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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ОУН (140) провокация (1186) пропаганда (2022) СМИ (3285) Рева (195) День памяти и примирения (15)

 "Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today

Прямая трансляция велась на страны СНГ и Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины министр соцполитики Украины Андрей Рева сообщил о подробностях провокации, которая произошла в Киеве в офисе ОУН .

"Информацию о том, как товарищи, которые называют себя патриотами, целились в толпу из гранатомета "Муха", про то, как зиговали из окна, снимал телеканал "Russia Today". И на страны СНГ и на заграницу, где работают кремлевские пропагандисты. Я хочу задать вопрос: кто дискредитирует сегодня Украину? Кому это выгодно? Люди собрались в центре города с разными мотивами. Многие просто пришли почтить память... И в это время они зигуют из окна, бросают разные предметы, а потом заявляют, что во всем виновата полиция. Это просто подло и низко", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию"

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заявил, что не снимает ответственности за недоработки.
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ОУН пережила вже не одне покоління, так що не бзді в канпот.
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ОУН сегодня и ОУН 1939-1953 гг две большие разницы. Там были Герои, а сегодня это сборище босоты и маргиналов. Кроме спекуляции на названии ничего. Я бы закрыл это шайку фальшивых патриотов, наносящих только вред Украине.
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цілком ймовірно.
"Свобода" вже обісралась по повній, може й ці те ж саме.
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Они еще на похоронах Ху@ла простудятся. Не переживайте.
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А зачем вы их макаки пустили и пускаете?
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вот интересно.. раша тудей ждала именно ЭТОГО кадра или сама его проплатила?
Потому идиот, который зиговал и демонстративно вылез с тубусом - такая дурь сама в голову навряд ли бы пришла.
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сча тебя закацапят....
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Не верю, что рашатудей случайно оказывается постоянно там, где "нужно".
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Оценивая действия наших некоторых патриотов, создается мнение,что,вместе с пятой колонной,они финансируются из кремля.А,этот гранатометчик, 100% в деле,и с рашей, и с тудей.Кадр постановочный,заказной.Очень жаль,что у нас такие патриоты.
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Так же, как в Донецке рашистские пропагандоны стабильно начинали снимать, когда ещё дым от "обстрелов хунты" не развеялся.
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Если все что сказал Рева правда, то может и правильно вломили?
Где можно посмотреть этот сюжет рашки тудей?
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А-а-а-а... Ну, так здесь очень правильно им вломили.
Только мало.
Эти ублюдки схавали грязных, кровавых денег и делали за них картинку для рашкопропагандонов.
Мрази продажные.
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Коханивский известный кремлядский провокатор... Такие вещи надо прорабатывать заранее.
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Снимал телеканал "Russia Today". Айяйяй, а что эти курвы тут делают? И кто допустил вражеских пролпагандистов в центр украинской столицы?
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Вряд ли он стоял с бейджем RT. Каждого со смартфоном не аккредитируешь
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для єтого вообще-то есть СБУ.
хай бьі они лучше занимались непосредственньіми обязанностями, а не воевали с коноплями и искали бактерии в грецких орехах.
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Вполне возможно, что наш украинский любитель " рускагамира" переправляет снимки по нету.
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взять тубу из под гранатомета и бить ей этих тварей пока кровью сцать не будут
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у сабакова щас крізіс жанра.
все по старому робить. по накатаному..... я особисто йому не вірю і не повірю !
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да поржать с этой паршитугей, Украина безвиз получает и вообще остается с тем, к чему с развала совдепа шла над москвою посмеиваясь
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"Многие просто пришли почтить память... Источник: http://censor.net.ua/n439420" - ау, Рева, память чтят на местах захоронений и в храмах!!!!!!!!!!!! ну чурки кацапские этого могут не знать, но ты ведь целый министр и знаешь!!!
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да куда им до России то, у которой государственная идеология основана на нацистском лозунге про москву третий рейх, четвертому не бывать. И ведь нет у них никаких других идей кроме этой и того, что все москве должны подчиниться как кремль скажет.
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Розспамте Дэна! Не прячте замечательных подопечных Коханивського!
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Да кричт просто Слава Нации, ведь убеждали Европу что на Арене Львов это вовсе не зиги
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Не верю я этим постановочным сюжетам сРаши тудей-растудей.
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Лидер ОУН объяснил видео с «гранатометом», из которого целились по «Бессмертному полку»



«Мы высунули тубус в окно. У нас три тубуса пустых от «Мухи», винтовка, когда они выбивали двери. Чтобы обратить хоть какое-то внимание. Нам выбивали двери уже два часа, ребята знали, что там тубусы. Полицейские нам не объясняли, почему выбивают двери, почему штурмуют. Понятно что нам было нужно привлекать внимание» - отметил Коханивский.

