 В двух городах Донецкой области налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в городах Бахмут и Мариуполь двое граждан осуществляет реализацию сигарет и ликероводочных изделий без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и без получения лицензии на торговлю, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято сигарет и алкоголя на сумму более 710 тысяч гривен. В отношении граждан, незаконно продававших подакцизные товары, составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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