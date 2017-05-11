 "Родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Они почему-то в "новоросский" рай не едут", - министр Рева

Об этом министр соцполитики Андрей Рева заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Как только мы начинаем бороться с этим явлением ("пенсионным туризмом" - ред.), сразу появляются правозащитники и кричат, что мы нарушаем права людей. Говорят: "Вы назначили пенсии, закройте глаза на все и выплачивайте". Такая у них позиция. Мы им начинаем объяснять, что в стране есть закон", - заявил Рева.
Министр пояснил, что согласно закону если любой украинский пенсионер меняет место жительство, то его пенсионное дело пересылается и уже по этим материалам начинают ему выплачивать пенсию. В случае с приезжими из оккупированных территорий эта схема не работает.
"Это классическая схема, которая действует по всей Украине. Вот к нам приезжает гражданин из Донецка и говорит: "Я бросил все, вынужден бежать от войны, пожалуйста, заплатите мне пенсию". Донецк - это территория Украины? Да. Мы можем сделать туда запрос и получить пенсионное дело? Нет. Там ликвидированы украинские органы делопроизводства. Пенсионный фонд тоже. Материалы остались в Донецке, а человек здесь. В такой ситуации мы придумать систему, при которой без этого платить пенсию. Поэтому даем ей статус внутренне перемещенного лица и без материалов дела начинаем платить пенсию по временной схеме", - рассказал министр.
При этом, по его словам, если такой человек вернется обратно на оккупированную территорию, то проконтролировать получение им пенсии не возможно.
"Мы же не знаем, что с этим человеком. Она могла умереть. Там же ЗАГСов тоже нет, чтобы был реестр. Мы не знаем, что с ней, а нам никто не сообщает. Тем более, если там есть родственники, которые получают ее пенсию, нас отнюдь не проинформируют. Или, когда человек туда приехал, у него забрали карточку, посадили в подвал, а деньги получают два боевика и делят между собой. Мы об этом можем узнать? Нет. Я могу продолжать моделировать ситуации. Однако в законе записано: Если такой гражданин более 2 месяцев находится на неподконтрольной территории, мы отменяем статус внутренне перемещенного лица. Соответственно, на законных основаниях прекращаем выплату. Вот почему эти люди ездят туда-сюда. А мы не можем им запретить. Вот сейчас СБУ передала списки людей, которые более 2 месяцев находятся на неподконтрольной территории, и выплаты прекратились. Уже крик стоит: "Возбуждено права!" Знаете, что бы вы ни делали, всегда найдется тот, кто будет этим недоволен", - отметил министр.
"В Минских соглашениях есть восьмой пункт и одиннадцатый пункт. То есть когда Украина говорит, что мы сначала восстановим границу, а затем проведем выборы, немцы отвечают: "Проведение выборов - это четвертый пункт, а восстановление границы - одиннадцатый. Надо двигаться по списку". Поэтому, когда говорят о восьмом пункте, который касается социальных выплат, то есть вопрос: а семь предыдущих выполнены? Почему же нас так "гонят в шею" в обход начальных? А в них четко записано: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, амнистия, выборы, восстановление органов власти, то есть там появляется Пенсионный фонд, а уже потом соцвыплаты. Однако они нам говорят: "Вы сначала платите". Такая двойная "бухгалтерия" получается. В том-то и вся проблема", - подчеркнул Рева.
По его словам, в 2016 году СБУ передала списки 460 тысяч граждан, которые вообще не пересекали линию разграничения.
"По идее, как внутренне перемещенные лица, они должны были пройти через эту линию, прийти в Пенсионный фонд, написать заявление и получать пенсию. Но они не пересекали линию разграничения! Вот теперь представьте себе: заходит Украинская армия в Донецк, например, баба Маня приходит в Кировское управление Пенсионного фонда и пишет заявление: "Прошу вас выплатить мне пенсию с августа 2014 по настоящее время". Ей отвечают: "Да мы вам платили, как внутренне перемещенному лицу". На что она просит показать ее заявление. А то уже написано от имени или работником Пенсионного фонда, или кем-то другим. Поэтому мы будем вынуждены ей заплатить. Хорошая схема? Я могу еще несколько подобных привести. Когда к нам приезжают международные наблюдатели, я им объясняю эту ситуацию. Они мне в ответ - лозунги о нарушении прав человека. Я спрашиваю: "А когда человек сидит на подвале с нашей пенсией, это не нарушение прав человека? Вот вы говорите о социальных гарантиях. А право на жизнь, личную безопасность мы ему не должны гарантировать?! Это же такой же гражданин Украины. Если по объективным причинам мы этого не можем сделать, почему от нас требуете, чтобы мы на все остальное закрыли глаза, а гарантировали исключительно социальные права?! Так нам что, возить деньги боевикам?! Как Путин говорит, там же воюют шахтеры и трактористы? Среди них есть и пенсионеры. Сейчас они хотят получать пенсию. Мы отвечаем: "Пожалуйста, мы вас ждем в Днепре, Запорожье. Приезжайте!" Что-то они не едут. Кстати, Плотницкий - военный пенсионер. Давайте и ему будем платить пенсию! А чего нет?! Он - гражданин Украины. Мы же и его права нарушаем! Я вот смотрю и думаю: как это нам не стыдно?! Если послушать тех международных товарищей, значит, нам еще нужно туда приехать и извиниться перед ними за то, что пенсии не выплачиваем. Вот родители Захарченко получают пенсию на нашей территории. Их сынуля там себя президентом назвал (в палате №6 все Наполеоны и президенты), а они почему-то в "новоросский" рай не едут" - заключил министр.
Подробнее читайте в интервью: "МІНІСТР СОЦПОЛІТИКИ АНДРІЙ РЕВА: ДЕФІЦИТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У 145 МІЛЬЯРДІВ - ЦЕ БІЛЬШЕ, АНІЖ МИ ВИТРАЧАЄМО НА ОБОРОНУ"
472 3
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР(13)
В течение майских праздников два боевика на Донбассе покончили с собой, - ГУР(0)
В "ДНР" хотят ограничить ввоз автомобилей из РФ, Абхазии и Южной Осетии, - ИС(32)
На заседании Конституционной комиссии Украины обсудят изменения в Основной закон в части Крыма, - Чубаров(75)
"Расстройства психики". Захарченко был пациентом психбольницы в Харькове? ДОКУМЕНТ(0)
Российская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе(78)
Доходы жены марионеточного "главы" Крыма Аксенова выросли за год в 10 раз(16)
Ответить
Ответить
Ответить