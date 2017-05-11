EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  3059  5
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (680) Киев (17040) мошенничество (668) Нацполиция (7300) Князев (59)

 Евровидение-2017: С начала конкурса в полицию обратились 12 иностранцев, - Князев

12 иностранных граждан обратились в полицию с начала проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017(с 3 мая) в Киеве.

Об этом на заседании Кабинета Министров сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Всего за помощью в полицию обратились 12 иностранцев, которые в основном стали жертвами мелких имущественных преступлений... 2 стали жертвами мошенничества и 2 - несчастных случаев", - сказал он.

По его словам, грубых нарушений общественного порядка, связанных с проведением конкурса, не допущено.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция впервые будет использовать вертолет, три спецавтомобиля и технологию распознавания лиц во время охраны "Евровидения". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщалось, 27 апреля полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением международного песенного конкурса Евровидения-2017 в Киеве.

В период с 3 по 13 мая в Киеве будет проведен международный песенный конкурс Евровидение-2017, участие в котором подтвердили 43 страны-участницы.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слушала выступление Португалии, люблю песни этой страны, но этот паренек не понравился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как здорово, что конкурс проходит без кацапов! Никаких тебе безобразий, пьяных драк,... Красотища!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мне девчёнка из Исландии ничьо так. Тема сисек почти раскрыта, а вот как певичка так себе. Главное кацапня на "тачанке" не припёрлась. Мир без них как-то чище и дышится легче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мои мальтийские друзья в Киеве. Шлют смски, что все красиво, интересно, вкусно. От фонтанов в шоке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕвровидение-2017: С начала конкурса в полицию обратились 12 иностранцев, - Князев
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти