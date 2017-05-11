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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (887) Лавров (1411) США (12526) Чалый (350) Климкин (1276) Трамп (1052)

 Ирина Геращенко о встрече Климкина с Трампом: "Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату"

климкин

Трамп встречей с Климкиным дал четкий и недвусмысленный сигнал поддержки Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очень важная встреча! Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и наш посол Валерий Чалый встретились с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом и пообщались относительно ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму. Особенно важно, что эта встреча состоялась в дни, когда в Вашингтоне находился министр иностранных дел РФ Лавров. Спасибо нашим американским партнерам, президенту США и администрации Трампа за этот мощный сигнал поддержки Украины, посланный так недвусмысленно и четко. Ну и наши дипломаты, и министр молодцы, сработали на отлично", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины, - Чалый

"У меня утром изумительное настроение. Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату): Наши дипломаты и министр, и АП и все причастные таки молодцы. Настоящие солдаты дипломатического фронта. Вчера такими соловьями всевозможные эксперты, оппозиционеры и бывшие заливались, унижая украинскую дипломатию, которая якобы стоит в предбанниках. Сегодня, наконец-то, замолчали хоть ненадолго. У меня все время один вопрос к этим соловьям - а вы сами что сделали для Украины, кроме как поносить ее со всех экранов и во всех кабинетах", - добавила Геращенко.

Напомним, вчера Климкин встретился с Трампом и Пенсом: обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также вчера Трамп встретился с главой МИД РФ Лавровым. Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.
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не возможно упасть тому , что уже давно лежит
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в смысле, давно лежит твой вялый пенис?
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В смысле лежит расейский бюджет, из которого таким как ты расейцам из ольгино платят пособие, чтоб тут повонял.
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Предлагаешь услуги по поднятию пениса? Ртом работаешь? Предоставь сертификат об отсутствии вен. заболеваний.
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Пётр верно подметил
Приятного всем дня! И пусть настанет весна!
Ирина Геращенко о встрече Климкина с Трампом: "Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату" - Цензор.НЕТ 3821
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Спочатку була зрада.

Бо Клімкіна у Вашингтоні ніхто не прийняв.

Потім була зрада, бо хоча Клімкіна таки прийняв Пенс, але лише Пенс.

Потім була зрада, бо хоча Клімкіна таки прийняв Трамп, але Трамп сидів, а Клімкін стояв.

Потім була зрада, бо хоча і Клімкін, і Трам стояли, але Трамп посміхався не так, як посміхався Лаврову.

Чекаю на аналіз світлин з зустрічей Клімкіна фахівцями Битви екстрасенсів, які переконливо доведуть чергову поразку української дипломатії і спробу примусу України до миру у Вашингтоні.

І навіть офіційні заяви Держдепу і Білого дому за результатами зустрічей з Лавровим, в яких від імені Тіллерсона і Трампа чорним по білому написано про збереження санкцій проти Росії та її відповідальність за виконання Мінська, не мають похитнути віру в зраду.

Не зрадь зраду!
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а зрада она такая зрадная, что не каждый зрадофил ее может зазрадить...(с)
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Твое гавно потекло не туда
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Главное, чтоб твое говно правильно текло, а то зарплату не выдадут.🙂
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И куда ж оно тебе не туда потекло, за воротник штоль? А ты не стой под стрелой...
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В профессиональном аспекте Чугункин выглядит не менее печально, чем лошадь
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Ирочка , всем насрать на твой пиар . Дайте людям зарплаты в 2000 евро и пенсию 1000 евро . Не можете ? Тогда иди в сраку
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Имею опасения, что не поместится
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Это нужно у сепара Новинского спрашивать ... Он Ирочку проверял на "прочность" ...
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Да обосцали лошадь и всю паРашную делегацию, так что обтекайте скрепные таварисчи !
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А на кацапских сайтах пишут лишь о встрече Климкина с Майклом Пенсом!
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А на сайтах ДНР сифилис американские негры распыляют.
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Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США добавил(-а) 5 новых фото.
8 ч ·

UA/EN
Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів.
Перед цим відбулася зустріч очільника українського зовнішньополітичного відомства із Віце-президентом США Майклом Пенсом. Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.
В зустрічах також взяв участь Посол України в США Валерій Чалий.
Після проведених зустрічей з вищим керівництвом Сполучених Штатів Міністр Клімкін доповів про їх результати Президенту України Петру Порошенку.

