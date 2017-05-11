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 Политика Украины
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 Пришло время предоставить Украине оборонительное летальное оружие, - Расмуссен

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что НАТО может предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Убежден, что сейчас пришло время для союзников по НАТО, и особенно для США, предоставить Украине оборонительное летальное оружие. Это будет эффект сдерживания перед вооруженными силами, которые поддерживает Россия", - сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что отстаивает позиции относительного того, чтобы США предоставили Украине особый статус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал США поддержать Украину летальным оружием и статусом союзника

"Я также отстаиваю позицию, чтобы США предоставили Украине особый статус, так называемого, "главного союзника" (MNNA) вне членов НАТО. Это не предоставит гарантий безопасности для Украины, но обеспечит потенциальный доступ к некоторым видам вооружений, а также, что наиболее важно, это станет мощным сигналом России об обязательствах Вашингтона в отношении Украины.

Если особый статус главного союзника вне членов НАТО будет предоставлен, это также будет означать со стороны Вашингтона поддержку членства Украины в НАТО и безальтернативность этой перспективы", - подчеркнул экс-генсек НАТО.


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С приставкой "ЭКС" оно конечно можно всё что угодно говорить ....
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Нее, все что угодно говорить можно только если козлотролль ольгинский.
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Так там хрен поймёшь,кто из них ольгинский,то-ли Трамп,то-ли Ли Пен......
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Судя по первому месту Украины в Мире по уровню коррупции и нищеты народа,смертности и богатству власти тьма уже сгустилась...
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И где ж ты был раньше с этими светлыми мыслями?! В 2013-ом, к примеру?!
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Ага,пришло время душевного разговора после вкусного обеда ....
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то е так, конечно же. Но Расмуссен , даже "в запасе", человек очень авторитетный для политических кругов...
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Ну, не могли все сегодняшние новости типа безвиза, Климкина у Трампа, летального оружия и прочего образоваться на 9-е мая, а? Многомиллионный салют взрывающихся руснявых пуканов был бы тогда очень уместен.
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"Совпадение? Не думаю" Но как Лаврова-то обидели, это же надо было такой троллинг для росиси сделать.
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исче кусок дерьма слева в районе дойки лошадинной гляди да замрет у конеподобного тАварисча
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Важно его сосредоточить в одном месте , можно даже в Балаклее или поближе в Сватово .
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Зрада здрадная!
Епто опиять всЁ украдуть, пропьють и сепарам отдатуть за даром. А сепары потом за 3 дня доИдутЬ до Киева.
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другими слова, Западу СНОВА придется помочь оружием стране, ведущей войну с фашизмом....
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Лентач‏ @oldLentach

Будни сверхдержавы: на Ямале дети застряли на льдине в луже посреди двора. Пришлось вызывать спасателей МЧС

https://twitter.com/oldLentach/status/862318003991588866
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Хорошая новость. А Пэдро даст разрешение на его использование? Или снова объявит прекращение огня в одностороннем порядке и отвод вооружений? ХЗ.
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А тем временем на росиси, в стиле "у нас вчера от имени народа опять подрожала колбаса":
Президент России подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В качестве примеров приведены новостные агрегаторы, соцсети, мессенджеры и «сайты в сети интернет». Подобные меры необходимы для «формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан».
Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».
Был там последний глоток свободы и ... теперь удавка на шее.
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И вдогонку, как выясняется VPN и прочее шифрование попадает там под запрет. Удавка затягивается, но штатный "русский народ" в комментах все это одобряет и не забывает обосрать безвиз для Украины.
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Нє ну киздіти це не мішки ворочить, у нас он стунга на стунзі, молот молота поганяє, вільха вільху береже, оплоти в кожному сараї, буцифали немає куди дівати, мрії, ани, а вони - пора дать їм пєстіки. Шоб ви бляді всі показились, не будемо ми з братьським наротом воювати, фошизд непройдьот, торгуєм заради жиру, ой миру, гги, да ж петю?
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Зачем ? Нам надо помочь строительной техникой , для строительства СТЕНЫ .
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для ЕС это логично, предоставили безвиз, предоставят и летальное оружие. А как иначе-то? Ведь москали так много сделали для того, чтобы Россия и Украина никогда не были вместе, что доверию ЕС теперь ничего не мешает.
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главное, что Будапештский меморандум не мешает, исходя из этого на остальное вполне можно забить
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думаю, ничего не дадут, пока в Киеве не будет ПО-НАСТОЯЩЕМУ украинская!!! власть.
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ну будемо мочкувати рашистів, алеж це мало, ще б масква-бад спалити треба...!!))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПришло время предоставить Украине оборонительное летальное оружие, - Расмуссен
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