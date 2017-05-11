 Создана рабочая группа по наработке предложений изменений в Конституцию по поводу Крыма и Севастополя, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Члены Конституционной комиссии, коротко обсудив, все согласились с предложением, и мы сегодня создали рабочую группу по наработке изменений и дополнений в Конституцию Украины по поводу АРК и Севастополя. Мы определили параметры нашей работы, ведь речь идет о статусе Крымской Автономии, которая бы опиралась на неотъемлемое право крымскотатарского народа, как коренного народа Крыма, на самоопределение в составе унитарного Украинского государства", - сказал он журналистам по завершению заседания комиссии в четверг.
По его словам, первое заседание рабочей группы назначено на 22 мая в Киево-Могилянской академии.
Как сообщалось, ранее Р.Чубаров призвал руководство Украины инициировать внесение изменений в раздел X Конституции Украины относительно создания Крымскотатарской Автономной Республики. "Я вновь призываю президента Украины и правительство Украины как можно скорее созвать Конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел X Конституции "Автономная Республика Крым". Должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составляющую часть Украины", - заявил он.
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- В мире животных.
- Но это же вебкамера из Севастополя.
- Все верно.
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Що ми, українська політична нація, зі свого боку, можемо тут зробити?
1. Заява Верховної Ради України про безумовне право кримськотатарського народу ("к'иримли") на самовизначення, збереження своєї етнічної ідентичности та етнічний розвиток. Визнання Меджлісу кр.н-ду як повноправного представника його інтересів після проведення демократичних, під наглядом ООН та ОБСЄ, виборів на території Таврійської області.
2. Проведення адміністративної та топонімічної реформ. Впровадження поділу за культурним та економічним принципом на "Краї (землі)" (Слобожанщина, Наддніпрянщина, Запорожжя, Таврія тощо). Перейменування Кримського півострова на Таврійський, АР Крим - на Таврійську область, радянських топонімів на території півострова - на кримськотатарські та українські.
3. Після повернення Таврійського півострова з-під окупації:
1) Введення військово-цивільних адміністрацій (ВЦА). Проведення люстрації всіх місцевих посадовців. Активне сприяння виїзду росіян до себе на Батьківщину після сплати всіх податків, штрафів та боргів.
2) Позбавлення всіх громадян України, що брали участь у незаконних референдумах або працювали на агресора, виборчого права на 10-15 років.
3) Проведення кримськотатарськими організаціями виборів до Меджлісу під наглядом ВЦА, ООН та ОБСЄ. Визнання Україною, ООН та ОБСЄ легітимності Меджлісу.
4) Звернення Меджлісу до України, ООН та ОБСЄ про підтримку самовизначення кр. народу.
5) Звернення Меджлісу до ВРУ та Уряду України про запровадження адміністративно-культурної кримськотатарської автономії в межах Бахчисарайського району (округи).
6) Прийняття ВРУ Закону про адміністративно-культурну кримськотатарську автономію. Створення ВРУ та Урядом і надання фінансування (стаття у бюджеті) ВНЗ з кримськотатарською мовою викладання для підготовки вчителів, викладачів та спеціалістів для забезпечення потреб автономії.
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зываться украинским. Так что коренным народом Крыма являются не татары, а украинцы.
Правильно люди говорят, что Крыму нужно вернуть старое название - Крымская область.
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