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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3871) Одесская область (1490) ГФС (2804)

 В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Управления защиты экономики областного управления Национальной полиции задержали на взятке директора филиала одного из государственных предприятий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, в полицию поступило заявление от гражданина о противоправных действиях директора госпредприятия, который требовал неправомерную выгоду за подготовку и выдачу технической документации. По данному факту следствием Приморского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

"Злоумышленник был задержан оперативниками Управления защиты экономики и следователями полиции при получении 6,5 тысячи гривен за подготовку и выдачу геодезической документации, необходимой для раздела земельного участка", - рассказала Калиновская.

В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн 01

В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн 02

В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн 03

В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн 04




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ну все.
корупція в Україні подолана.
тепер заживемо по-новому)
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Це затримання буде золотими літерами вписане в історію викорінення хабарництва в Україні "реформованою" поліцією пана Авакова..
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я вибачаюсь, а десятки міл'ярдів гривень, виведених за допомогою сатановської в офшори за схемою "рефінансування" збанкрутілих нині банків нікому не цікаві?
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шесть с половиной тысяч - оборвана цепь зла
шесть с половиной тысяч - ликуй теперь страна
миллиард пусть не волнует, и не волнует два
ужасна филиалу в шесть с лишним тысяч мзда...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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