President of the United States Donald Trump received Ukraine's Foreign Minister Pavlo Klimkin at the White House. The sides discussed further efforts to support Ukraine.
This meeting was preceded by talks between Minister Klimkin and U.S. Vice President Michael Pence. The interlocutors discussed in detail a situation in Donbas. Pavlo Klimkin thanked for unwavering position of the U.S. Administration in support of Ukraine's territorial integrity and in countering Russian aggression. Ukrainian Ambassador to the United States Valeriy Chaly also participated at the meetings.
After the talks with U.S. leadership, Foreign Minister Pavlo Klimkin briefed President of Ukraine Petro Poroshenko on results of the meetings at the White House
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важны не результаты встречи ...а то , что в это время там находился конь , тоесть суть нашей внешней политики нагадить казломордии ... и чем мы лучше их ?
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дурко форумное , сочуствую тебе , бо умнее сказать нечего , а говорить хочется
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дайте ей водки,а то у нее зрачки через ноздри вылезут
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Перепаскудить это призвание Климкина. Может его даже наградят.
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А хіба россіяни це нація? Якась мішанка з різних народів-копни глибше,там татарин,там мордвин.
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какая-то "высосаная из пальца" перемога. Петрушке-реформатору когда-то в сенате рукоплескали стоя, а теперь кто первый в кабинет трампа зайдет?
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Принаймні Євробачення проходить в Україні.
А рашка як завди "лососнула тунца" ,і залишається неадекватам типу Барі Алібасова та Юрія Лози розривати пердаки на кацапських тв-шоу.
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Навпаки, був гарний виступ від щірого серця. Марина Порошенко, респект!
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Судя по фотке, я в деццтве такие "важные встречи" проводил в кабинете у директора школы после очередного расписдяйства, когда он сидя в кресле вычитывал стоявшим насупившимся фулюганам и классному руководителю. Кстати, и результаты такие же были - директор выражал поддержку повышению успеваемости и укреплению дисциплины.
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Ти "в деццтве" краще б писати вчився .... а не віник курить ...
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Идет серьезная борьба за Трампа.
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Я видел фотки, где трамп рядом с конем. Так там лошадь аж сияет от счастья, что трамп находится совсем близко. Никогда не видел такой улыбки у коня, которая, так сказать, вместо 1000 слов. Представляю что у коня в трусах случилось, когда трамп похлопал его по плечу )
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Совет ЕС проголосовал за безвизовый режим для Украины Новости ›
Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины (pixabay.com) Совет Евросоюза одобрил отмену виз для Украины Сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза (ЕС) проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Совет ЕС одобрил визовую либерализацию для Украины. Осталось только подписание 17 мая, в 14:30", - сообщил Йозвяк. Министры стран Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в большинстве своем одобрили предоставление безвизового режима Украине. За соответствующее решение проголосовали большинство министров. Сегодняшнее голосование ранее анонсировал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Министры ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству подтвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая около 10 утра", - написал он. Безвизовый режим с ЕС заработает во второй половине июня Данное голосование стало последним в процедуре либерализации визового режима для граждан Украины. Далее - подписание соответствующего документа 17 мая в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Тальяни и представителем Мальты - страны-председательницы в ЕС. Спустя 20 дней после того, как данное постановление будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, безвизовый режим для граждан Украины, наконец вступит в юридическую силу.
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:D
Интересно, а кто тут тайный борец невидимого фронта, что пол топика заспамил? Гюльчатай фейс яви или гадить втихаря сподручнее?
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иногда бывает, что проще заспамить, чем вступать в полемику с идиотом.
Не принимай на свой счёт, это я так, к слову...
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Дык выходит, что больше десятка идиотов тут одновременно присутствуют? Не очень верится....
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иногда и человек разумный сеет идиотизм
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все хренова! Не встречался с украинцами - не уважает, пля... Встретился - еще хуже...

