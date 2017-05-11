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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (589) пенсионная реформа (854) пенсионный возраст (731) Пенсионный фонд (288) Рева (195)

 Рева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию"

У депутатов есть потенциал консолидироваться и проголосовать пенсионную реформу.

Об этом министр соцполитики Андрей Рева сказал в интервью Цензор.НЕТ, комментируя свое недавнее заявление, что до 16 мая Кабмин внесет в парламент законопроект о пенсионной реформе.

"Мой личный опыт общения с депутатами говорит о том, что у нас в парламенте работают в основном нормальные люди, с которыми просто нужно разговаривать и проводить разъяснения. Да, кто-то из них будет рассуждать, получит ли политические дивиденды от голосования. Но, как показывает практика, при принятии таких важных для страны решений депутаты объединяются. Это было во время проведения конституционной и судебной реформ, принятие госбюджета на 2017 год. То есть у депутатов есть потенциал консолидироваться и проголосовать пенсионную реформу. Насколько он будет реализован - вопрос к правительству и лидерам парламентских фракций. И, конечно, вы же понимаете, что без поддержки Президента провести такую ​​реформу просто невозможно", - отметил министр.

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Отвечая на вопрос, есть ли такая поддержка от Президента, Рева заявил: "Президент подписал Меморандум так же, как и руководитель правительства. То есть он в общих чертах понимает, что предлагается пенсионной реформой. Но ответственность за переговоры с МВФ лежат все же в правительстве и Министерстве социальной политики. То есть практическую работу по переговорному процессу вели мы. Детали Президенту не докладывали. Но у нас было техническое задание: с чем мы можем согласиться, а с чем - нет. Здесь позиция о неповышении пенсионного возраста была одной из главных. Мы ее держали все время в переговорах и выдержали до конца. Однако МВФ - это не благотворительная организация. Если вы отказываетесь повышать общий пенсионный возраст, то должны предложить альтернативу и доказать с цифрами, что ваш вариант ведет то той же цели, только другим путем. Вот мы рассматривали различные ситуации по пенсионной системы и вышли на ту модель, которая позволяет без такого повышения достигнуть нескольких базовых вещей. Во-первых, восстановить социальную справедливость пенсионного обеспечения и дифференциацию пенсий в зависимости от стажа и заработка человека (чего последние пять лет не делалось), устранить диспропорции в самой системе и в течение десяти лет выйти на бездефицитный бюджет солидарной системы Пенсионного фонда. Вот такую ​​модель мы сумели предложить МВФ".

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Отвечая на вопрос, что будет с работающими пенсионерами, Рева отметил: "Когда мы пришли, у нас были достаточно существенные ограничения по выплате пенсий. Тогда был налог на пенсии, размер которых превышал три прожиточных минимума. Плюс, для работающих пенсионеров имели ограничения по выплате пенсий - им выплачивали 85 процентов пенсионного обеспечения. Первое, что мы сделали - отменили налог на пенсию. Сейчас премьер объявил, что с 1 октября, когда пойдет пенсионная реформа, ограничения по выплате пенсий мы тоже снимем. То есть работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию".
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пенсия «Служителей Фемиды» - больше 200 тысяч гривен. «Парламент принял в первом чтении предусмотренные проектом закона 5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного Суда Украины, измеряемых сотнями тысяч гривен в месяц. Недопустимые для нынешних экономических реалий цифры, которые шокируют большинство наших граждан, не стали таковыми для народных избранников. С чувством выполненного долга 239 голосами «за» со второй попытки проект закона был одобрен. 8 проголосовали против, 27 воздержались, но таким количеством невозможно сдержать принятия решений.Ситуацию не меняет обещание в ходе обсуждения ко второму чтению привести зарплаты до уровня судей Верховного Суда. Потому что они не намного ниже. И вместо 384 тыс. грн у судьи Конституционного Суда будет 292 тыс., а у Председателя - 304 тыс. грн. в месяц (с надбавкой на летнее оздоровление). Пенсия будет составлять соответственно 226 тыс. и 235 тыс. грн. в месяц», -
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Я считаю, что максимальная зарплата для госслужащих не должна превышать 10 минималок!
А они, сволочи, что творят?
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Це колосальний крок вперед!
Це блять найрішучіша з найрішучиших рехворм!
Це найвище досягнення шоколадної влади за 3,5 роки!
Ура, таварищи!
______________________________________________

Главный "порошенковец" Днепра получает миллионные "подарки":

http://www.sobytiya.dp.ua/news/glavnyy-poroshenkovec-dnepra-poluchaet-millionnye-podarki?ntvk1_source=efficient_det_recommend
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http://censor.net.ua/news/218154/soratnik_yuschenko_zayavil_o_koznyah_kolo

Соратник Ющенко заявил о
кознях Коломойского и мирового теневого правительства евреев против Украины.

