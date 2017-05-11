 "Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр соцполитики Украины Андрей Рева сообщил о подробностях провокации, которая произошла в Киеве в офисе ОУН .
"Информацию о том, как товарищи, которые называют себя патриотами, целились в толпу из гранатомета "Муха", про то, как зиговали из окна, снимал телеканал "Russia Today". И на страны СНГ и на заграницу, где работают кремлевские пропагандисты. Я хочу задать вопрос: кто дискредитирует сегодня Украину? Кому это выгодно? Люди собрались в центре города с разными мотивами. Многие просто пришли почтить память... И в это время они зигуют из окна, бросают разные предметы, а потом заявляют, что во всем виновата полиция. Это просто подло и низко", - сказал он.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что не снимает ответственности за недоработки.
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Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход"(133)
16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева(20)
Кабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам(43)
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева(120)
"Хочешь идти на пенсию в 60 лет — заработай ее" — Рева(0)
Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ(30)
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева(153)
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"Свобода" вже обісралась по повній, може й ці те ж саме.
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Потому идиот, который зиговал и демонстративно вылез с тубусом - такая дурь сама в голову навряд ли бы пришла.
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Где можно посмотреть этот сюжет рашки тудей?
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Только мало.
Эти ублюдки схавали грязных, кровавых денег и делали за них картинку для рашкопропагандонов.
Мрази продажные.
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хай бьі они лучше занимались непосредственньіми обязанностями, а не воевали с коноплями и искали бактерии в грецких орехах.
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все по старому робить. по накатаному..... я особисто йому не вірю і не повірю !
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«Мы высунули тубус в окно. У нас три тубуса пустых от «Мухи», винтовка, когда они выбивали двери. Чтобы обратить хоть какое-то внимание. Нам выбивали двери уже два часа, ребята знали, что там тубусы. Полицейские нам не объясняли, почему выбивают двери, почему штурмуют. Понятно что нам было нужно привлекать внимание» - отметил Коханивский.
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Может банально идиот был.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (Самуэл Джонсон)
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https://www.youtube.com/watch?v=vKdZBlfG88I
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А я хочу задати запитання ХТО ВПУСКАЕ В КРАЇНУ МОСКАЛЬСЬКИХ УЇБАНІВ РАШАТУДЕЙ ГАВНОНЬЮЗ І ТД І ТП???????
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Долг "Роснефти" к концу первого квартала был 80 млрд долларов, или 4,6 триллиона рублей http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-rosnefti-vyros-do-4-6-trilliona-rubley-1001999246 … ОЙ
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нас в донецке, если появлялись расейские журнашлюхи где, люди были не чеку - значит что то затевается и скорее всего с жертвами....
это было у на районе - с начала появились росожурнашлюхи, и через несколько минут у нас погибло 7 человек....
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Мы видели, что полиция приставала к бабке с георгиевской лентой и мужику в кепке с красной звездой, хотя в законе запрета на эти символы нет, так что у полиции не было оснований вообще разговаривать с этими гражданами, в то же время полиция не приняла мер к патриоту, сорвавшему георгиевскую ленту, хоть по УКУ это ГРАБЕЖ, открытое завладение чужим имуществом. Кроме того, не обращалось внимания на мелкое хулиганство патриотов в виде оскорблений. нецензурной ругани и цепляния к прохожим, не говоря уж о том, что зигующий должен был как раз привлечен по т.н. "закону о декоммунизации", т.к. там же запрещена и нацистская пропаганда:
"Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та заборонена законом."
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5) символіка націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму - символіка, що включає:
а) символіку Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
б) державний прапор нацистської Німеччини 1939-1945 років;
в) державний герб нацистської Німеччини 1939-1945 років;
г) найменування Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
ґ) зображення, написи, присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
д) зображення гасел Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), цитат осіб, які обіймали керівні посади в Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини (НСДАП), вищих органах влади та управління нацистської Німеччини та на окупованих нею територіях у 1935-1945 роках.
Нацистское приветствие не является символикой НСДАП или 3-го Рейха.
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с георгиевской лентой и аквафрешным флагом воевали власовцы на стороне фашистов...
а медали и ордена вешали на гвардейскую ленту, она отличается от колорадской....
хотя конечно гвардейской лентой никто не обвязывался до 2007, это придумал Хуйло, с георгиевской-фашисткой....
это позор и унижение - почему мы должны это терпеть?!...
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чем зигующие пацаны хуже красножопой мразоты, обвешанной коммунистической символикой, запрещенной в Украине?
почему мусора с таким же остервенением не паковали любителей совка?
кто и зачем пустил на территорию Украины свинособачьих пропагандонов?
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поэтому к ним нужно и относится соответственно, как к смертельным врагам....
если не хотим, что бы гибли наши дети и наши внуки!....
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а эти бедняжки, продажные твари или безмозглые ублюдки, не способные мыслить и анализировать, не имеющие сердца!....
почему из-за таких ублюдков, призывающих чужую страну-убийцу ко мне домой, вопреки моему желанию, должны умирать люди - чьи то мать с отцом, старшие сестры, племянники?...
или мы не такие люди?... другой сорт небось, не такой как вы, руцкамировци?....
да идите вы в жопу, со своими нравоучениями, наслушались их в Донецке - никакого вам сочувствия - НЕНАВИЖУ вас, скотов дебильных!....
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тобі своєї роботи мало, мурло дурне?)
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масларевьі
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Гранаты взрывать можно а из гранатомета уже нельзя?
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