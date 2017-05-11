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 Политика Украины
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 Безвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС

Совет Европейского Союза считает, что введение безвизового режима для Украины поспособствует укреплению связей между украинским народом и ЕС.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, председательствующей в Совете ЕС, Кармело Абела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Вместе с тем, он отметил, что пересмотренный механизм приостановки безвизового режима позволяет ЕС приостановить такую либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью.
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Та банить этого урода. Провокатор же, ему чхать на украинцев, ему надо посеять разочарование.
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Пшёл отседова, я таких как ты подонков за версту чую
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Я летаю в Днепр через Вену. Так вот самолет всегда полный простыми украинцами: студенты, командировочные, родственники, туристы...Не надо из украинцев делать нищебродов.
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Только не надо врать про простых украинцев. Кто не приворовывает - всё нищеброды. C бешеной средней зарплатой в 6000 гривен по венам не покатаешься
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Простите, конечно, но зачем вы пишите? Не собираетесь по каким-либо причинам пользоваться преимуществами безвиза - не пользуйтесь. Вы хоть раз за границей были? Поездка в Европу может стоить копейки, если, конечно, не в бизнес-классе лететь. Тем более будет доступнее сейчас, когда можно день в день по какой-нибудь акции купить билеты (можно найти акционные и по 20 евро). Это что, непозволительная роскошь, которую себе могут только депутаты позволить?
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Не давали безвіз - будо пагано, а зараз що не так?
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А ким це ви працюєте, що така зарплата? Найдіть ще другу роботу.
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Та таким всё вечно не так. Часть из них по методичке работают, а часть просто сами по себе со странностями, обиженные на всех. Они один хрен никуда никогда не ездили и ездить не собираются.
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Безвиз даст змогу конячить три месяца через три , как молдоване в чехии на почтовых складах, тока расценка упадет видимо крон до 60
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Безвиз не дает права на работу вообще. Если поймают, закроют въезд в Европу надолго.
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Для подавляющего большинства людей безвизовый режим не чего не даст .При этой скотской власти и той ищите многие просто выживают.
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Безвиз с ЕС это все равно, что дуля под нос москалю на вечное созерцание
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Шо, геніталії всіх стран саєдіняйтєсь????
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за этим тебе к москалям, помнится их еще монах Филофей за мужеложество упрекал, когда выдал им их нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать в письме к Василию 3.
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Та не вилазять москальскі падлюки на форум, вже й зуби затупились -нема кого патрати..
))))
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ой, не треба! їх тут стільки скілки й було, лише під проксі поховались, і скавчать як в Україні жити нестерпно.
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Ещё один нож в спину кремлёвскому обмылку!
Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня, что будет сопровождаться письмом-приглашением от главы НАТО Йенса Столтенберга.Испания стала последним членом НАТО, которая ратифицировала присоединение Черногории к Альянсу 10 мая, пишет zn.ua со ссылкой на RTCG.me.Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе !
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Мягко говоря - ОСЛИК и морковка в руках шоколадного упіря(( "Я уверен в том, что мы ОСЕНЬЮ получим безвизовый режим", - Порошенко, 3 сентября 2016 г

На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
(полностью стих читать: Безвизовая считалочка )
Безвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС - Цензор.НЕТ 1220
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС
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