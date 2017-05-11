 Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии на месяц

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр энергетики Украины Игорь Насалик обратился к Кабинету министров с просьбой продлить чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц.
"У нас уже три месяца действуют чрезвычайные меры. Должен сказать, что сегодня на складах находится 2,2 млн тонн угля. Это ровно столько, сколько мы имели осенью для подготовки к осенне-зимнему периоду. Кроме того, вклад атомной энергетики за апрель составил 62,5%. А в воскресенье мы установили абсолютный рекорд - 68%. При этом, в мае прошлого года - этот показатель составил 47%. Все эти меры дали возможность сэкономить 1,7 млн тонн угля", - сказал он.
В свою очередь Кабинет министров принял решение продолжить чрезвычайные меры в энергетике после доклада Насалика.
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цифрыкадры решают все! так сралин говаривал!
а шо там цифрами в третьем абзаце без стимуляции)) мозга, я не пойму -- но видно перемога!
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