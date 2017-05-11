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Все про:коммунизм (289) Львов (3425) приговор (482) прокуратура (2867) символика (193) суд (20783)

 Суд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики

прокуратура

Суд во Львове приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно юношу за размещение в социальной сети Facebook коммунистической символики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

"Под процессуальным руководство прокуратуры Львовской области следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области направлен в суд обвинительный акт в отношении юноши, совершившего уголовное преступление, предусмотренное по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Последний, с целью пропаганды коммунистической идеологии, на протяжении мая 2015 - апреля 2016 г. распространял через социальную сеть Facebook фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени, что категорически запрещено Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде есть законопроект, предусматривающий штраф 4 тысячи за георгиевскую ленту, - Геращенко

Вместе с тем отмечается, что как как юноша признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании виновности, которая 04.05.2017 г. утверждена судом и назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.


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А за колорадские ленты не наказывают, почему то .
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А по-моему это прекрасно, наказать д@лб@еба за публикацию фашистской или коммунистической символики.
Раб, ты ж противник людей, постящих в инете свастики, эмблемы СС и славящих Гитлера, а?
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Чушь. Нация была существовала намного раньше. Достаточно почитать на каком языке пелись дохристианские песни вроде веснянок.
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Чувак, пишу тебе из Киева (вдруг ты забыл - это город, из которого пошла ваша цивилизация, московиты-мокшанцы, сепаратисты хреновы), что ты идиот.
Это по поводу кто там кого создал.
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Точно !... Заядлый коммунист, киевский князь Юрий Долгорукий создал в 1147г большое село мацкву, которую впоследствии завоевали татарские орки и украли себе всю историю Киевской Руси.
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Игнатушко, тобі нерабу чого там в Гамериці так скучно, ностальгія за "священнимі скрєпами" не дає спокою ? Туда тяжко виїхати, а з вітам легко назад в рассєюшку повернутися. Вертай назад, в твоїй "вєчна встающєй с калєн" туалети нема кому мити...
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Поки придурки бавляться комуністичною символікою,українці вже в Європі)))Совет ЕС утвердил безвиз для Украины После вступления в силу документ освободит от виз украинских владельцев биометрических паспортов во время поездок в ЕС.

Подробности читайте на УНИАН: .htmlhttps://www.unian.net/politics/1916493-sovet-es-utverdil-bezviz-dlya-ukrainyi.html
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Сепары с такой символикой свободно гуляют по Киеву и Одесе . И никого не сажают
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а теперь расскажите, что вы уже сделали с пи...дорами, которые унижали достоинство и избивали активистов и фронтовиков, участников АТО, под прикрытием и поддержке гнилых ментов, 1-9 мая этого года ???!!!....
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Как что ??? Повысят в мусорских званиях, дадут сраные медальки,квартиры и освободят от уголовной ответственности . Поступят так же строго как поступили с петушиным беркутом уркаины!
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Ублюдки- судьи ехали бы на оккупированные территории и там заводили дела за коммунистическую символику,советскую символику,рассийскую символику... Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как и Крым вроде -бы территории Украины но вот патриотические судьи и прокуроры на тех территориях не желают выполнять свои обязанности !Как и на всей территории Украины!!!
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а может быть это специально делалоь, что бы всю петушню выявить?.... не было бы счастья, да несчастье помогло...
зато у нас теперь ооооочень много материала на нечисть....
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Ваши предложения, что следует делать с теми, кто в соц-сетях ведет пропагандистскую работу и распространяет раше-совковые символы?
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Но не срока же давать?!Делать физическое замечание и штраф
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"Суд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики"
Но, конечно же, более правильно отмудохать парня до кровавых соплей, т.е. сделать ему физическое замечание, и заставить его родителей продать квартиру во Львове, чтоб заплатить штраф.
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Физ.замечание,это образно.Хотя родители и могут по жопе дать.Теперь парню ЕС, со сроком не светит.Кому это надо?Та и вообще Интернет территория Свободы
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"Теперь парню ЕС, со сроком не светит. Кому это надо?"
Конкретно МНЕ это надо. Я хочу, чтоб всевозможные малолетние совкодрочеры (даже родители которых застали совок заканчивая среднюю школу) не постили херню, о которой они не имеют никакого представления, считая такое поведение "крутым". Будет потом такое говно в футболке с надписью "Сесесере" представлять Украину в ЕС.
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Так може он ездит,и у него мировозрение поменяется.А так,так и будет в футболке с сэрэсэрой ходить
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ошибочка вышла, надо было бы не осудить, а лечить, и не на зоне, а в психушке. Молодой человек ведь явно нездоров, раз соблазнился плагиатом карлы марксы с подельниками и жрет то, что уже раз ели, тут санитары нужны и доктор прилежный, факт...
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Совкове лайно на дєньпабєди ходило з комуністичною та окупантською символікою вільно, під охороною мусарні. А вони про викриття соцмережевого ніґадяя доповідають!
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ахаха. а я с рашистов смеялся. теперь и у нас садят за фоточку в интернете.
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"Суд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики"
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окей.
Теперь и у нас срок дают за фоточку в интернете.
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Продолжайте постить в соц-сетях фотки Гитлера, восхвалять СС и Сталина, и возмущаться, что у нас "срок дают за фоточку в интернете".
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Кстати, у нас еще и сроки дают, при чем реальные, за обычные телефонные звонки!
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Як завжди, санкція статті від 5 до 10 років, дають 2.5 і то умовно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики
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