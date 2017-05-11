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 Печерский райсуд Киева отменил арест банковских счетов "Тедис Украина"

Печерский районный суд Киева 5 мая отменил арест счетов дистрибуционной компании "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис-Украина") в "Приватбанке" и "Райффайзен Банке Аваль".

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

29 марта суд решил арестовать денежные средства на 2 расчетных счетах в столичном филиале "Приватбанка".

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10 апреля суд арестовал счета "Тедис Украина" в "Приватбанке" и "Райффайзен Банке Аваль".

Компания "Тедис Украина" обратилась в суд с требованием отменить арест указанных счетов, так как, по ее мнению, арест наложен необоснованно.

4 мая суд отменил арест счетов в столичном филиале "Приватбанка", а 5 мая счетов в "Приватбанке" и "Райффайзен Банке Аваль", так как на судебном заседании следователь не возражал против удовлетворения ходатайства.

Кроме того, суд обязал следователей вернуть изъятые в ходе обыска складов в Сумах и Запорожье, табачные изделия.

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Напомним, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в "Тедис Украина". Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине, ее сеть состоит из 35 региональных подразделений.

Отметим, 30 марта с утра Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ разоблачила схему по особо крупному уклонению от уплаты налогов и незаконному выводу миллиардов гривен за границу: сейчас 1000 правоохранителей проводят обыски. "Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является в том числе гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" - "ЛНР". Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 гг. выведены 2 500 000 000 грн", - рассказал Луценко.

Позже, стало известно, что в рамках данного дела ГПУ проводит обыски в Антимонопольном комитете.

Вместе с тем, Аваков комментируя причастность АМКУ к схеме финансирования террористов заявил: "Общество вправе потребовать отставки".

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.

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Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".


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вот и договорились!!! и ни каких тебе монопольных штрафов!!!
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