 На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опублиованном в Facebook
"9 мая были арестованы боевики 9 отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" (Новоазовск) 1 АК и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК за осуществление стрельбы по гражданским объектам в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
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а можно просить, тех кто обстреливал и обстреливает киевских район с площадки и кабельного, когда арестуют... очень интересуемся...
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к Президенту, который не борется с коррупцией и позволяет унижать наших фронтовиков любителям мертвечины, т.е. любителям фейковых фронтовиков, любителям врагов Украины....
в Англии, принц служил в армии, и не для отмазки, а при боевых действиях.... потому что если его соотечественники могут погибнуть, как он может прятаться за спинами тех, кто его кормит??!!....
а у нас, как стал при власти, так сразу становится мразью, от вседозволенности и халявного бабла.... так же становятся "хозяевами жизни", и нас с вами, их дети и прихлебатели - вот что удивительно и непозволительно должно быть!...
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