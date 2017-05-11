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Все про:энергетика (952) уголь (661) Минэнергоугля (494) Насалик (122)

 Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии на месяц

О соответствующем решении попросил глава Минэнергоугля Насалик.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр энергетики Украины Игорь Насалик обратился к Кабинету министров с просьбой продлить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц.

"У нас уже три месяца действуют чрезвычайные меры. Должен сказать, что сегодня на складах находится 2,2 млн тонн угля. Это ровно столько, сколько мы имели осенью для подготовки к осенне-зимнему периоду. Кроме того, вклад атомной энергетики за апрель составил 62,5%. А в воскресенье мы установили абсолютный рекорд - 68%. При этом, в мае прошлого года - этот показатель составил 47%. Все эти меры дали возможность сэкономить 1,7 млн тонн угля", - сказал он.

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В свою очередь Кабинет министров принял решение продолжить чрезвычайные меры в энергетике после доклада Насалика.
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А что, молдованам еще больше энергии понадобилось?
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цифры кадры решают все! так сралин говаривал!
а шо там цифрами в третьем абзаце без стимуляции)) мозга, я не пойму -- но видно перемога!
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Кабмину всё равно в каком режиме воровать .....
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Сделайте Ахметке подарок - киловатт электроэнергии по 10 грн. Через три месяца будете уголь продавать... для генерации он уже не понадобится(((
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Там это,два боевика покончили с собой, а Цензор не дает почтить их память бетон им пусть будет ватником!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии на месяц
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