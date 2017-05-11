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Все про:Донецкая область (4100) ГФС (2804)

 В двух городах Донецкой области налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами

Сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную торговлю сигаретами и алкоголем в Бахмуте и Мариуполе.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в городах Бахмут и Мариуполь двое граждан осуществляет реализацию сигарет и ликероводочных изделий без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности и без получения лицензии на торговлю, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято сигарет и алкоголя на сумму более 710 тысяч гривен. В отношении граждан, незаконно продававших подакцизные товары, составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

В двух городах Донецкой области налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами 01

В двух городах Донецкой области налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами 02

В двух городах Донецкой области налоговики пресекли незаконную торговлю алкоголем и сигаретами 03


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когда уже табачный рынок поделят? Понимаю, что вредно, но сигарет скоро уже никаких не будет, ни легальных, ни не легальных.
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