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А зиговать к чему? Тоже для привлечения внимания? Коханивському нужно повнимательнее к членам организации подходить.
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-Тоже для привлечения внимания?

Может банально идиот был.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (Самуэл Джонсон)
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Ему нужно было полученное от Хуйла бабло отрабатывать...(
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Это не зиги смотрите как убеждали всю Европу что на Арене Львов не зиговали ))))
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Та зигуют на стадионах по всей Европе. Эка новость. И даже бананы чернокожим игрокам бросают.
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Коханивскому пора по шапке надавать и хорошенько. Разве патриот может такое вытворять? Он больше тянет на провокатора.
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Все это печально, но каким боком эти провокации к пенсионному фонду, за который так безотвественно отвечает патриот рева?
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Я хочу задать вопрос: кто дискредитирует сегодня Украину? Кому это выгодно?

А я хочу задати запитання ХТО ВПУСКАЕ В КРАЇНУ МОСКАЛЬСЬКИХ УЇБАНІВ РАШАТУДЕЙ ГАВНОНЬЮЗ І ТД І ТП???????
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А чё остались ещё дурники, которые верят кваквакову и иже с ним?
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Канешно . 30% считают , шо Авакян справляется со своими обязанностями .
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а кто сомневался...
нас в донецке, если появлялись расейские журнашлюхи где, люди были не чеку - значит что то затевается и скорее всего с жертвами....
это было у на районе - с начала появились росожурнашлюхи, и через несколько минут у нас погибло 7 человек....
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Однако, полиция с подачи Авакова способствовала ОУН!
Мы видели, что полиция приставала к бабке с георгиевской лентой и мужику в кепке с красной звездой, хотя в законе запрета на эти символы нет, так что у полиции не было оснований вообще разговаривать с этими гражданами, в то же время полиция не приняла мер к патриоту, сорвавшему георгиевскую ленту, хоть по УКУ это ГРАБЕЖ, открытое завладение чужим имуществом. Кроме того, не обращалось внимания на мелкое хулиганство патриотов в виде оскорблений. нецензурной ругани и цепляния к прохожим, не говоря уж о том, что зигующий должен был как раз привлечен по т.н. "закону о декоммунизации", т.к. там же запрещена и нацистская пропаганда:
"Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та заборонена законом."
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та и те,и те были подготовлены к провокации...бабки даже лучше .только готовили их не менты-а гэбня кровавая с фиксацией на рашутудой.
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"Провокация", как понятие, не описана в Законах Украины и не может быть преследуема госслужащими. Преследуются нарушения уголовного и административно кодексов, к каковым относятся угроза муляжом оружия, грабеж, зигование, ругань или приставание к прохожим, а ношение георгиевской ленты - не относится.
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Георгиевская лента действительно не запрещена, а вот насчет красной звезды на кепке - вы неправы, читайте закон. Зиговать по закону кстати тоже не запрещено, не нужно врать.
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Я читал закон, цитату я привел, зигование вполне подходит под "пропаганду нацистского режима". Что касается звезды без сочетания с серпом, молотом, плугом и т.д., то она прямо не запрещена, но может подпадать под символику компартии, хотя не факт, что красная звезда - партийный символ. Кроме того, красная она, малиновая или розовая - вопрос диалектический. В общем, закон о декоммунизации написан так тупо, что практически его невозможно понять, куча вещей может быть определена только "экспертами", кто они и что должны понимать - никто не знает, так что полиции остается только закрывать всех заподозренных, а через полгода экспертиза от Вьятровича нам скажет, кто герой, а кому - пять лет.
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Говорю еще раз: читай закон!

5) символіка націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму - символіка, що включає:
а) символіку Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
б) державний прапор нацистської Німеччини 1939-1945 років;
в) державний герб нацистської Німеччини 1939-1945 років;
г) найменування Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
ґ) зображення, написи, присвячені подіям, пов'язаним з діяльністю Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП);
д) зображення гасел Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (НСДАП), цитат осіб, які обіймали керівні посади в Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини (НСДАП), вищих органах влади та управління нацистської Німеччини та на окупованих нею територіях у 1935-1945 роках.

