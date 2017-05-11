"Суд во Львове приговорил юношу к 2,5 годам тюрьмы условно за размещение в соцсети коммунистической символики"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.
"Под процессуальным руководство прокуратуры Львовской области следственным управлением Главного управления Национальной полиции во Львовской области направлен в суд обвинительный акт в отношении юноши, совершившего уголовное преступление, предусмотренное по ч.1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Последний, с целью пропаганды коммунистической идеологии, на протяжении мая 2015 - апреля 2016 г. распространял через социальную сеть Facebook фото и другие материалы с символикой коммунистического режима и общеизвестными лозунгами того времени, что категорически запрещено Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", - сказано в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что как как юноша признал свою вину и содействовал следствию, прокуратурой заключено с ним соглашение о признании виновности, которая 04.05.2017 г. утверждена судом и назначена мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.
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Раб, ты ж противник людей, постящих в инете свастики, эмблемы СС и славящих Гитлера, а?
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Это по поводу кто там кого создал.
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Подробности читайте на УНИАН: .htmlhttps://www.unian.net/politics/1916493-sovet-es-utverdil-bezviz-dlya-ukrainyi.html
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зато у нас теперь ооооочень много материала на нечисть....
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Но, конечно же, более правильно отмудохать парня до кровавых соплей, т.е. сделать ему физическое замечание, и заставить его родителей продать квартиру во Львове, чтоб заплатить штраф.
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Конкретно МНЕ это надо. Я хочу, чтоб всевозможные малолетние совкодрочеры (даже родители которых застали совок заканчивая среднюю школу) не постили херню, о которой они не имеют никакого представления, считая такое поведение "крутым". Будет потом такое говно в футболке с надписью "Сесесере" представлять Украину в ЕС.
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Теперь и у нас срок дают за фоточку в интернете.
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