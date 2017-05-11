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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионный возраст (731) пенсия (1592) Рева (195)

 Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход"

рева

Министр соцполитики Андрей Рева называет дефицит Пенсионного фонда в 145 млрд - катастрофой, и предлагает вместо повышения пенсионного возраста повышать требования в страховой стаж.

Об этом министр заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Рева согласился, что в Украине мизерные пенсии.

"Но беда в том, что на их выплату собственных средств Пенсионного фонда хватает ровно наполовину. Это катастрофа! Для того, чтобы повысить пенсии, нужно или взять дополнительные дотации из государственного бюджета, а значит забрать с других программ - финансирование образования, медицины, армии, что является тупиковым путем, или искать возможности увеличения доходов Пенсионного фонда", - отметил министр.

Он напомнил, что в конце концов, в 2011 году было принято решение о поэтапном (до 2021 года) повышение пенсионного возраста хотя бы для женщин.

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"Оно происходит. Если поднимать пенсионный возраст, кого он будет касаться? Мужчин. Значит, эффект от этого повышения нужно было бы разделить на два. Зачем было так делать, если есть более эффективные модели?!" - заявил министр.

"Понимаете, мы имели разбалансированность пенсионной системы. Что нужно сделать, чтобы она не имела дефицита? Получить такое соотношение между минимальной зарплатой и пенсией, которое позволяет человеку при полном страховом стаже, который предусмотрен действующим законодательством, зарабатывать себе на пенсию. Отсюда вывод: надо повышать не пенсионный возраст, а требования в страховой стаж. Сейчас минимальный - 15 лет. Нужно его повышать и постепенно выводить на тот уровень, который предусматривает законодательство - 35 лет. Вот и все", - отметил Рева..

По его словам, дефицит Пенсионного фонда - это "раковая опухоль".

"В 2015 году он был 80, а сейчас - 145 миллиардов. Если ничего не делать, он будет расти и дальше. Ведь для того, чтобы его покрывать, как мы говорили, нужно забирать бюджетные средства из других программ. Чем это все закончится? В один прекрасный день вы поймете, что у вас не хватает средств не только в Пенсионном фонде, но и в бюджете. Вы выйдете и скажете: "Дорогие пенсионеры, больше денег нет". "Денег нет, но вы держитесь" (улыбается. - ред.). Так вот мы прекрасно осознаем, что может произойти такое событие. Поэтому предлагаем выход из этой ситуации, который, возможно, не является простым с точки зрения восприятия. Но это все равно когда врач говорит человеку, что у него нашли онкологию: "Мы его обнаружили вовремя, нужно идти на операцию, проходить курсы химиотерапии. Да, это трудно как физически, так и морально. Но вы тогда выздоровеете и проживете еще долго", - заявил Рева.

"Проблема, о которой я сейчас говорю, настолько вопиющая, что ее видят все не только внутри страны, но и за ее пределами. Потому что дефицит Пенсионного фонда в 145 млрд (или шесть процентов ВВП) - это больше, чем мы тратим на оборону в стране, воюющей. Нужно искать выход из ситуации", - заявил министр.

Читайте также: 16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева

При этом Рева сообщил, что МВФ уже не предлагает повысить пенсионный возраст в Украине.

"Видите, господин Томсен (директор европейского департамента МВФ. - О.М.) не участвовал в переговорах. Этим занималась миссия во главе с ван Роденом. И не Томсен подписывал Меморандум, а Президент Украины, премьер-министр, глава Нацбанка, министр финансов и с их стороны Кристин Лагард. При всем уважении к Томсену, он выразил свою личную позицию. А в Меморандуме прописаны четкие вещи, которые были предметом договоренностей. Поэтому мы будем действовать в рамках этого документа. А требования по повышению пенсионного возраста в нем нет", - отметил министр.

Подробнее читайте в интервью: "МІНІСТР СОЦПОЛІТИКИ АНДРІЙ РЕВА: ДЕФІЦИТ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У 145 МІЛЬЯРДІВ - ЦЕ БІЛЬШЕ, АНІЖ МИ ВИТРАЧАЄМО НА ОБОРОНУ"
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Богатым - за счет кого ?
http://censor.net.ua/news/218154/soratnik_yuschenko_zayavil_o_koznyah_kolo
Соратник Ющенко заявил о
кознях Коломойского и мирового теневого правительства евреев против Украины

