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 Политика Украины
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 "Глуховеря патриот до мозга костей. Я всецело ему доверяю", - Аваков

Глава МВД прокомментировал провокации в соцсетях против новоназначенного главы полиции Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал назначение нового главы Нацполиции Днепра Виталия Глуховери.

"У нас соцсети ни за что не отвечают. У нас блогер публикует очередную чушь и все кидаются в этом направлении. Глуховеря еще в 2014 году был назначен мною, как профессионал и как человек, который был в состоянии взять ситуацию под контроль. При нем Днепр перестал быть сепаратистским городом. Он стал прифронтовым городом. Он выдержал тяжелейшую нагрузку. Да, Глуховеря седой человек, да, он родился в СССР также как и я. И да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ сборной СССР по велотреку. До пят. И это основание для того, чтобы нести вот эту чушь? Это человек патриот до мозга костей", - сказал Аваков.

Глава МВД выразил свое доверие новому главе полиции Днепра.

"Я всецело ему доверя. У нас не так много офицеров, которые способны держать удар в таком серьезном регионе, которым является Днепр", - отметил министр.

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Такой же патриот как и Аваков, Петя, Сеня, Витя и т.д.
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Там патриот на патриоте патриотом погоняет ,такие себе патриоты сладкой жизни за счёт народа Украины ....
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А до этого ели сковырнули в Виннице еще одного патриота Швецова
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100 процентов.Сабаков петушенко это шушваль антиукраинская.это они дают команду бить патриотов в Днепре
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Біда в тому, що більшість українців Авакову не вірять. Тож, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти.
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Гройсмана добавьте пжста

а то кушать не могу
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с некоторых пор сабаков стал доверенным лицом свиньи.не вылазит с кабинета и раздает всем указания в том числе банкирам юристам экономистам менеджерам
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В наше время время патриотов хватает, вопрос в нехватке во власти патриотов именно Украины.
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печально когда мусор сабаков становится государственным деятелем
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аха...ха....тоже ты говоришь и про голубана....это наталкивает на определенные мысли....
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Аваков,вы все воры,подонки,негодяи и мрази до мозга костей !!!!!
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Такой же как и ты Аваков,Глуховеря патриот до мозга костей только одного-капусты
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По капусте там главный кролик-строитель невидимых стен !!! Хотя и остальные в этом деле фишку рубят ...
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Предыдущий главмусор из Днепра был патриотом не до мозга костей выходит?
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патриоти різні бувають!
а що пан міністр патріот?
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Одна відмінність - тоді в Дніпрі був пан Корбан, котрий був куратором силових структур.. Він завжди міг підібрати дієві методи, слова та аргументи для сепаратистів.. Тепер пана Корбана в Дніпрі немає.. Нажаль..
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Приказка: "Не хвали третього дня, а хвали третього року" до слів Авакава, на мою думку, дуже влучна. Поживемо-побачимо.
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СТОПУДОВО ПОЦРИОТ ! Как и ОТБРОСКИН ! За соевого они готовы сдохнуть .И сдохнут !!!
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ректор Днепропетровского Государственного университета внутренних дел ...поступают все по честному , без денег
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С 2010 по 2013 работал в рассеи,после оккупации мотался в крым,канешно патриот,только чей
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вот только мозга в костях нет...только погоны и бабло
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Если так говорит аваков, сразу нужно проверять, у него понятие патриот сильно извращенное…
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доверять тому, кого хвалит тот, кому ты не доверяешь?
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Каждый понимает слово "патриот"по разному. Например Авакян точно не патриот, поэтому доверия к нему нет. А с этим новым"патриотом" от Авакяна которому наверное сны из прошлой совковой жизни снятся будет понятно через некоторое время. Авакян задаёт всем своим подчиненным" патриотизм" по аваковски.
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аваков не соврал. просто забьіл уточнить, какой именно страньі он патриот)
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по авакову -патриот УКРАИНЫ это маргинал,радикал и отморозок,
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В Днепре все ждали чуда . Чудо не случилось , появились на дорогах "бывшие" в кожанках и новые с мигалками . Народ в нашем городе не понимает , кто в законе , а кто нет .
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ну пипец просто, как детишки в детском садике, прям... жаль слуги украинского народа не получили классического образования и не знают о древнегреческом мудреце Фалесе, который утверждал: "поручись и пострадаешь". А все безыдейность. Нет идей вот и гуляются в рулетку, в "верю-не верю", даже школьники первых классов начиная с первой четверти обучения с подобного просто смеются. Жалко только ставки народные в этом гульбище, народу если что не так все и разгребать. И умных ведь нет, чтобы загодя подстраховаться. Боже, береги Украину, вся надежда на Небесное Воинство в таких условиях...
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Сам Авков давно уже потерял доверие народа, ему только Порошенко доверяет.
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Саша не был святым , но он любил Украину .
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доверие сабакова - еще один дополнительный минус. лучше бы оно молчало.
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Дело в том что тебе уже никто не доверяет ! Будь мужчиной - уйди уже , мусор !
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такие заявления уже совсем не смешны!!! это не патриотизм! это сродни "коммунистическому капитализму" - о котором мечтала вся верхушка ссср и при котором живёт вся наша верхушка!!!
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пляяаааа, что несет этот питарас...?!! Коломойский ОПЛАТИЛ, и немалыми деньгами!!! некоторую лояльность ментов во время ПОСЛЕ майдана, в условиях агрессии и провокаций в Днепре! Эта купленная "лояльность" давно КОНЧИЛАСЬ! потому что Вонючий Шоколад ИЗБАВИЛСЯ от Коломойского! А вообще-то Глуховеря КАК РАЗ ТОТ МЕНТ (именно он ЛИЧНО, пля!) который и организовывал зверское избиение титушками демонстрантов в Днепре во время Майдана!!
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мало того, половина тех "титушек" были его курсантами, из его ментовского ВУЗа!
Глуховеря уголовный ПРЕСТУПНИК!
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Насторожують всього два слова - патріот і прохфесіонал. А так всьому вірю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Глуховеря патриот до мозга костей. Я всецело ему доверяю", - Аваков
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