарь. - Ред.) пришли к такому выводу, что обменять всего-навсего на фотографию международных переговоров в Рейкьявике - грубо говоря", - ответил Боровой.

В то же время он обратил внимание на то, что "не соблюдать международные договоренности для Путина - обычная практика". "Если эти международные переговоры так же, как, скажем, Минские договоренности, закончатся ничем или обманом, то это может фактически перевести состояние взаимоотношений из этого неустойчивого равновесия в прямую конфронтацию, что, конечно, окажет еще более серьезное негативное воздействие на политическую и экономическую систему России. И это опасно", - предупредил политик.
Как писал "Обозреватель", 2 мая президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. 10 мая глава Белого Дома принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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Вот по этой причине твоя личность в соцсети должна быть анонимной. Иначе упрощаете жизнь некоторым ублюдкам.
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Сегодня ты играешь покемонов, а завтра - Пукина продашь!
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Чувства верующих покемонов защищены.Интересно сколько-бы получил Ешуа Ганоци за разгон торгующих попов в храме?
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Хуевый Сып-Ара-Тыст‏ @vdv_1972 5 ч.5 часов назад
Если я побью полицейского, меня посадют!
Если полицейский, переоденется и побьет меня его УВОЛЯТ!
Вам не кажется, что тут, что то не так?
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Я так понял, что, если у тебя в храме зазвонил телефон, или ты в шапке зашёл( без платка, если женщина), то это уже повод впаять тебе "двушечку". Кто там хотел на машине времени прокатиться в средневековье- " велкам ту москав", как сказал бы Мутко...
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"В России нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти." (почти по Леониду Филатову)
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А тем временем на росиси, в стиле "у нас вчера от имени народа опять подрожала колбаса":
Президент России подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В качестве примеров приведены новостные агрегаторы, соцсети, мессенджеры и «сайты в сети интернет». Подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан».
Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».
И, как выясняется VPN и прочее шифрование попадает там под запрет. Удавка затягивается, но штатный "русский народ" в комментах все это одобряет и не забывает обосрать безвиз для Украины.
Был там последний глоток свободы, а теперь удавка на шее.
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Саша_Северный‏ @Aleks_SPb 3 ч.3 часа назад
Поп педофил
Поп на новеньком Лексусе и Майбахе
Это же ...ни хера не оскорбляет чувств неверующих в Бога?
Правда же? Их же НЕТ у атеистов?!
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Мы путаем Веру и религию, то есть осознание наличия великого разума и оболочку созданную людьми на потребу власть имущим. Мир устроен настолько разумно, что это отрицать невозможно. Это не отрицали ни Ньютон, ни Эйнштейн, ни Дарвин. Из случайностей и хаоса не возникают устойчивые системы. Собери в мешок набор случайных радиодеталей и труси его хоть миллиарды лет - мобильник не получится.
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их задача только п##здить...Другого они не умеют.
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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 4 ч.4 часа назад
«Действия Соколовского носили прямой умысел... Он пренебрег правилами поведения в обществе, сложившимися веками» (Вау, вековые правила)
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Как известно, дьявол принял облик змея в Эдеме, чтобы соблазнить Еву полакомиться яблочками. Следовательно, дьявол мог принимать разные облики. Внимание вопрос : где гарантия, что до того дьявол не принимал облик бога и чтобы ему помешало это сделать,моральные устои?
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на фоне трупа, лежащего на главной площади страны, приговор об "оскорблении чувств верующих" за игру "Покемоны" или пение про путина в Храме, выглядит как минимум нелепо!
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Поймал!
-Поймала папочку!
-Ага попались?!Кто это,объясни сей час же?
-Дорогая,я эту девушку не знаю.Она ловит покемона
Приговор за покемонов:в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме - Цензор.НЕТ 3126
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Символично : у нас - безвиз , а у рашистов - мракобесие )))))
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На главной площаде мацквы - не просто труп , это убийца и террорист, уничтожавший церкви !!!
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Некоторым индивидам собственно доводилось лицезреть чёртиков (так называемых покемонов) после распития алкогольных напитков. И никого за это не привлекали к уголовной ответственности. Разве что,- к принудительному лечению
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Хороший парень. Не надо было судить. Надо было поощрить путевкой в Саудовскую Аравию, например. И попросить половить покемонов в мечети. Желательно, во время намаза. И в сопровождение "Сумашедших п..д", которые тоже плясать в церквях любят, выделить. И все само собой и решилось бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор за покемонов: в России блогер получил 3,5 года условно за игры в храме
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