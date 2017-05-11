 Пришло время предоставить Украине оборонительное летальное оружие, - Расмуссен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Укринформу.
"Убежден, что сейчас пришло время для союзников по НАТО, и особенно для США, предоставить Украине оборонительное летальное оружие. Это будет эффект сдерживания перед вооруженными силами, которые поддерживает Россия", - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что отстаивает позиции относительного того, чтобы США предоставили Украине особый статус.
"Я также отстаиваю позицию, чтобы США предоставили Украине особый статус, так называемого, "главного союзника" (MNNA) вне членов НАТО. Это не предоставит гарантий безопасности для Украины, но обеспечит потенциальный доступ к некоторым видам вооружений, а также, что наиболее важно, это станет мощным сигналом России об обязательствах Вашингтона в отношении Украины.
Если особый статус главного союзника вне членов НАТО будет предоставлен, это также будет означать со стороны Вашингтона поддержку членства Украины в НАТО и безальтернативность этой перспективы", - подчеркнул экс-генсек НАТО.
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Епто опиять всЁ украдуть, пропьють и сепарам отдатуть за даром. А сепары потом за 3 дня доИдутЬ до Киева.
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Будни сверхдержавы: на Ямале дети застряли на льдине в луже посреди двора. Пришлось вызывать спасателей МЧС
https://twitter.com/oldLentach/status/862318003991588866
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Президент России подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В качестве примеров приведены новостные агрегаторы, соцсети, мессенджеры и «сайты в сети интернет». Подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан».
Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».
Был там последний глоток свободы и ... теперь удавка на шее.
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