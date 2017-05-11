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 Политика Украины
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 "Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен

расмуссен

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал Минские соглашения лучшим форматом для сдерживания президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Укринформу.

""Минск" является наилучшим форматом для сдержания Путина за столом переговоров. Однако, я скептически отношусь к тому, что Москва рассматривает "Минск", как настоящую возможность разрешения конфликта в восточной Украине. Это, скорее, путь для утверждения российских сторонников в регионе", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пришло время предоставить Украине оборонительное летальное оружие, - Расмуссен

Также Расмуссен убежден, что лучшим вариантом является сохранение нормандских партнеров, но также с привлечением США к переговорам.

"Должно быть четкое определение, какие достижения в этом должны быть и когда", - добавил экс-генсек НАТО.

Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что установление мира на Донбассе в значительной степени зависит от США и президента Дональда Трампа.





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Сдержать путлера можно уничтожив вооруженных сепарастов ,освободить территории вооруженным путем.А сейчас сделали гнойник из сепарастов на дамбассе который трогать нельзя из за перемирия.
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Найкращим і найбільшим стримуючим фактором для путіна є патріоти, які воюють за Донбас і за нас.
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словоблудие от рейсмуса ,как может быть "лучшим" тот формат.которы скепческое куйло не собирается выполнять...?лучший формат от Минска- БУДАПЕШТ....вернитесь и выполните...и ненадо придумывать лисапед...
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а Мишко Пенс вчера усадил Климкина на фотель из гей-оргиевских лент
"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 538
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А Будапештский меморандум - это шо было? какого хрена ты расмусен нам не сказал, что нужно было минские договорняки в 95м подписывать? послали бы тебя нах
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Sergíy Kyslytsya

За чверть століття в дипломатії і з цих років повних 5 у Вашингтоні не можу пригадати, щоб українського Міністра в один день прийняли відразу Президент, Віце-президент, і Державний секретар США. Люди, які розуміють, що таке Вашингтон, мабуть все ще щиро не можуть у це повірити. #зрадавсепропало має перебувати у стані клінічної смерті, а ті, хто все ще ворушиться мабуть знеміли від болю ... Але головне - це зміст діалогу з Адміністрацією США, який завдяки особистим контактам Президента і Міністра, а також Посла Валерій Чалий (Valeriy Chaly) залишається безпрецедентним... Цікаво, чи "альтернативні дипломати" тепер піднімуть тарифи? Чи перепрофілюються ... імовірно у ботів ...
"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 7215
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Лучший формат для сдерживания России - это "матерью всех бомб" по Кремлю, когда там Окурок во главе совещания своей клики сидит.
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Та даже если он в сортире сидит, так даже прикольней получится - замочить Окурка в сортире!
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Гораздо лучше минских соглашений это AH-64, FGM-148, Patriot, и тд., и тп.
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...с "калашами" против ядерных ракет ? ...или всё таки паритет с врагом как между Индией и Пакистаном ?
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Ну вот систематизируем, за одни-то сутки.

- Совет министров Евросоюза окончательно утвердил введение безвизового режима для Украины. Петро Порошенко об этом рассказал эмоционально и чертовски здорово.

- Министр иностранных дел Украины встретился с президентом США, вице-президентом США и госсекретарем США: обсуждения, помощь, партнерство.

- Укроборонпром подписывают меморандумы о сотрудничестве с турецкой стороной: электроника, тепловизоры, технологии, совместные разработки.

- мировые финансовые институты подтверждают рост экономики Украины.

А... И да, УнылойЛошади напомнили о санкциях и продемонстрировали рубильник, отключающий SWIFT.

P.S. Министр обороны Украины Степан Полторак прямо сейчас на встрече с делегацией Конгресса США. Тоже... не просто чай пьют.
"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 561
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Минские соглашения, как Ленин при совке - жил, жив и будет жить, а по сути мертвец!
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очередная бумажка не сдержит и не защитит от русских оккупантов...в реале и солдаты каждый день гибнут и территория так же оккупирована...но для Европы это вполне приемлемый результат,от минского соглашения выиграла прежде всего Европа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Минск" - лучший формат для сдерживания Путина, - Расмуссен
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