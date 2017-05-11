 Евровидение-2017: С начала конкурса в полицию обратились 12 иностранцев, - Князев

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Всего за помощью в полицию обратились 12 иностранцев, которые в основном стали жертвами мелких имущественных преступлений... 2 стали жертвами мошенничества и 2 - несчастных случаев", - сказал он.
По его словам, грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением конкурса, не допущено.
Как сообщалось, 27 апреля полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением международного песенного конкурса Евровидения-2017 в Киеве.
В период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017, участие в котором подтвердили 43 страны-участницы.
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