«200 богатейших граждан Украины владеют совокупными капиталами на сумму 85 млрд 200 млн долларов США, из них 18 миллиардеров.

По национальности среди них 16 евреев, 1 татарин и 1 русский, украинца - ни одного! Из 200 богатейших людей - украинцев менее 5%, русских - около 16%, евреев - более 77%»....
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Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией,
получив­шей неожиданную свобо­ду и воздыхающей за без­заботными и в меру
сыты­ми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой
нацией».«...Миллионы украин­цев систематически унич­тожались почти без
сопро­тивления, наследство раз­граблялось относительно небольшими,
хорошо организованными группа­ми поработителей. При этом численность
способ­ного оказывать активное сопротивление украинско­го населения
обычно пре­вышала врага в сотни раз. То есть тысяча врагов уничтожала
сто тысяч ук­раинцев, десять тысяч уничтожали миллион...»«...Подыхавших по-скотски и молча».Александр Турчинов, статья "Аутодафе», «Вечер­ние Вести» № 141 від 19 - 25 вересня 2003 року http://censor.net.ua/forum/403665/turchinov_pro_quotdrevnih_ukrovquot
Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией,
получив­шей неожиданную свобо­ду и воздыхающей за без­заботными и в меру
сыты­ми деньками рабства То есть тысяча врагов уничтожала
сто тысяч ук­раинцев, десять тысяч уничтожали миллион...»«...Подыхавших по-скотски и молча».Александр Турчинов, статья "Аутодафе», «Вечер­ние Вести» № 141
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Странно было бы если пенсионеру не платили бы за работу .
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Одно мне бл..дь непонятно - причем тут кредиты от мвф и поднятие пенсионного возраста с параллельным разводиловом населения на бабло?
Почему мвф не требует прекратить коррупцию? - вот взять блядь и прекратить, и только после этого давать кредиты?
раз мвф дает бабки коррупционерам и ворам, которые украдут эти деньги, значит воры должны предложить мвф что-то взамен? - логично?!
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...а еще можно на органы, когда помрет, если работать не сможет. Безотходное производство, так сказать, пенсионеру все равно, а правительству доход все-таки, должна же Гонторева с чем-то работать, в конце концов.
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пусть политрук покажет мне дурака который бы работал бесплатно, отказавшись от зарплаты в пользу чоколадной пенсии...............
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Но ведь "работающий пенсионер" выгоден государству! Да, он получает честно заработанную пенсию. Но при этом он получает зарплату, с которой отчисляются налоги. И этими налогами он как минимум возвращает государству часть своей пенсии. А частенько налоги полностью перекрывают пенсию. Так из-за чего разводится весь этот базар?
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Уря! Поддержим материально всем миром патологических жлобов, создающих особо говняные рабочие места!
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"Если вы отказываетесь повышать общий пенсионный возраст, то должны предложить альтернативу и доказать с цифрами, что ваш вариант ведет то той же цели, только другим путем", - мы пойдем другим путем...Где-то я это слышал. А так Рева признался, что суть его реформы - не платить пенсии.
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еп@ть, развелось этих пенсионеров... Мало того, что все еще живые, так еще и зарплату за работу получать хотят... Надо нищебродам минимальный пенс.возраст до 90 довести, а то так никаких денег на "особые" пенсии судьям не напасешься...
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Вранці посміявся: зателефонувала приятелька дружини, пенсіонерка. Спитала чи не хочемо ми купити в них трохи євро за дружньою ціною. Виявилося, що картка кацапського банку, на яку приходила пенсія її чоловіка, заблокована (той рашабанк має проблеми). А інший рашабанк, де її чоловік здавна тримав гроші, не має готівки у жодному відділенні. Моя дружина відповіла словами медведева "Денег нет, но вьі держитесь. Привозьте єврики, візьмемо".
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Дефицит пенсионного фонда образован не в этом году и не в прошлом.Эта громадная дыра образовывалась десятилетиями.Это не вина пенсионеров.Кроме Ревы в кресле министра соцполитики сидели много людей,но всех их обьединяет одно:ОНИ ВСЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ,ЧТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЭТОТ ДЕФИЦИТ.
