 Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход"

Об этом министр заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Рева согласился, что в Украине мизерные пенсии.
"Но беда в том, что на их выплату собственных средств Пенсионного фонда хватает ровно наполовину. Это катастрофа! Для того, чтобы повысить пенсии, нужно или взять дополнительные дотации из государственного бюджета, а значит забрать с других программ - финансирование образования, медицины, армии, что является тупиковым путем, или искать возможности увеличения доходов Пенсионного фонда", - отметил министр.
Он напомнил, что в конце концов, в 2011 году было принято решение о поэтапном (до 2021 года) повышение пенсионного возраста хотя бы для женщин.
"Оно происходит. Если поднимать пенсионный возраст, кого он будет касаться? Мужчин. Значит, эффект от этого повышения нужно было бы разделить на два. Зачем было так делать, если есть более эффективные модели?!" - заявил министр.
"Понимаете, мы имели разбалансированность пенсионной системы. Что нужно сделать, чтобы она не имела дефицита? Получить такое соотношение между минимальной зарплатой и пенсией, которое позволяет человеку при полном страховом стаже, который предусмотрен действующим законодательством, зарабатывать себе на пенсию. Отсюда вывод: надо повышать не пенсионный возраст, а требования в страховой стаж. Сейчас минимальный - 15 лет. Нужно его повышать и постепенно выводить на тот уровень, который предусматривает законодательство - 35 лет. Вот и все", - отметил Рева..
По его словам, дефицит Пенсионного фонда - это "раковая опухоль".
"В 2015 году он был 80, а сейчас - 145 миллиардов. Если ничего не делать, он будет расти и дальше. Ведь для того, чтобы его покрывать, как мы говорили, нужно забирать бюджетные средства из других программ. Чем это все закончится? В один прекрасный день вы поймете, что у вас не хватает средств не только в Пенсионном фонде, но и в бюджете. Вы выйдете и скажете: "Дорогие пенсионеры, больше денег нет". "Денег нет, но вы держитесь" (улыбается. - ред.). Так вот мы прекрасно осознаем, что может произойти такое событие. Поэтому предлагаем выход из этой ситуации, который, возможно, не является простым с точки зрения восприятия. Но это все равно когда врач говорит человеку, что у него нашли онкологию: "Мы его обнаружили вовремя, нужно идти на операцию, проходить курсы химиотерапии. Да, это трудно как физически, так и морально. Но вы тогда выздоровеете и проживете еще долго", - заявил Рева.
"Проблема, о которой я сейчас говорю, настолько вопиющая, что ее видят все не только внутри страны, но и за ее пределами. Потому что дефицит Пенсионного фонда в 145 млрд (или шесть процентов ВВП) - это больше, чем мы тратим на оборону в стране, воюющей. Нужно искать выход из ситуации", - заявил министр.
При этом Рева сообщил, что МВФ уже не предлагает повысить пенсионный возраст в Украине.
"Видите, господин Томсен (директор европейского департамента МВФ. - О.М.) не участвовал в переговорах. Этим занималась миссия во главе с ван Роденом. И не Томсен подписывал Меморандум, а Президент Украины, премьер-министр, глава Нацбанка, министр финансов и с их стороны Кристин Лагард. При всем уважении к Томсену, он выразил свою личную позицию. А в Меморандуме прописаны четкие вещи, которые были предметом договоренностей. Поэтому мы будем действовать в рамках этого документа. А требования по повышению пенсионного возраста в нем нет", - отметил министр.
Подробнее читайте в интервью: "МІНІСТР СОЦПОЛІТИКИ АНДРІЙ РЕВА: ДЕФІЦИТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У 145 МІЛЬЯРДІВ - ЦЕ БІЛЬШЕ, АНІЖ МИ ВИТРАЧАЄМО НА ОБОРОНУ"
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"Это подло и низко", - Рева сообщил, что провокацию с гранатометом в киевском офисе ОУН транслирал телеканал Russia Today(11)
4 млн работающих граждан не платят налоги, - Рева(201)
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева(120)
Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ(30)
МВФ: українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку(0)
В наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева(39)
Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева(162)
http://censor.net.ua/news/218154/soratnik_yuschenko_zayavil_o_koznyah_kolo
Соратник Ющенко заявил о
кознях Коломойского и мирового теневого правительства евреев против Украины
«200 богатейших граждан Украины владеют совокупными капиталами
на сумму 85 млрд 200 млн долларов США,
из них 18 миллиардеров.
По национальности среди них 16 евреев, 1 татарин и 1 русский, украинца - ни одного! Из 200 богатейших людей - украинцев менее 5%, русских - около 16%, евреев - более 77%»...
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И об этом должен говорить министр, о причинах, почему денег нет. О коррупции, которая угробила все производства, предпринимательтво!
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Ведь для того, чтобы его покрывать, как мы говорили, нужно забирать бюджетные средства из других программ. Чем это все закончится? В один прекрасный день вы поймете, что у вас не хватает средств не только в Пенсионном фонде, но и в бюджете. Источник: http://censor.net.ua/n439413
Чтобы покрывать пенсионную программу, любую, большую или малую требуется обеспечить значительное поступление не средствами порабощения народа, а обеспечения работы экономики и бизнеса, которые и пополняют кубышку......идиота кусок блин....
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пенсии мин. 6 000 ш е к е л е й -
это $ 1 500 долларов USA !
Это , что там такие трудяги живут и до 95 лет доживают !
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Но такого не будет - все владельцы друзя или родственники!
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П.С. Помню в каком-то фильме, люди жили до определенного возраста, а дальше им вкалывали яд.....что-то подобное скоро предвижу
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Увеличение страхового стажа ну никак не увеличит доходы ПФ, только снизит расходы, ведь по своей сути увеличение страхового стажа равносильно повышению пенсионного возраста (не в лоб, так по лбу). С той лишь разницей, что очень многие пока еще не понимают значения этого самого "страхового стажа" - на это и расчитана вся эта "реформа", вроде как что-то и делают, а люди и молчат. Я бы понял смысл таких изменений, если бы было правило - "заработал 35 лет страхового стажа - имеешь право на пенсию, независимо от возраста" - но это утопия в воровском барыжном государстве.
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Но ...
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Или дефицит в офшоры допускать нельзя?
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Все новое - хорошо забытое с т а р о е .
Выход из существующего положения ПФ подсказал
не без известный маркшейдер Азиров !
Азаров уже хочет обложить налогом кухни и туалеты в квартирах украинцев - от 10,73 до 30,19 грн за 1 кв. м
Правительство подало в Верховную Раду законопроект №10451, которым предлагает заменить принцип взимания налогов с жилой площади недвижимости на налогообложение.
ПРИНЦ ЛИМОН.18.11.12 12:31
http://censor.net.ua/resonance/224412/prints_limon
*** А еще налог
на дождь, налог на воздух,
налог на громкие разговоры на улицах,
налог на аплодисменты - мало ли что еще можно придумать замечательного. Нужно только начать - и все получится. И, конечно же, такому изобретательному принцу
Сказка про Чиполлино продолжается и набирает обороты.
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