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Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем-интеллигентом со средним образованием…
- При наличии отсутствия пропитанных шпал, - кричал Виктор Михайлович на весь двор, - это будет не трамвай, а одно горе!
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Між зрадою і перемогою Нам би навчитися бути з холодним розумом,а то кидаємося з крайнощів в крайнощі,а тролі цим і користуються.
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Я би не відмовився від такої роботи-аби тралити кацапню,чом би й ні? Я зараз це забезкоштовно роблю.
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бесплатно троллить русню - вдвойне цинично
Вот потому, все мы такие циничные бИндеровцы
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Це так-але отримувати гроші за улюблену справу вважаю вельми приємним станом речей.
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Так ведь тролям нужно гадить, а не хвалить, вот и приходится изворачиваться и выискивать причины, им еще и молоко за вредность нужно выдавать.😊
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Порохобот, у которого интимные отношения с камнями. Курят у вас - вЛипецке. В Украине - палять. Смокчи карамель мовчкы, пока тебе хоть камни дают.
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Палію,то ти вже писав українською,а не видавав оці "мовчкы"
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Лавров,Путлеру,после прилёта в Мордор:Володька,а ты художествнно свистеть умеешь?
-Нет!
-Ты учись Володька,учись.Художественному то СВИФТУ
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Соевый бот George Dok, Саша Палий - это один из ваших политтехнологов, полирующих кучерявую корму на более высоком уровне чем вы - тырнетные креветки Стеця. И будь добр, оставь свои советы для своих же шокорыгнуты коллег, тем более с твоим знанием украинского надо учить синтаксис и грамматику, не говоря о значении слов, чтоб не обгадится как с "палием".
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Когда то я слушал Палия. А теперь невозможно, - он превратился в абсолютно чокнутое дерьмо.
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Так Лавруша походу с неофициальным визитом поехал к "загнивающим". Может дочку навестить (переживает как она там бедненькая среди пендосов притеснена, нибось заставляют по английски общаться, фашисты), а может на пляже в Маями погреться (с наглыми мыслями, - если бы не мы в 45-ом то у вас бы тут пляжа не было), или в Вегас (надо же хоть иногда просаживать спижженое бабло у мацкалей), а тут вспомнили понимаешь ли))))) Хотя на самом деле думаю ему реально покуй и веселее он от этого не станет это точно)))))
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В сру.СМИ пишут, что это Лаврова неожиданно попросили по пути в Аляску на арктический форум остановиться в Вашингтоне для встречи с Трампом... :D
Да, Трамп так и ждал момента, когда ж конь педальный над Америкой пролетать будет... Причем, дивным маршрутом: на Аляску - через Вашингтон)))
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Вчера такими соловьями всевозможные эксперты, оппозиционеры и бывшие заливались, унижая украинскую дипломатию, которая якобы стоит в предбанниках Источник: http://censor.net.ua/n439410

Просто почаще напоминайте кацапам, как Пуйло бегало за Обамой по туалетам с просьбой - "Пошептаться бы!".
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Мне кажется, что трамп просто хочет выслушать всех, а потом сложить о происходящем свое , никому неведомое мнение. Поэтому, первое, - не стоит так радоваться. И , второе, трамп и климкин в разных 'весовых ' категориях. Нужно было на такую ответственную встречу делегировать более яркую и досвидчену личность.
Еще бы Парубия послали к Трампу! Он же спикер!
Трамп поддержит Украину, ему просто не дадут этого не сделать. Но не ваша заслуга в этом.
Печальная лошадь может убедительно врать с каменной мордой лица. Нам нужен был Лом. А мы послали Климкина. Кадровые назначения Порошенко не впечатляют. Серая серость - на фоне которой только один 'бриллиант'- Порошенко .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о встрече Климкина с Трампом: "Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату"
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