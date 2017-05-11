 "Глуховеря патриот до мозга костей. Я всецело ему доверяю", - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал назначение нового главы Нацполиции Днепра Виталия Глуховери.
"У нас соцсети ни за что не отвечают. У нас блогер публикует очередную чушь и все кидаются в этом направлении. Глуховеря еще в 2014 году был назначен мною, как профессионал и как человек, который был в состоянии взять ситуацию под контроль. При нем Днепр перестал быть сепаратистским городом. Он стал прифронтовым городом. Он выдержал тяжелейшую нагрузку. Да, Глуховеря седой человек, да, он родился в СССР также как и я. И да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ сборной СССР по велотреку. До пят. И это основание для того, чтобы нести вот эту чушь? Это человек патриот до мозга костей", - сказал Аваков.
Глава МВД выразил свое доверие новому главе полиции Днепра.
"Я всецело ему доверя. У нас не так много офицеров, которые способны держать удар в таком серьезном регионе, которым является Днепр", - отметил министр.
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а то кушать не могу
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а що пан міністр патріот?
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Глуховеря уголовный ПРЕСТУПНИК!
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