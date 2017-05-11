 "Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Укринформу.
""Минск" является наилучшим форматом для сдержания Путина за столом переговоров. Однако, я скептически отношусь к тому, что Москва рассматривает "Минск", как настоящую возможность разрешения конфликта в восточной Украине. Это, скорее, путь для утверждения российских сторонников в регионе", - сообщил он.
Также Расмуссен убежден, что лучшим вариантом является сохранение нормандских партнеров, но также с привлечением США к переговорам.
"Должно быть четкое определение, какие достижения в этом должны быть и когда", - добавил экс-генсек НАТО.
Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что установление мира на Донбассе в значительной степени зависит от США и президента Дональда Трампа.
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Дохлі стєрхи не клюються, - українське народне прислів'я.
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За чверть століття в дипломатії і з цих років повних 5 у Вашингтоні не можу пригадати, щоб українського Міністра в один день прийняли відразу Президент, Віце-президент, і Державний секретар США. Люди, які розуміють, що таке Вашингтон, мабуть все ще щиро не можуть у це повірити. #зрадавсепропало має перебувати у стані клінічної смерті, а ті, хто все ще ворушиться мабуть знеміли від болю ... Але головне - це зміст діалогу з Адміністрацією США, який завдяки особистим контактам Президента і Міністра, а також Посла Валерій Чалий (Valeriy Chaly) залишається безпрецедентним... Цікаво, чи "альтернативні дипломати" тепер піднімуть тарифи? Чи перепрофілюються ... імовірно у ботів ...
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- Совет министров Евросоюза окончательно утвердил введение безвизового режима для Украины. Петро Порошенко об этом рассказал эмоционально и чертовски здорово.
- Министр иностранных дел Украины встретился с президентом США, вице-президентом США и госсекретарем США: обсуждения, помощь, партнерство.
- Укроборонпром подписывают меморандумы о сотрудничестве с турецкой стороной: электроника, тепловизоры, технологии, совместные разработки.
- мировые финансовые институты подтверждают рост экономики Украины.
А... И да, УнылойЛошади напомнили о санкциях и продемонстрировали рубильник, отключающий SWIFT.
P.S. Министр обороны Украины Степан Полторак прямо сейчас на встрече с делегацией Конгресса США. Тоже... не просто чай пьют.
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