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Трухляві совєтскі пердуни будуть і надалі на роботі,получати пенсію,а молодь буде працювати за кордоном
Це "досягнення"соєвих ублюдків,це реформа,шоб вони повиздихали
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Придет время и Рева - российский политработник -
5-я колонна врага - сядет ..
За все содеянное с Гражданами Украины .
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Сядет,если подфартит не быть разорванным или повешенным на ближайшем фонаре ...
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Его пенсия будет раз в 10 віше твоей зарплаті - есть сомнения?
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Андрей Алексеевич Рева - украинский политик, министр социальной политики Украины с 15 апреля 2016 года. Заслуженный работник социальной сферы Украины. ВикипедияРодился: 7 июля 1966 г. (50 лет), БогодуховОбразование: Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны.Що он може знати про пенсійне забезпечення при такій освіті??????????
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У соєвих ціниться не знання справи,а очковтирательство
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ну не скажите, политрук на то он и политрук, что без штанов дырявых останется, но выкрутится. Вот и здесь наверное на то же самое уповают, последняя ставка, так сказать...
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Тут не викручуватися треба, а правки в ст.ст.40 и 42 ЗУ№1058 внести і щонайменше половина працюючих пенсіонерів абсолютно добровільно напишуть заяви про зупинення виплати пенсії.
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думаете пойдет на признание недееспособности и эфимерности власти? Их за это политические оппоненты потом на компост отправят
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Ну наконец то начали понимать.
Еще надо понять что пенсионерам не надо давать право голоса на выборах!!! Вам Государство дает пенсию вот и живите а будущее страны должны решать МЫ молодое поколение
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а молоді спеціалісти в жопу ... навіщо нам тоді виші ?
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Похоже,что наши депутаты консолидируются лишь после массовых заявлений пенсионеров о социальном геноциде в стране.
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Ясно-понятно. В ПФ деньги закончились. Рева сигнализирует, мол, пенсы, рассчитывайте на себя. Пора подыскивать работу!
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А почему у судей пенсия в 15-20 раз больше чем к примеру у медиков и учителей? В Европе такого нет. В США и Канаде тоже.
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Средняя температура по больнице 36,6! Кактотах?
Самая шокирующая пенсия в Украине, которая не устает год за годом выпрашивать на кабальных условиях кредиты и подачки по всему миру, у судей Конституционного Суда. По словам депутата ВР Виктора Пинзенника, она составляет 200 000 гривен в месяц (80% от зарплаты). Если разделить эту сумму на 30 календарных дней месяца, то выходит страшная цифра - 6 666 гривен В ДЕНЬ!...(читать полностью: Шокирующие пенсии Украины )
Угол зрения: В книге рекордов Гиннеса уже ждут не дождутся официальной регистрации рекордов абсурда, которыми может похвастаться Украина.

Рева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию" - Цензор.НЕТ 4042
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У нас результаты выборов, всегда зависят от пенсионеров, поскольку даже Охуендовский не в состоянии их кардинально изменить.

А до выборов осталось пройти, уже менее трети пройденного.

В такой ситуации, эта воровская шобла уже просто вынуждена "повышать" пенсии.

Если такого не произойдет, то рассчитывать им, абсолютно, не на шо.

Поэтому, в октябре они скорее всего, немного "поднимут" пенсии.

Но это "повышение", наверняка, не будет даже и приблизительно в размере: компенсации на уровень инфляции, за все эти годы, которую они обязаны были производить ежегодно, по Закону Украины.

А значит, это повышением пенсий - назвать нельзя, поскольку сначала нужно вернуть долг.

И только после того, как вернете долг, ввиде компенсации на уровень инфляции, которую вы ублюдки в нарушение украинского Законодательства не платили предыдущие 4 года, будете говорить о повышении.

Так вот, для компенсации пенсий, на уровень инфляции, за прошедшие 4 года, согласно Законодательства Украины - они должны быть повышены, в среднем, приблизительно в 2 раза!!!



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева о пенсионной реформе: "Работающий пенсионер будет получать и зарплату, и пенсию"
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