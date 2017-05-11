 Беца о визите Климкина в Вашингтон: У американской стороны есть четкое понимание того, что такое российская агрессия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
"Обсуждалась ситуация на Донбассе и выполнение минских договоренностей. У американской стороны есть четкое понимание, что такое российская агрессия и насколько она является угрожающей… Обсуждался также вопрос привлечения американской стороны к урегулированию ситуации (на Донбассе. - Ред.), в том числе и к "нормандскому формату", - сказала она.
Она также отметила, что американская сторона в который раз четко подтвердила свою неизменную позицию о поддержке Украины в противодействии российской агрессии, поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ.
"Это очень важный визит, который состоялся на таком высоком уровне", - подчеркнула М.Беца.
Как сообщалось, Д.Трамп принял в Белом доме П.Климкина и обсудил с ним ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с М.Пенсом.
1223 24
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО(50)
Киев пригласил конгрессменов США воочию увидеть последствия российской военной агрессии на Донбассе, - Ирина Геращенко(30)
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО(8)
Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения, - Белый дом(88)
Что Украине следует предлагать нашим американским и европейским партнерам(0)
Беспилотник боевиков на ясиноватском направлении сбили украинские военные. ВИДЕО(49)
ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов банка в России, - Данилюк(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Нормандский формат может быть расширен за счет США Посольство Украины в СШАFacebook
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к нормандскому формату.
Больше читайте здесь: http://zn.ua/POLITICS/klimkin-v-vashingtone-obsuzhdal-privlechenie-ssha-k-normandskomu-formatu-247919_.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но это отнюдь не факт
СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ. ПОЧЕМУ У ТРАМПА ЗАБЫЛИ СКАЗАТЬ, С КЕМ ЛАВРОВ ПРИЕХАЛ В БЕЛЫЙ ДОМ
11 Мая 2017
Миру показали то, что он ожидал увидеть. Но за закрытыми дверями Овального кабинета обсуждали сделку
На следующий день после внезапной отставки директора ФБР Джеймса Коми, накануне запросившего Конгресс об увеличении ассигнований на расследование российских связей команды Дональда Трампа, в Вашингтон пожаловал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
С одной стороны, по результатам встречи Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном ведомство последнего выдало довольно сдержанный и сухой пресс-релиз, который выглядит как свидетельство того, что нынешняя администрация США никоим образом не намерена идти на договорняки с Россией.
...Что до Украины, Тиллерсон подчеркнул необходимость продвижения к полной имплементации Минских соглашений, заявив, что "санкции (против России) останутся, пока Москва не отменит действия, которые их запустили". Казалось бы, все путем.
Вот только с другой стороны, складывается такое впечатление, что за релиз выдается заготовка-шаблон, не претерпевшая серьезной редактуры по результатам общения. Миру дали, в сущности, то, чего он ждал, - не более.
Ощущение ширмы усилил визит Лаврова в Белый дом. Собственно, независимо от хода переговоров с госсекретарем, главное происходило в Овальном кабинете. И это главное было странным.
О чем упомянуть забыли и у Тиллерсона, и у его босса- нет ни слова о том, что вызывает нервную дрожь у множества людей в Вашингтоне. Вопрос вмешательства России в прошлогодние президентские выборы совершенно нигде не упоминается. Можно предположить, хотя Белый дом такое предположение не комментирует, что эта тема все-таки обсуждалась, но была исключена из релизов по согласованию с Москвой.
Трамп и Путин, по крайней мере, в вопросе российского вмешательства в избирательный процесс, играют на одной стороне: первому скандал угрожает потерей кресла, второму - дальнейшей конфронтацией с Западом.
Встреча Трампа с Лавровым в этих обстоятельствах, да еще и в свете отставки Коми, больше походит на сверку часов. Особенно если учесть, что сама отставка произошла в тот же день, когда помощники Майкла Флинна, экс-советника по национальной безопасности Трампа, получили повестки в рамках расследования его связей с Россией, и через день после того, как выяснилось, что несколько сотрудников Трампа не передали сенатскому комитету по разведке некие записи, запрошенные в рамках расследования связей между избирательной кампанией их босса и Россией.
Вишенкой на этом торте является тот факт, что на встрече Трампа с Лавровым присутствовал российский посол Сергей Кисляк. Этот человек вызывает потрясающую амнезию у представителей нынешней администрации США. О разговорах с ним забыл в свое время Флинн. О встречах с ним не смог вспомнить генпрокурор Джефф Сешнс, порекомендовавший Трампу отправить Коми в отставку под предлогом процессуальных нарушений в расследованиях против Хиллари Клинтон. Наконец, о нем забыл и сам Трамп - в том смысле, что Белый дом счел возможным опустить столь пикантную деталь, как участие Кисляка в аудиенции. Правда, русские опять сделали ему неудобно: посольство РФ в Вашингтоне опубликовало в своем Твиттере фото, на котором Трамп пожимает руку Кисляку в Овальном кабинете. А вскоре родное издание фотографа - ТАСС - опубликовало снимок всей смеющейся троицы. Это при том, что для американских СМИ встреча была закрытой.
Причина этой потери памяти проста. И действующие, и отставные сотрудники американских спецслужб неоднократно заявляли, что Кисляк возглавляет российскую резидентуру в США и лично занимается вербовкой. Любопытный выстраивается ряд первых зарубежных контактов Трампа в роли президента: Ангела Меркель, Тереза Мэй, Си Цзиньпин, Сергей Лавров (что само по себе выглядит как большой аванс Москве, но вполне соответствует этикету - ведь Путин Тиллерсона принял) и... признанный российский шпион. Для публики это куда более красноречивая характеристика взаимоотношений нынешней администрации США с Кремлем, чем пресс-релизы. Особенно если учесть, что неизвестно, встречался ли Трамп с Кисляком ранее: при нем Белый дом перестал публиковать журналы посещений.
Вполне можно допустить, что зажатые в тиски истеблишмента "деловые люди", как охарактеризовал Тиллерсона и Трампа Лавров, пытаются провернуть очередную взаимовыгодную сделку, пользуясь тем, что у кремлевского визави пунктик на кулуарных договоренностях. Здесь стоит упомянуть, что после россиян в гости к Трампу пожаловал Генри Киссинджер, большой друг Кремля и большой мастер подобных сделок.
Но дойдет ли кривая до очередной попытки перезагрузки и какую кто за нее заплатит цену, станет ясно в июле: после встречи Лавров заявил, что Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20 в Гамбурге.
Ответить
Ответить