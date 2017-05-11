 Рева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию"

Об этом министр соцполитики Андрей Рева сказал в интервью Цензор.НЕТ, комментируя свое недавнее заявление, что до 16 мая Кабмин внесет в парламент законопроект о пенсионной реформе.
"Мой личный опыт общения с депутатами говорит о том, что у нас в парламенте работают в основном нормальные люди, с которыми просто нужно разговаривать и проводить разъяснения. Да, кто-то из них будет рассуждать, получит ли политические дивиденды от голосования. Но, как показывает практика, при принятии таких важных для страны решений депутаты объединяются. Это было во время проведения конституционной и судебной реформ, принятие госбюджета на 2017 год. То есть у депутатов есть потенциал консолидироваться и проголосовать пенсионную реформу. Насколько он будет реализован - вопрос к правительству и лидерам парламентских фракций. И, конечно, вы же понимаете, что без поддержки Президента провести такую реформу просто невозможно", - отметил министр.
Отвечая на вопрос, есть ли такая поддержка от Президента, Рева заявил: "Президент подписал Меморандум так же, как и руководитель правительства. То есть он в общих чертах понимает, что предлагается пенсионной реформой. Но ответственность за переговоры с МВФ лежат все же в правительстве и Министерстве социальной политики. То есть практическую работу по переговорному процессу вели мы. Детали Президенту не докладывали. Но у нас было техническое задание: с чем мы можем согласиться, а с чем - нет. Здесь позиция о неповышении пенсионного возраста была одной из главных. Мы ее держали все время в переговорах и выдержали до конца. Однако МВФ - это не благотворительная организация. Если вы отказываетесь повышать общий пенсионный возраст, то должны предложить альтернативу и доказать с цифрами, что ваш вариант ведет то той же цели, только другим путем. Вот мы рассматривали различные ситуации по пенсионной системы и вышли на ту модель, которая позволяет без такого повышения достигнуть нескольких базовых вещей. Во-первых, восстановить социальную справедливость пенсионного обеспечения и дифференциацию пенсий в зависимости от стажа и заработка человека (чего последние пять лет не делалось), устранить диспропорции в самой системе и в течение десяти лет выйти на бездефицитный бюджет солидарной системы Пенсионного фонда. Вот такую модель мы сумели предложить МВФ".
Отвечая на вопрос, что будет с работающими пенсионерами, Рева отметил: "Когда мы пришли, у нас были достаточно существенные ограничения по выплате пенсий. Тогда был налог на пенсии, размер которых превышал три прожиточных минимума. Плюс, для работающих пенсионеров имели ограничения по выплате пенсий - им выплачивали 85 процентов пенсионного обеспечения. Первое, что мы сделали - отменили налог на пенсию. Сейчас премьер объявил, что с 1 октября, когда пойдет пенсионная реформа, ограничения по выплате пенсий мы тоже снимем. То есть работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию".
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16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева(20)
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева(120)
Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ(30)
Законопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду, - Рева(40)
"Комісари" Гройсмана за гроші українців будь за ними слідкувати(0)
Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева(162)
Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева(311)
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А они, сволочи, что творят?
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Це блять найрішучіша з найрішучиших рехворм!
Це найвище досягнення шоколадної влади за 3,5 роки!
Ура, таварищи!
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Главный "порошенковец" Днепра получает миллионные "подарки":
http://www.sobytiya.dp.ua/news/glavnyy-poroshenkovec-dnepra-poluchaet-millionnye-podarki?ntvk1_source=efficient_det_recommend
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Соратник Ющенко заявил о
кознях Коломойского и мирового теневого правительства евреев против Украины.
«200 богатейших граждан Украины владеют совокупными капиталами на сумму 85 млрд 200 млн долларов США, из них 18 миллиардеров.
По национальности среди них 16 евреев, 1 татарин и 1 русский, украинца - ни одного! Из 200 богатейших людей - украинцев менее 5%, русских - около 16%, евреев - более 77%»....
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получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру
сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой
нацией».«...Миллионы украинцев систематически уничтожались почти без
сопротивления, наследство разграблялось относительно небольшими,
хорошо организованными группами поработителей. При этом численность
способного оказывать активное сопротивление украинского населения
обычно превышала врага в сотни раз. То есть тысяча врагов уничтожала
сто тысяч украинцев, десять тысяч уничтожали миллион...»«...Подыхавших по-скотски и молча».Александр Турчинов, статья "Аутодафе», «Вечерние Вести» № 141 від 19 - 25 вересня 2003 року http://censor.net.ua/forum/403665/turchinov_pro_quotdrevnih_ukrovquot
Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией,
получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру
сытыми деньками рабства То есть тысяча врагов уничтожала
сто тысяч украинцев, десять тысяч уничтожали миллион...»«...Подыхавших по-скотски и молча».Александр Турчинов, статья "Аутодафе», «Вечерние Вести» № 141
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Почему мвф не требует прекратить коррупцию? - вот взять блядь и прекратить, и только после этого давать кредиты?
раз мвф дает бабки коррупционерам и ворам, которые украдут эти деньги, значит воры должны предложить мвф что-то взамен? - логично?!
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Це "досягнення"соєвих ублюдків,це реформа,шоб вони повиздихали
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5-я колонна врага - сядет ..
За все содеянное с Гражданами Украины .
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Еще надо понять что пенсионерам не надо давать право голоса на выборах!!! Вам Государство дает пенсию вот и живите а будущее страны должны решать МЫ молодое поколение
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Самая шокирующая пенсия в Украине, которая не устает год за годом выпрашивать на кабальных условиях кредиты и подачки по всему миру, у судей Конституционного Суда. По словам депутата ВР Виктора Пинзенника, она составляет 200 000 гривен в месяц (80% от зарплаты). Если разделить эту сумму на 30 календарных дней месяца, то выходит страшная цифра - 6 666 гривен В ДЕНЬ!...(читать полностью: Шокирующие пенсии Украины )
Угол зрения: В книге рекордов Гиннеса уже ждут не дождутся официальной регистрации рекордов абсурда, которыми может похвастаться Украина.
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А до выборов осталось пройти, уже менее трети пройденного.
В такой ситуации, эта воровская шобла уже просто вынуждена "повышать" пенсии.
Если такого не произойдет, то рассчитывать им, абсолютно, не на шо.
Поэтому, в октябре они скорее всего, немного "поднимут" пенсии.
Но это "повышение", наверняка, не будет даже и приблизительно в размере: компенсации на уровень инфляции, за все эти годы, которую они обязаны были производить ежегодно, по Закону Украины.
А значит, это повышением пенсий - назвать нельзя, поскольку сначала нужно вернуть долг.
И только после того, как вернете долг, ввиде компенсации на уровень инфляции, которую вы ублюдки в нарушение украинского Законодательства не платили предыдущие 4 года, будете говорить о повышении.
Так вот, для компенсации пенсий, на уровень инфляции, за прошедшие 4 года, согласно Законодательства Украины - они должны быть повышены, в среднем, приблизительно в 2 раза!!!
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