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 В течение майских праздников два боевика на Донбассе покончили с собой, - ГУР

суицид застрелился

В подразделениях боевиков "Л/ДНР" растет количество происшествий из-за снижения морально-психологического состояния личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опублиованном в Facebook

Так, по данным украинской разведки, в течение майских праздников, во 2 АК было совершено два самоубийства.

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Отмечается также, что с целью предотвращения дальнейшего снижения морально-психологического состояния личного состава, 10 мая с.г. российское оккупационное командование в экстренном порядке организовало сбор офицеров-психологов, с которыми проводятся занятия по профилактике суицида и других правонарушений.



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