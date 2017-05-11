 В течение майских праздников два боевика на Донбассе покончили с собой, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опублиованном в Facebook
Так, по данным украинской разведки, в течение майских праздников, во 2 АК было совершено два самоубийства.
Отмечается также, что с целью предотвращения дальнейшего снижения морально-психологического состояния личного состава, 10 мая с.г. российское оккупационное командование в экстренном порядке организовало сбор офицеров-психологов, с которыми проводятся занятия по профилактике суицида и других правонарушений.
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