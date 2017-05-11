 Безвизовый режим поспособствует укреплению связей между украинцами и Евросоюзом, - Совет ЕС

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Принятие постановления о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между украинским народом и ЕС. Оно следует за завершением необходимых реформ Украиной в ряде областей, в том числе в области миграции, порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав", - заявил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, председательствующей в Совете ЕС, Кармело Абела.
Вместе с тем, он отметил, что пересмотренный механизм приостановки безвизового режима позволяет ЕС приостановить такую либерализацию, если с Украиной возникнут серьезные проблемы с миграцией или безопасностью.
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Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня, что будет сопровождаться письмом-приглашением от главы НАТО Йенса Столтенберга.Испания стала последним членом НАТО, которая ратифицировала присоединение Черногории к Альянсу 10 мая, пишет zn.ua со ссылкой на RTCG.me.Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе !
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На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
(полностью стих читать: Безвизовая считалочка )
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