Нацистское приветствие не является символикой НСДАП или 3-го Рейха.
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запрещены фашистские символы, вообще то...
с георгиевской лентой и аквафрешным флагом воевали власовцы на стороне фашистов...
а медали и ордена вешали на гвардейскую ленту, она отличается от колорадской....
хотя конечно гвардейской лентой никто не обвязывался до 2007, это придумал Хуйло, с георгиевской-фашисткой....
это позор и унижение - почему мы должны это терпеть?!...

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пара-тройка вопросов:
чем зигующие пацаны хуже красножопой мразоты, обвешанной коммунистической символикой, запрещенной в Украине?
почему мусора с таким же остервенением не паковали любителей совка?
кто и зачем пустил на территорию Украины свинособачьих пропагандонов?
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СбУ ,менты , прокуратура, суды и вся правящая структура усеяна предателями кацапскими , поэтому сепаров ,предателей и убийц украинцев не трогают, а патриотам в течении дня дело шьют и сажают. Вся эта шайка у власти боится только сплоченного народа, больше ничего и никого.
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мрази, что сказать.....и не надо кричать , что то патриоты
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Методи НКВС-КДБ. Коли неможливо знищити, то потрібно дискредитувати заславши туди своїх агентів.
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Слышь ты,замполит кАзлорылый,который Рева,а ты какого лешего против ОУН имеешь,тварь паскудная,шестёрка Гнойсмановская?
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что не требует дакозательств - любители колородских-фашистских лент и фашистской символики - это враги Украины, работающие или помогающие стране агрессору, пидоРасии, которая напала на Украину и заливает ее кровью!...
поэтому к ним нужно и относится соответственно, как к смертельным врагам....
если не хотим, что бы гибли наши дети и наши внуки!....
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А,если - эти любители, твои мать с отцом,старшая сестра,племянники,тогда как?Всех отравить,очистить Украину от любителей совка?
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среди моих родных подонков нет.... хотя я из донецка - у нас много знакомых, которые не побежали за колбасой за 2-20....
а эти бедняжки, продажные твари или безмозглые ублюдки, не способные мыслить и анализировать, не имеющие сердца!....
почему из-за таких ублюдков, призывающих чужую страну-убийцу ко мне домой, вопреки моему желанию, должны умирать люди - чьи то мать с отцом, старшие сестры, племянники?...
или мы не такие люди?... другой сорт небось, не такой как вы, руцкамировци?....
да идите вы в жопу, со своими нравоучениями, наслушались их в Донецке - никакого вам сочувствия - НЕНАВИЖУ вас, скотов дебильных!....
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яке відношення має свиня рева до всіх ціх подій?)
тобі своєї роботи мало, мурло дурне?)
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Рёва и ему подобные это перевертни и нет к ним доверия.
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Сделанно для проплаченной картинки RT.Если целятся на таких мероприятиях то и стреляют. Все уверенны что это ОУН, может это окно никакого отношения к ОУН не имеет.
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Коханивский сам сказал что они "баловались" тубусом от "Мухи".
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Мабуть вигодно тому,хто не запретил,эти Ватные полки.
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А шо?
Гранаты взрывать можно а из гранатомета уже нельзя?

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Подло и низко - это разрешать работать на нашей территории журналистам вражеского государства во время войны. Интересно, в Германии было много советских журналистов во время войны? Ах, да, у нас же не война, а АТО.
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Короче лучшее противодействие "ватным полкам" - это доведение их до абсурда. Наибольшую изобретательность проявили запорожцы с фотками персонажей "Игры престолов". Мало ли еще в современной масс-культуре персонажей, кого можно назвать бессмертными. Одних вампиров на любой вкус. От чернокожего Блейда до метросексуальных упырей из "Сумерек".
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Давайте будем сами все делать правильно, а не оправдывать свои промахи подлыми действиями московских агентов
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Якби Рева займався своєю справою, а не ліз у нагнітання політичної істерії, у поліції на свята було б набагато меньше проблем з "безсмертними" пенсами. Хай краще за пенсійний вік та соціальну справедливість щось вумне скаже
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Рева,назначен Стецём,смотрящим Раша Тудей
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Типа ОУН -- герои, ну, ну ..... и вы желаете в Европу, походу этим долбоеб@м Раша ближе им туда переежать жить надо - там они найдут много общего. И мне по барабану если меня забанят.
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по-моему,никакого отношения к ОУН,эта конторка ,не имеет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслировал телеканал Russia Today
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