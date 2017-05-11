 В Одесской области директор филиала госпредприятия задержан на взятке 6,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в полицию поступило заявление от гражданина о противоправных действиях директора госпредприятия, который требовал неправомерную выгоду за подготовку и выдачу технической документации. По данному факту следствием Приморского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
"Злоумышленник был задержан оперативниками Управления защиты экономики и следователями полиции при получении 6,5 тысячи гривен за подготовку и выдачу геодезической документации, необходимой для раздела земельного участка", - рассказала Калиновская.
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корупція в Україні подолана.
тепер заживемо по-новому)
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шесть с половиной тысяч - ликуй теперь страна
миллиард пусть не волнует, и не волнует два
ужасна филиалу в шесть с лишним тысяч мзда...
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