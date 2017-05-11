 Ирина Геращенко о встрече Климкина с Трампом: "Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очень важная встреча! Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и наш посол Валерий Чалый встретились с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом и пообщались относительно ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму. Особенно важно, что эта встреча состоялась в дни, когда в Вашингтоне находился министр иностранных дел РФ Лавров. Спасибо нашим американским партнерам, президенту США и администрации Трампа за этот мощный сигнал поддержки Украины, посланный так недвусмысленно и четко. Ну и наши дипломаты, и министр молодцы, сработали на отлично", - заявила она.
"У меня утром изумительное настроение. Это же надо так перепаскудить визит одному печальному российскому дипломату): Наши дипломаты и министр, и АП и все причастные таки молодцы. Настоящие солдаты дипломатического фронта. Вчера такими соловьями всевозможные эксперты, оппозиционеры и бывшие заливались, унижая украинскую дипломатию, которая якобы стоит в предбанниках. Сегодня, наконец-то, замолчали хоть ненадолго. У меня все время один вопрос к этим соловьям - а вы сами что сделали для Украины, кроме как поносить ее со всех экранов и во всех кабинетах", - добавила Геращенко.
Напомним, вчера Климкин встретился с Трампом и Пенсом: обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также вчера Трамп встретился с главой МИД РФ Лавровым. Трамп напомнил Лаврову, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.
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Приятного всем дня! И пусть настанет весна!
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Бо Клімкіна у Вашингтоні ніхто не прийняв.
Потім була зрада, бо хоча Клімкіна таки прийняв Пенс, але лише Пенс.
Потім була зрада, бо хоча Клімкіна таки прийняв Трамп, але Трамп сидів, а Клімкін стояв.
Потім була зрада, бо хоча і Клімкін, і Трам стояли, але Трамп посміхався не так, як посміхався Лаврову.
Чекаю на аналіз світлин з зустрічей Клімкіна фахівцями Битви екстрасенсів, які переконливо доведуть чергову поразку української дипломатії і спробу примусу України до миру у Вашингтоні.
І навіть офіційні заяви Держдепу і Білого дому за результатами зустрічей з Лавровим, в яких від імені Тіллерсона і Трампа чорним по білому написано про збереження санкцій проти Росії та її відповідальність за виконання Мінська, не мають похитнути віру в зраду.
Не зрадь зраду!
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Пусть просто твари не воруют.
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8 ч ·
UA/EN
Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів.
Перед цим відбулася зустріч очільника українського зовнішньополітичного відомства із Віце-президентом США Майклом Пенсом. Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.
В зустрічах також взяв участь Посол України в США Валерій Чалий.
Після проведених зустрічей з вищим керівництвом Сполучених Штатів Міністр Клімкін доповів про їх результати Президенту України Петру Порошенку.
President of the United States Donald Trump received Ukraine's Foreign Minister Pavlo Klimkin at the White House. The sides discussed further efforts to support Ukraine.
This meeting was preceded by talks between Minister Klimkin and U.S. Vice President Michael Pence. The interlocutors discussed in detail a situation in Donbas. Pavlo Klimkin thanked for unwavering position of the U.S. Administration in support of Ukraine's territorial integrity and in countering Russian aggression. Ukrainian Ambassador to the United States Valeriy Chaly also participated at the meetings.
After the talks with U.S. leadership, Foreign Minister Pavlo Klimkin briefed President of Ukraine Petro Poroshenko on results of the meetings at the White House
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ХАХХААХАХАХАХ
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А рашка як завди "лососнула тунца" ,і залишається неадекватам типу Барі Алібасова та Юрія Лози розривати пердаки на кацапських тв-шоу.
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Совет ЕС одобрил безвизовый режим для Украины (pixabay.com) Совет Евросоюза одобрил отмену виз для Украины Сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза (ЕС) проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Совет ЕС одобрил визовую либерализацию для Украины. Осталось только подписание 17 мая, в 14:30", - сообщил Йозвяк. Министры стран Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в большинстве своем одобрили предоставление безвизового режима Украине. За соответствующее решение проголосовали большинство министров. Сегодняшнее голосование ранее анонсировал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Министры ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству подтвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая около 10 утра", - написал он. Безвизовый режим с ЕС заработает во второй половине июня Данное голосование стало последним в процедуре либерализации визового режима для граждан Украины. Далее - подписание соответствующего документа 17 мая в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Тальяни и представителем Мальты - страны-председательницы в ЕС. Спустя 20 дней после того, как данное постановление будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, безвизовый режим для граждан Украины, наконец вступит в юридическую силу.
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Интересно, а кто тут тайный борец невидимого фронта, что пол топика заспамил? Гюльчатай фейс яви или гадить втихаря сподручнее?
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Не принимай на свой счёт, это я так, к слову...
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Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем-интеллигентом со средним образованием…
- При наличии отсутствия пропитанных шпал, - кричал Виктор Михайлович на весь двор, - это будет не трамвай, а одно горе!
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Вот потому, все мы такие циничные бИндеровцы
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-Нет!
-Ты учись Володька,учись.Художественному то СВИФТУ
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Да, Трамп так и ждал момента, когда ж конь педальный над Америкой пролетать будет... Причем, дивным маршрутом: на Аляску - через Вашингтон)))
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Просто почаще напоминайте кацапам, как Пуйло бегало за Обамой по туалетам с просьбой - "Пошептаться бы!".
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НУ И НУ!!
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Еще бы Парубия послали к Трампу! Он же спикер!
Трамп поддержит Украину, ему просто не дадут этого не сделать. Но не ваша заслуга в этом.
Печальная лошадь может убедительно врать с каменной мордой лица. Нам нужен был Лом. А мы послали Климкина. Кадровые назначения Порошенко не впечатляют. Серая серость - на фоне которой только один 'бриллиант'- Порошенко .
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