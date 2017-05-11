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 Создана рабочая группа по наработке предложений изменений в Конституцию по поводу Крыма и Севастополя, - Чубаров

В рамках Конституционной комиссии создана рабочая группа, которая займется наработкой предложений изменений в Конституцию касательно Крыма и Севастополя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Члены Конституционной комиссии, коротко обсудив, все согласились с предложением, и мы сегодня создали рабочую группу по наработке изменений и дополнений в Конституцию Украины по поводу АРК и Севастополя. Мы определили параметры нашей работы, ведь речь идет о статусе Крымской Автономии, которая бы опиралась на неотъемлемое право крымскотатарского народа, как коренного народа Крыма, на самоопределение в составе унитарного Украинского государства", - сказал он журналистам по завершению заседания комиссии в четверг.

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По его словам, первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая в Киево-Могилянской академии.

Как сообщалось, ранее Р.Чубаров призвал руководство Украины инициировать внесение изменений в раздел X Конституции Украины относительно создания Крымскотатарской Автономной Республики. "Я вновь призываю президента Украины и правительство Украины как можно скорее созвать Конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел X Конституции "Автономная Республика Крым". Должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составляющую часть Украины", - заявил он.
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шо, в Украине дела так плохи, шо даже новости если есть - то про задницу. В Крыму хоть новости есть.
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единственные изменения это превращение в крымскую область
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C центром в Херсоне, или Геническе, на крайняк. А в Симферополе на местах всех "республиканских" архитектурных недоразумений высадить парки и фонтаны настроить...
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Когда татары под предводительством Чубарова и меджлиса вернут Крым в состав Украины, вот тогда и надо будет задумываться о будущей форме правления. А делить шкуру неубитого медведя как-то некомильфо.
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Татари використовують ситуацію під себе. Спочатку автономія, а потім що? Кримська область і всі зміни до Конституції.
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Чубаров!хватит порожняки гонять!Крым мы проссали!все!Крым -это Украина!но нам пока хуйло живо не вернут!лучше если денюжка лишаковая-переселенцам помогайте!
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Конституція України є "від імені Українського народу - громадян України всіх національностей ... на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення". Якщо кримські татари є громадянами України, то їхнє право на самовизначення вже реалізоване разом з рештою. Тож Кримська область і ніяких "особливих" та "автономних".
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Крым надо было давно делать кырымлы автономией... а мы все в партийными квотами игрались и страну раздерибанили....
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- Что смотришь?
- В мире животных.
- Но это же вебкамера из Севастополя.
- Все верно.
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Послухайте, це дуже серйозне питання, і "рубати з плеча" тут не можна. Шлях до самовизначення та етнічного розвитку кримськотатрського народу складний та довгий.
Що ми, українська політична нація, зі свого боку, можемо тут зробити?
1. Заява Верховної Ради України про безумовне право кримськотатарського народу ("к'иримли") на самовизначення, збереження своєї етнічної ідентичности та етнічний розвиток. Визнання Меджлісу кр.н-ду як повноправного представника його інтересів після проведення демократичних, під наглядом ООН та ОБСЄ, виборів на території Таврійської області.
2. Проведення адміністративної та топонімічної реформ. Впровадження поділу за культурним та економічним принципом на "Краї (землі)" (Слобожанщина, Наддніпрянщина, Запорожжя, Таврія тощо). Перейменування Кримського півострова на Таврійський, АР Крим - на Таврійську область, радянських топонімів на території півострова - на кримськотатарські та українські.
3. Після повернення Таврійського півострова з-під окупації:
1) Введення військово-цивільних адміністрацій (ВЦА). Проведення люстрації всіх місцевих посадовців. Активне сприяння виїзду росіян до себе на Батьківщину після сплати всіх податків, штрафів та боргів.
2) Позбавлення всіх громадян України, що брали участь у незаконних референдумах або працювали на агресора, виборчого права на 10-15 років.
3) Проведення кримськотатарськими організаціями виборів до Меджлісу під наглядом ВЦА, ООН та ОБСЄ. Визнання Україною, ООН та ОБСЄ легітимності Меджлісу.
4) Звернення Меджлісу до України, ООН та ОБСЄ про підтримку самовизначення кр. народу.
5) Звернення Меджлісу до ВРУ та Уряду України про запровадження адміністративно-культурної кримськотатарської автономії в межах Бахчисарайського району (округи).
6) Прийняття ВРУ Закону про адміністративно-культурну кримськотатарську автономію. Створення ВРУ та Урядом і надання фінансування (стаття у бюджеті) ВНЗ з кримськотатарською мовою викладання для підготовки вчителів, викладачів та спеціалістів для забезпечення потреб автономії.
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Нельзя Крым отдавать татарам. Крым - истинно украинская земля. В 1239 году татары огнём и мечём завоевали Крым у корренных народов, в том числе и у народа, который потом стал на-
зываться украинским. Так что коренным народом Крыма являются не татары, а украинцы.
Правильно люди говорят, что Крыму нужно вернуть старое название - Крымская область.
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До сих пор не наигрались в автономию? Это странно..., и точно не патриотично. У нас унитарное, то есть, одно государство, и в нем всем областям Конституцией установлены равноправность и равноценность всем национальностям, самоуправление, автономия взглядов и мнений всем гражданам, независимо от факта проживания в разных областях. Что, крымские татары живут только исключительно в Крыму? Или есть хоть одна моно-национальная область? Или давайте докапываться до установления большинства национальностей по областям и давать им предпочтение, подсчитывать меньшинство по областям и давать им предпочтение... Если бы в нашей стране по имени Украина нами всеми было создано цивилизованное, мирное, сильное государство, не было бы и стремления выделять никакие большинства, меньшинства, создавать "автономии", в которых просто заранее создаются условия отрывать их от общей возможности жить в мире и спокойствии. Все видят, к чему это приводит. Стремление создавать "автономии" (кавычки потому, что Крым всегда, с момента перехода в Украинскую ССР, был дотационной областью, в этом и была его "автономическая" особенность и отличие от других) - это путь к конфликтам, в том числе и вооруженным. Наш агрессивный сосед никогда никуда не денется и никогда не перестанет бредово мечтать захватить Украину, слишком уж лакомый для них кусок. Поэтому мы должны быть одной страной, общей мощной страной, без любых федеральных округов, без мешковских "автономий", которые мгновенно могут подвергнуться нападению и отторжению.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоздана рабочая группа по наработке предложений изменений в Конституцию по поводу Крыма и Севастополя, - Чубаров
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