«200 богатейших граждан Украины владеют совокупными капиталами

на сумму 85 млрд 200 млн долларов США,

из них 18 миллиардеров.
По национальности среди них 16 евреев, 1 татарин и 1 русский, украинца - ни одного! Из 200 богатейших людей - украинцев менее 5%, русских - около 16%, евреев - более 77%»...
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Позбавити пенсії усіх суддів, прокурорів, мусоров, феесбеушників, совкових діячів і проблема зникне сама-собою
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Дефицит пенсионного фонда аналогичен денежным средствам,украденным чиновниками на протяжении десятилетий через оффшоры,законы относительно которых до сих пор не приняты.
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В цій країні до кожної системи прилаштовані відвідні краники. І прилаштовуються нові. Рева хоче сказати що пенсії платити треба вдвічі менші. Але прямо сказати - то заплямувати себе, то треба щось зморозити про страховий термін.
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Насчет пенсий, кроме "непростых" путей есть еще и простые - соблюдать законы Украины и собирать все налоги и сборы и со всех, тогда бюджета ПФ будет хватать. Кроме того, не снижать процент пенсионных выплат при дефиците ПФ, с теневой экономикой надо бороться силой, а не уговорами, причем это совсем не сложно, есть масса стран с высокими налогами, которые платят все. Конкурентоспособность украинской рабсилы определяется не низкими налогами, а низкой зарплатой и высокой квалификацией, если украинец будет получать 300 долл. зарплаты и еще за него дадут в бюджет 300 долл., но при этом производительность его труда будет хотя бы половина от польской, то он будет вполне конкурентен на европейском рынке. Государство должно быть привлекательным для своих граждан и поощрять рождаемость, тогда старики не будут составлять увеличивающейся доли народа, а хорошая медицина им позволит работать дольше, так что не все вопросы в ПФ. Даже если количество пенсионеров равно числу работающих, то при соотношении длин жизни на пенсии и трудового стажа 1 : 3 (что нормально для сегодняшнего положения), на сегодня пенсионных взносов 22% должно хватать на среднюю пенсию 4200, потому что средняя ЗП уже 6500 по Гройсману, так где же такие пенсии?
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"средняя ЗП уже 6500 по Гройсману" может быть ... но количество пенсионеров в 2 раза больше количества работающих. А если исключить "работающих" бюджетников, которым зарплаты платятся с тех же налогов, то получится реально работающих раз в 20 меньше пенсионеров. Вот и низкие пенсии и дефицит! Налоги ни никто не платит, а некому платить!

И об этом должен говорить министр, о причинах, почему денег нет. О коррупции, которая угробила все производства, предпринимательтво!
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Сказочный долбо#б:

Ведь для того, чтобы его покрывать, как мы говорили, нужно забирать бюджетные средства из других программ. Чем это все закончится? В один прекрасный день вы поймете, что у вас не хватает средств не только в Пенсионном фонде, но и в бюджете. Источник: http://censor.net.ua/n439413

Чтобы покрывать пенсионную программу, любую, большую или малую требуется обеспечить значительное поступление не средствами порабощения народа, а обеспечения работы экономики и бизнеса, которые и пополняют кубышку......идиота кусок блин....
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Это неправильно!!! Пенсионный фонд - это балансирующий механизм между количеством работающего и неработающего населения(пенсионеров). При правильных пропорциях - средств количества работающих должно хватать на обслуживание неработающих. Но такое бывает очень редко, при очень умелой демографической политике. Поэтому программа пенсионного фонда должна быть ПЛАВАЮЩЕЙ .....в том числе и по возрасту выхода на пенсию.Чем меньше работающих - тем длиннее возраст выхода на пенсию и стаж работы. УВыы!!! Иначе не придумаешь. Плохо??? А просто тогда - будете смотреть на пенсионеров роющихся на мусорках и просящих подачки, укоризненно!!!! смотрящих вам прямо в глаза.
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хорошо повысили стаж, а кто пенсионеров держит, либо принимает на работу, кроме как сторожей?
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В Израиле -
пенсии мин. 6 000 ш е к е л е й -
это $ 1 500 долларов USA !
Это , что там такие трудяги живут и до 95 лет доживают !
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*В 2015 году он был 80, а сейчас - 145 миллиардов.-Рева* .Ай я яй,кто ж это так опустил Пенсионный фонд за год,а,замполит ты наш обосЦянный?
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Вот нафиг этот 3.14здеш?...любой премьер-министр перед выборами отчитывался о "плюсе" в пенсионном фонде и "понулям" в регресном...каждый новый после выборов объявлял о дырке в 2-4 млрд долларов и все повторялось со временем один к одному....да не воруйте ж, сцуки...уехавший на обрезание воще обещал, что при минималке 32000 вопрос с ПФ будет решен и долга не будет...пони не обрезанные.
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Ну те же яйца,только в профиль ,вам Рева просто надо было меньше воровать последние 25 лет и ВСЁ было бы в порядке ....
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И особенно за последний год,когда дефицит ПФ увеличился на 65 лярдов гривасиков
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Я бы поставил советчиков из камментов в пенсионный фонд, и посмеялся. "поднимать экономику" это конечно совершенно правильно, но поднимется она хз когда, а платить нпдо сейчас. я бы с попкорном посмотрел как комментаторы бы подняли экономику и победили дефицит пенсионного фонда, я только ЗА!
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За 3 года дыра в ПФ увеличилась почти в 2 раза....а вот состояние однотурового больше чем в 10....вот и вся экономика....ешь дальше попкорн
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Да этот дефицит решается за 3 дня, введя налог на владельцев Bently, Mazzerati, Aston Martin.
Но такого не будет - все владельцы друзя или родственники!
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Грубо говоря, молодое поколение пенсии не ждите, но платите!
П.С. Помню в каком-то фильме, люди жили до определенного возраста, а дальше им вкалывали яд.....что-то подобное скоро предвижу
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Есть выход, офшоры запретить! Предприятие здесь, здесь и плати налоги.
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Сказки для лохтората, не более.
Увеличение страхового стажа ну никак не увеличит доходы ПФ, только снизит расходы, ведь по своей сути увеличение страхового стажа равносильно повышению пенсионного возраста (не в лоб, так по лбу). С той лишь разницей, что очень многие пока еще не понимают значения этого самого "страхового стажа" - на это и расчитана вся эта "реформа", вроде как что-то и делают, а люди и молчат. Я бы понял смысл таких изменений, если бы было правило - "заработал 35 лет страхового стажа - имеешь право на пенсию, независимо от возраста" - но это утопия в воровском барыжном государстве.
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Если у всех депутатов, прокуроров, судей, работников офшоров хорошо потрясти и изьять в бюджет наворованное, том мы МВФ спонсировать будем, Украина станет самой богатой страной Европы!
Но ...

Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход" - Цензор.НЕТ 1322

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Хочу добавить ещё одну проблемку ПФ.Может, кто не в курсе, что наряду с непомерно высокими пенсиями всяких там депутатов, судей, прокуроров, министров и пр. не очень почитаемых мной людей, есть категория лиц, и совсем не маленькая, которые покупают себе группу инвалидности.Не слышали, нет? Сейчас расскажу: Например, на Хмельниччине купить 3-ю пожизненную с суммой 1600грн, а с осени 3000грн стоит всего $800.И всё отбивается за год-полтора.И таких вот инвалидов-сотни тысяч, если не больше.Почему-то об этом все молчат, а это украденные деньги из ПФ, плюс каждые$800-не облагаются налогом.Поэтому далеко не все медики у нас такие бедные и несчастные.И так везде, в любой сфере, куда не ткни пальцем-везде воровство, откаты, взятки.Бедная наша страна! Нет, не на ресурсы, а на мозги людей, в ней проживающих.Мы сами себя топим, САМИ! Никто из этого болота нас не вытащит, кроме нас самих.А мы пока не спешим, потому что большинству нравится сидеть в этом зловонном болоте, а если и не нравится, то просто как-то привычно.Ну, болото, ну и что.Хорошо, что не выгребная яма.Там сильней воняет и на голову иногда какашки падают(Это я про кацапов).
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Вы копейки считаете, а воруют миллиарды. На пособие по инвалидности яхты, виллы, вертолеты явно не покупают ))
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Пустить на пенсии заработок от добычи газа, нефти ...
Или дефицит в офшоры допускать нельзя?
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http://censor.net.ua/news/205732/azarov_uje_hochet_oblojit_nalogom_kuhni_i_tualety_v_kvartirah_ukraintsev_ot_1073_do_3019_grn_za_1_kv/sortby/tree/order/desc/page/8#comments
Все новое - хорошо забытое с т а р о е .

Выход из существующего положения ПФ подсказал
не без известный маркшейдер Азиров !
Азаров уже хочет обложить налогом кухни и туалеты в квартирах украинцев - от 10,73 до 30,19 грн за 1 кв. м

Правительство подало в Верховную Раду законопроект №10451, которым предлагает заменить принцип взимания налогов с жилой площади недвижимости на налогообложение.
ПРИНЦ ЛИМОН.18.11.12 12:31
http://censor.net.ua/resonance/224412/prints_limon
*** А еще налог

на дождь, налог на воздух,
налог на громкие разговоры на улицах,

налог на аплодисменты - мало ли что еще можно придумать замечательного. Нужно только начать - и все получится. И, конечно же, такому изобретательному принцу

Сказка про Чиполлино продолжается и набирает обороты.
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мы предлагаем непростой выход...мы как воровали так и воруем а вам пензия в 85 лет и из расчета тяжелой ситуации в стране!
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Есть еще программы из которых можно изъять средства для наполнения пенсионного фонда . Это программа системного разворовывания бюджетных средств ! Можно также на 2/3 сократить количество депутатов ВР , упразднить областные и районные администрации президента , а лучше было бы институт президентства вообще . Прекратить финансировать неподконтрольных территорий и сапаратистов !.
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Но наше правительство , конечно же пойдет другим путем. Для того , чтобы добавить несчастную гривну одном пенсионеру , оно заберет 100 гривен у детей и больных людей ! Образование и медицину можно уже вообще не финансировать ! Если не лечить людей - они быстрее вымрут и пенсии не надо будет платить и территория освободится , а образование нищим рабам вообще не надо !
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Тю. А я то думал он собрался сократить зп и пенсии депутатам и распил бюджета! А оно воно шо!
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так уже ш платим есв 700 даже не работая. где деньги Рева?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход"
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