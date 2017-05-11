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Все про:боевик (18648) Минобороны (5051) обстрел (6182) пьянство (751) разведка (1710)

 На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР

боевик

В течение майских праздников среди боевиков 1АК зафиксированы многочисленные случаи самовольного оставления боевых постов с оружием и совершения правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опублиованном в Facebook

"9 мая были арестованы боевики 9 отдельного штурмового мотострелкового полка "морской пехоты" (Новоазовск) 1 АК и 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК за осуществление стрельбы по гражданским объектам в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

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Так вот кто борется с боевиками .... интересно девки пляшут .....
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они этим с 14 года занимаются . Всех арестовали ?
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Сегодня шабаш в лугандонии,гадавщина рехверендума
На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР - Цензор.НЕТ 6840

На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР - Цензор.НЕТ 2519

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может пора с халявой на коммуналку заканчивать ? Пусть их ввх содержит
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Там стоны,шо пипец,после блокады начали сосать конкретно,если бы это сделали раньше и не платили помощи та пенсии дыра бы умерла
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Мабуть після параду"мракобесия" в донецьку від побаченого липового хенерала на трибуні на херойство потягло.
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ну и зря, я бы наградил...)
а можно просить, тех кто обстреливал и обстреливает киевских район с площадки и кабельного, когда арестуют... очень интересуемся...
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Бардак . Петя , в Украине есть деньги , чтобы перейти на контрактную армию . Дети с образованием - это элита и будущее Украины , а не мясо для войны с ватными уродами .
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Сколько примерно денег необходимо, чтобы перейти на контрактную армию?
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ну,то есть ты до этого не интересовался...шо почем.
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это печально, но какие могут быть вопросы к Президенту, сын которого фотографируется в провокационной футболке, причина не важна....
к Президенту, который не борется с коррупцией и позволяет унижать наших фронтовиков любителям мертвечины, т.е. любителям фейковых фронтовиков, любителям врагов Украины....
в Англии, принц служил в армии, и не для отмазки, а при боевых действиях.... потому что если его соотечественники могут погибнуть, как он может прятаться за спинами тех, кто его кормит??!!....
а у нас, как стал при власти, так сразу становится мразью, от вседозволенности и халявного бабла.... так же становятся "хозяевами жизни", и нас с вами, их дети и прихлебатели - вот что удивительно и непозволительно должно быть!...
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Украина - наша страна . Надо её строить и очищать от паразитов .
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Оперативное фото... перед задержанием...
На Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР - Цензор.НЕТ 1872
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нормально так...статья про беснующихся сепаров,а в коментах гасят друг друга...патриоты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе арестовали боевиков, которые в пьяном виде обстреляли гражданские объекты, - ГУР
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